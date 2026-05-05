Fotovoltaice în agricultură. Ce criterii trebuie să îndeplinească fermierii pentru a primi finanțarea nerambursabilă

La începutul lunii aprilie 2026, ministrul Agriculturii a lansat în dezbatere publică varianta revizuită a Ghidului pentru schema de ajutor privind sprijinirea investițiilor în energie solară pentru autoconsum, într-un context marcat de volatilitate energetică și presiuni asupra costurilor pentru sectorul agro‑alimentar.

Ministerul Agriculturii a relansat Ghidul pentru fotovoltaice în agricuktură.

După finalizarea perioadei de consultare, Ministerul va lansa un nou apel de proiecte, cu un buget de 200 milioane euro, cu scopul de a finanța noi capacități fotovoltaice și capacități de stocare a energiei generate de aceste instalații.

Beneficiari eligibili sunt companiile care desfășoară activități în agricultură, vânătoare și servicii conexe, industria alimentară și de fabricare a băuturilor. Beneficiarii trebuie să asigure un autoconsum de minim 70% din energia produsă de noile instalații.

Cine poate aplica 

Pot depune cereri întreprinderile din sectorul agricol sau din industria alimentară, legal constituite și înregistrate la Registrul Comerțului, precum și organizațiile din domeniul îmbunătățirilor funciare. Finanțarea acoperă exclusiv instalarea de panouri fotovoltaice pentru autoconsumul propriu al fermei sau al unității de procesare, cu sau fără sisteme de stocare a energiei.

Față de sesiunile anterioare, schema din 2026 este restrânsă la energia solară, ca urmare a cererii ridicate înregistrate pentru această componentă.

Cât se poate obține

Suma maximă per beneficiar este de 20 de milioane de euro. Intensitatea ajutorului este de 100%, în limita unor plafoane pe megawatt instalat:

  • 650.000 euro/MW pentru capacități de până la 1 MW
  • 550.000 euro/MW pentru capacități de peste 1 MW

Un beneficiar poate depune mai multe proiecte, cu condiția ca fiecare să vizeze un loc de producție diferit.

Fondurile provin din Fondul pentru Modernizare, gestionat de Ministerul Energiei. Schema este administrată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Până la 100% din CAPEX pentru proiecte solare

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile variază în funcție de puterea instalată, plafonul fiind de 650.000 EUR/MW pentru centrale fotovoltaice de maxim 1 MW și 550.000 EUR/MW pentru centrale fotovoltaice cu putere mai mare de 1 MW.

Principalul criteriu pentru departajarea proiectelor va fi valoarea grantului solicitat, acordându-se punctaj superior proiectelor care solicită cea mai mică finanțare pe MW instalat raportat la celelalte proiecte depuse în cadrul apelului. Acest criteriu va cântări 70% din punctajul total. Celelalte criterii relevante reprezintă fiecare 10% din punctaj și vizează: domeniul de activitate al aplicantului (cod CAEN), capacitatea de autoconsum a energiei produse de noua instalație și capacitatea de stocare a energiei produse.

Amplasarea de panouri fotovoltaice nu va mai fi posibilă pe terenurile agricole

O modificare importantă față de iterațiile anterioare ale acestui apel este eliminarea surselor eoliene ca investiții finanțabile. Această modificare reflectă intenția autorităților de a concentra resursele disponibile asupra proiectelor solare, care prezintă în prezent cel mai ridicat nivel de maturitate și interes din partea investitorilor.

Energie regenerabilă în industrie

Investițiile în energie regenerabilă pentru autoconsum au devenit un element esențial în strategia de competitivitate a companiilor industriale, în special a celor din sectorul agricol și din industria alimentară. În aceste sectoare, costurile cu energia electrică au o pondere semnificativă în costurile totale de producție și se reflectă direct în prețul final al produselor finite.

În contextul unei piețe energetice caracterizate de volatilitate ridicată, eficientizarea consumului și reducerea dependenței de energia achiziționată din rețea contribuie la stabilizarea costurilor. Un element care contribuie la această eficientizare este instalarea de capacități de stocare. Acestea permit utilizarea unei proporții cât mai mari din energia produsă local, reducând injecția în rețea în intervalele cu cerere scăzută sau cu prețuri reduse și evitând costurile asociate dezechilibrelor, tarifelor de distribuție și altor componente reglementate”, au declarat analiștii EY România.

Potrivit acestora, pe lângă beneficiile economice directe, implementarea schemei de finanțare pentru investiții în energie regenerabilă aduce un aport semnificativ la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin creșterea ponderii energiei curate în consumul final. Astfel, schema sprijină atingerea obiectivelor asumate de România și Uniunea Europeană în materie de decarbonizare și tranziție energetică. În același timp, descentralizarea producției de energie electrică, prin corelarea locului de producție cu locul de consum, contribuie la reducerea încărcării rețelelor de transport și distribuție și la eliberarea de capacitate pentru integrarea unor noi consumatori și producători, fără a fi necesare investiții majore imediate în infrastructura energetică.

Pregătirea aplicațiilor

În cazul apelurilor anterioare, solicitanții au avut la dispoziție o perioadă scurtă pentru pregătirea și depunerea aplicațiilor de la momentul anunțării apelului, de ordinul câtorva luni, ceea ce se poate dovedi dificil sau chiar imposibil, în cazul în care pregătirea documentației necesare nu este demarată din timp.

Fermierii din Dolj pot accesa fonduri europene pentru sisteme de irigații cu panouri fotovoltaice

În acest context, companiile interesate sunt încurajate să inițieze din timp pregătirea documentației necesare, în special verificarea și clarificarea situației juridice a imobilelor pe care urmează să fie amplasate capacitățile de producere a energiei din surse regenerabile, precum și elaborarea studiului de fezabilitate. De asemenea, este recomandată parcurgerea etapelor de aprobare internă a proiectului, astfel încât solicitanții să poată finaliza și depune dosarele de finanțare într-un interval scurt de timp după lansarea apelului.

În concluzie, spun specialiștii, revizuirea ghidului în sensul finanțării exclusive a surselor solare, în acord cu tendințele din piață, reprezintă o îmbunătățire semnificativă a unui program derulat anterior cu succes de Ministerul Agriculturii și reprezintă o oportunitate importantă pentru companiile din sectorul agricol și alimentar de a-și reduce costurile energetice și de a-și crește reziliența pe termen mediu și lung.

