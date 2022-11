Pensiile, mărite cu 12,5%. Cum arată celelalte beneficii pregătite de Coaliție pensionarilor SURSE

Liderii Coaliției au ajuns la decizia ca pensiile să fie mărite cu 12,5%, iar vârstnicii beneficiari ai unor venituri mici să primească în plus ajutoare punctuale, au declarat pentru „Adevărul” surse politice.

În ședința de Guvern, PNL a mers cu dorința de a obține 15% pentru creșterea pensiilor, dar social-democrații, susținători ai procentului de 10%, s-au opus. Până la urmă, potrivit informațiilor „Adevărul”, PSD a cedat și a acceptat procentul de 12,5% pentru creșterea pensiilor.

Anvelopa pentru pensii va fi de 15,8%, impactul financiar fiind de 17,5 miliarde lei. „PNL a reușit acoperirea inflației până la 15,8% și creșterea punctului de pensie cu 12,5%”, susțin surse liberale pentru „Adevărul”.

Pe lângă această creștere a punctului de pensie, vor fi date și mai multe ajutoare punctuale pentru pensionarii cu venituri mici. Cei cu pensii de sub 1.500 de lei vor primi un ajutor de 1.000 de lei, cei cu pensii între 1.500 și 2000 de lei, ajutor de 800 de lei, iar vârstnicii având pensii sub 3.000 de lei, un ajutor de 600 de lei. În cazul acestui ajutor, acesta va fi în două tranșe, ceea ce înseamnă, așadar, sume de 500 de lei, 400 de lei, respectiv 300 de lei.

De asemenea, pentru persoanele cu handicap va exista și o a 13-a indemnizație.

Poziționările, înainte de ședință

PSD dorea o creștere cu 15% a bugetului pentru pensii, care să fie împărțită după cum urmează: i) o creștere cu 10% a punctului de pensie (ceea ce va aduce o creștere uniformă cu 10% a tuturor pensiilor din sistemul public): ii) restul banilor să meargă sub formă de bonusuri către pensionarii cu pensii considerate mici (fie sub 2.500 de lei, fie sub 2.000 de lei). Bonusurile ar urma să fie acordate la fel ca anul trecut).

Pe masa Coaliției mai rămân teme ca salariul minim, unde Ministerul Muncii deja a făcut primul pas, adică pentru creșterea de la 2.550 de lei la 3.000 de lei, dar și decizia finală pentru zona de energie, fie că e vorba de prețul la energie electrică, fie OUG-ul pentru lemne.

De asemenea, urmează și discuții aprofundate pe tema bugetului pentru 2023. În ceea ce privește bugetul pe 2023 sunt câteva teme spinoase, cum ar fi procentul pentru investiții, în condițiile în care anul trecut deși discutaseră de 7% din PIB, procentul a fost mai mic. O altă temă care ridică semne de întrebare este dacă vor fi de acord cu intrarea în plată a pensiilor de serviciu pentru foștii aleși locali, adică pentru primari, viceprimari, președinți de CJ și vicepreședinți de CJ.

Bugetul, în Parlament după 9 decembrie

Coaliția trebuie să pregătească bugetul astfel încât să intre în procedura guvernamentală săptămâna viitoare, pentru a după 9 decembrie să ajungă în Parlament, după cum a anunțat și purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe. Iniția, proiectul de buget ar fi trebuit să fie gata până la finalul lunii octombrie, dar tema măririi pensiilor a încurcat planurile Coaliției, fiind poziții divergente.

În Parlament proiectul Guvernului ar mai putea suferi mici corecții, potrivit informațiilor „Adevărul”.