Bolojan spune că a încercat să oprească prăduirea banului public: „Am descoperit cămări ascunse și am aprins lumina în guvernare”

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi că, de-a lungul anilor, bugetul de stat a fost folosit discreționar de administrații locale și centrale ineficiente, fiind tratat „ca o pușculiță” din care s-au alimentat constant diverse interese.

Într-un interviu acordat Rock FM, Bolojan a vorbit despre tensiunile din interiorul coaliției de guvernare, în contextul adoptării unor măsuri economice nepopulare.

„Au fost presiuni foarte mari pentru adoptarea unui prim pachet de măsuri care să arate Comisiei Europene că România își corectează deficitul. Altfel riscam suspendarea fondurilor europene, ceea ce ar fi creat dificultăți majore”, a explicat premierul.

Acesta a acuzat totodată apariția unor tensiuni politice generate de măsurile de austeritate și de reforma administrației, susținând că unii parteneri de guvernare au adoptat un discurs public diferit de poziția din coaliție.

„Luam măsuri care nu erau populare, care invalidau teoria că dacă ne votează cineva pe noi avem un corn al abundenţei din care rezolvăm toate dorinţele cetăţenilor, a început să joace această dramoletă de opoziţia din interiorul guvernării”, a spus premierul Ilie Bolojan.

Un alt punct sensibil menționat de Bolojan a fost modul de funcționare al administrațiilor locale. Potrivit acestuia, în această zonă s-a perpetuat un sistem bazat pe influență politică și alocări preferențiale de fonduri.

„Am început să verificăm unde sunt problemele în guvernare, să descopăr cămările ascunse care nu sunt în regulă şi să aprind lumina. Asta a generat câteva probleme. Pe de o parte, gândiţi-vă că ani de zile bugetul de stat a fost folosit ca o puşculiţă de către administraţii neperformante şi oameni care, în judeţele lor, funcţionează ca nişte jupâni. Au crezut că vechile obiceiuri de a suna, de a-şi rezolva ineficienţa prin alocări direcţionate de la bugetul de stat va funcţiona şi mai departe. N-a mai fost posibil”, a afirmat premierul.

Bolojan a mai susținut că reformele din zona companiilor de stat și încercările de reducere a pierderilor și a evaziunii fiscale au generat nemulțumiri în anumite zone de influență.

„Am încercat să oprim prăduirea banului public. Să luăm măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, pentru a elimina risipa şi pierderile din companiile de stat, pentru a permite, de exemplu, accesul producătorilor de energie în sistemul naţional. (...) Când încerci să oprești risipa și să introduci reguli de guvernanță corporativă reală, apar rezistențe. De multe ori, selecțiile de management nu au dus la cei mai performanți, ci la cei cu susținere politică”, a adăugat premierul.