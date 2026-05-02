Ciolacu îl acuză pe Ilie Bolojan că „minte cu nerușinare” în cazul programului SAFE: „E disperat fiindcă va fi demis peste 4 zile”

Fostul premier Marcel Ciolacu, în prezent președintele CJ Buzău, a declarat vineri, 1 mai, că „Bolojan e disperat fiindcă va fi demis peste 4 zile” și că „minte cu nerușinare”, susținând că schema de gestionare a programului SAFE a fost stabilită și votată în mandatul său de premier.  

Marcel Ciolacu/FOTO: Inquam photos/Octav Ganea
Marcel Ciolacu/FOTO: Inquam photos/Octav Ganea

Postarea fostului premier vine după ce premierul Ilie Bolojan a declarat că schema de gestionare a programului SAFE a fost stabilită și aprobată în timpul mandatului lui Ciolacu, precizând că actuala guvernare a preluat o decizie deja adoptată.

Șeful Executivului a făcut aceste precizări după ce a fost întrebat cine a decis ca o parte semnificativă din fondurile alocate prin programul SAFE (cinci miliarde de euro) să fie direcționate către o companie din Germania, în timp ce o sumă mai mică (800 de milioane de euro) ar reveni unei firme din România.

Bolojan a respins premisa întrebării, catalogând-o drept „tendențioasă și eronată”, și a explicat că mecanismul de gestionare a programului a fost stabilit anterior preluării mandatului său.

„Întrebarea este tendenţioasă şi eronată. Şi voi face precizările de rigoare. În mandatul premierului Marcel Ciolacu s-a stabilit şi s-a votat schema de gestionare a programului SAFE. Şi la data respectivă, la propunerea premierului, Canceleria prim-ministrului a fost desemnată ca integrator al gestionării SAFE. În primul rând, este o decizie luată în mandatul premierului Ciolacu, care a trebuit respectată, ca anumite lucruri se continuă.

Asta ca să clarificăm lucrurile, da? Pentru că nimeni nu ştia la data respectivă cine vine premier, cine va fi cancelar. Verificaţi cine era premier, cine era cancelar ca să îi întrebaţi de ce au propus asta”, a declarat Ilie Bolojan, vineri, într-o conferință de presă susținută la Suceava. Bolojan a fost prezent pe 1 mai la inaugurarea unei creșe în municipiul Suceava.

Ciolacu: „Schema n-a fost stabilită «în mandatul Ciolacu», ci prin ordonanță de urgență a guvernului Bolojan”

„Desemnarea Cancelariei prim-ministrului ca integrator al programului SAFE, s-a făcut prin OUG 62/2025, adoptată la 20 noiembrie 2025 - sub guvernul Bolojan, NU sub guvernul Ciolacu!

  • Decizia Prim-Ministrului nr. 524/21 noiembrie 2025 - care numește nominal componența grupului de lucru interinstituțional - este semnată de Ilie Bolojan, NU de Marcel Ciolacu.
  • Senatul a votat OUG 62/2025 pe 17 decembrie 2025, deci „votul” pe care Bolojan îl invocă a fost dat de Parlament în guvernarea sa.
  • Legea 4/2026 care finalizează cadrul juridic a fost promulgată în 2026, sub guvernul Bolojan.”

Singurul element care s-a petrecut înaintea mandatului Bolojan este Regulamentul (UE) 2025/1106, adoptat de Consiliul UE pe 27 mai 2025, dar acesta este un act european, nu o «schemă românească de gestionare»!”, a explicat Ciolacu.

Programul SAFE, în centrul unui scandal uriaș. Directorul Romarm, acuzații grave la adresa ministrului Miruță: „Ar trebui judecat pentru înaltă trădare”

Acesta adaugă că „schema n-a fost stabilită «în mandatul Ciolacu», ci prin ordonanță de urgență a guvernului Bolojan, pe 20 noiembrie 2025”.

„Ilie Bolojan a semnat personal, Decizia 524/2025 pentru numirea grupului de lucru, plin de acoliții săi!

▪ Mihai Jurca - șeful Cancelariei Prim-Ministrului, PREȘEDINTELE grupului (om politic, nu specialist în apărare)

▪ Mihnea-Claudiu Drumea - secretar de stat la Cancelarie (PNL)

▪ Andrei-Răzvan Lupu - consilier de stat la Cancelarie (USR)

▪ Radu Burnete - consilier prezidențial

▪ Reprezentanți ai MApN, MAI, MAE, MEDAT, Ministerul Finanțelor, SRI - în poziție subordonată, nu de decizie politică finală.”

Ciolacu: „Singura investiție locală în apărare este un proiect realizat de mine”

Marcel Ciolacu susține că programul SAFE este gestionat politic, nu de specialiști militari, fiind pus sub controlul Cancelariei prim-ministrului.

El critică faptul că nu există criterii clare și transparente de selecție în actele normative și spune că deciziile (inclusiv cele legate de preț și termene) nu sunt bine fundamentate sau explicate.

„De aceea, când Bolojan vinde public «minim 50% producție în România», el încearcă să coafeze zadarnic o realitate care produce un monstru - concentrarea masivă pe un singur producător străin: 5,69 miliarde euro = 68,3% din pachet către un uriaș grup industrial german, ce primește 7 din 15 contracte.

Abia asta este cu adevărat trădare de țară!

Ce știe însă și nu spune Bolojan este că singura investiție locală în apărare, fabrica de pulberi care va fi deschisă în România cu finanțare de la Comisia Europeană, este un proiect realizat de mine, împreună cu ministrul Economiei, Radu Oprea.”

Fostul premier adaugă că „achiziția de către România a Portului Giurgulești este rezultatul negocierilor purtate de Ciolacu și Grindeanu.”

„Prea-cinstitul Bolojan minte și atunci când se laudă cu munca altuia, minte și atunci când vrea să arunce pe alții vina actelor semnate cu mâna lui în cazul SAFE.

Așa cum a mințit și cu deficitul, cum a mințit și cu inflația. Din fericire, nu mai are multe zile în care să-i mai poată minți pe români. Din 5 mai, el devine doar amintirea unui nefericit accident politic, unul cu multe milioane de români victime nevinovate!”

