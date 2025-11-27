Ilie Bolojan spune că l-a încurajat pe Moșteanu după problemele din CV: „Eu i-am spus «Capul sus»”

search
Joi, 27 Noiembrie 2025
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, joi seara, la Digi24, că nu intenționează să îl demită pe ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, în contextul scandalului privind inadvertențele din CV-ul acestuia. Mai mult, Bolojan a precizat că i-a transmis lui Moșteanu un mesaj de încurajare: „Eu i-am spus «Capul sus».”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. FOTO: Mediafax
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. FOTO: Mediafax

„Miniștrii acestui guvern, ca în toate guvernele, sunt propuneri ale partidelor politice care fac parte din arcul guvernamental și, deci, și domnul Moșteanu este o propunere a unui partid politic. Eu am încercat în toată această perioadă să nu lucrez cu CV-uri, să nu lucrez cu diplome, să nu mă duc să văd ce au absolvit miniștrii, ci am încercat să lucrez cu miniștrii în funcție, încercând ca, împreună, respectându-ne pe fiecare în parte, să facem maximum posibil, în condițiile date, atât pe domeniul pe care îl am în responsabilitate, dar și pentru Guvern în ansamblu și, bineînțeles, pentru România. Și trebuie să recunosc că, în afară de aceste aspecte pe care le-am auzit și eu astăzi, care într-adevăr, așa cum a declarat și domnul Moșteanu, nu sunt de natură să-l pună, să spunem, într-o situație favorabilă, eu am avut o colaborare bună cu dânsul în această perioadă. De asemenea, o problemă pe care o avem în multe domenii, mai ales atunci când se lucrează intens în anumite zone, este stabilitatea pe posturi. Dacă ceva am făcut greșit în toți acești ani, din punctul meu de vedere, în afară de alte lucruri, a fost și frecvența prea mare de înlocuire a miniștrilor. Gândiți-vă că dacă ai un ministru care stă câteva luni sau un an de zile pe post, indiferent cine este acel ministru, nu are cum să livreze, pentru că îi trebuie timp să negocieze contracte, să pregătească contracte, să faci licitații, să vii cu proiecte. Mi-a dat un mesaj. Înțeleg că este în Bosnia, la Sarajevo. A fost astăzi la militarii români care sunt acolo. Am avut o discuție cu dânsul”, a explicat Bolojan. 

Premierul a mai subliniat importanța continuității la nivelul Ministerului Apărării, în contextul negocierilor pentru programul Safe: „Gândiți-vă că în domeniul apărării suntem în plin proces de negociere a programului Safe, un program foarte important care implică mai multe ministere, dar Ministerul Apărării are o componentă importantă. Practic, 70% din acest program ține de acest minister și atunci e foarte important să existe o continuitate ca lucrurile să meargă înainte. Sper ca în aceste zile lucrurile să se lămurească, adică trebuie să explice mai mult decât a făcut-o dânsul, poate să explice în așa fel încât să lămurească aceste aspecte, care e suficient de grav ca să se retragă din funcție. E o decizie pe care dânsul o ia, din punctul meu de vedere. I-am spus 'Capul sus! Încearcă să faci o analiză'. Eu întotdeauna am căutat că atunci când lucrez cu niște oameni, să îi încurajez în așa fel încât să putem merge mai departe. E o problemă de respect față de colegi și am încercat în toată această perioadă, în afară de responsabilitatea pe care o am, de a menține un anumit standard într-o echipă, să fiu și un factor de coeziune și de a ține oamenii împreună în Guvern.”

Întrebat dacă Moșteanu ar trebui să se retragă din funcție, premierul a spus: „E o decizie pe care dânsul o ia”.

