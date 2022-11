Ședință decisivă a Coaliției pentru decizii pe tema măririlor de pensii și salarii SURSE

Liderii din partidele Coaliției se reunesc de la ora 18.00 pentru a discuta procentul cu care să crească pensiile, dar și pentru a stabili datele finale pentru salariul minim și alte ajutoare, potrivit informațiilor „Adevărul”.

Surse din Coaliție au precizat pentru „Adevărul” că la această ședință nu vor fi doar președinții celor trei partide ale Coaliției, ci și alți lideri. De exemplu, de la liberali vor merge cei patru prim-vicepreședinți - Rareș Bogdan, Dan Motreanu, Iulian Dumitrescu și Gheorghe Flutur - și secretarul general, Lucian Bode.

De altfel, încă de la ultima ședință a conducerii PNL, mai mulți lideri liberali au cerut ca la ședințele de Coaliție să nu mai fie purtate discuțiile în cerc restrâns, iar apoi Nicolae Ciucă doar să vină să le transmită ce a discutat cu Marcel Ciolacu și Kelemen Hunor, în unele cazuri fiind măsuri care îi avantajează pe cei din PSD.

Principalele teme de discuție sunt pensiile, ajutoarele sociale pentru persoanele vulnerabile, bugetul de stat 2023 și facturile la energie, potrivit informațiilor „Adevărul”.

Variantele de lucru

PNL vrea o creștere cu 15% a punctului de pensie, ceea ce înseamnă o creștere uniformă cu 15% a tuturor pensiilor din sistemul public bazat pe contributivitate. Potrivit Alinei Gorghiu, această creștere ar avea un impact bugetar de 18 miliarde de lei în 2023, în timp ce PIB-ul României este de 1.317 miliarde lei în acest an, conform legii bugetului de stat.

PSD vrea o creștere cu 15% a bugetului pentru pensii, care să fie împărțită după cum urmează:

i) o creștere cu 10% a punctului de pensie (ceea ce va aduce o creștere uniformă cu 10% a tuturor pensiilor din sistemul public)

ii) restul banilor să meargă sub formă de bonusuri către pensionarii cu pensii considerate mici (fie sub 2.500 de lei, fie sub 2.000 de lei). Bonusurile ar urma să fie acordate la fel ca anul trecut).

Coaliția ar trebui să-și dea acordul și asupra proiectului referitor la energie, în condițiile în care de trei luni Puterea bate pasul pe loc în ceea ce privește modificarea OUG-ului pe energie. De asemenea, o decizie trebuie să fie luată și în ceea ce privește modificarea Ordonanței care a plafonat prețul la lemne, pelete și alte produse de încălzire.

Discuții

Liderii Coaliției vor trebui să discute și pe alte prevederi din bugetul de stat pentru 2022, în condițiile în care sunt în întârziere față de promisiunile inițiale. PSD anunțat că bugetul va fi gata până la finalul lui octombrie, însă o lună mai târziu nici nu e gata prima schiță. Potrviit purtătorului de cuvânt al PNL, bugetul de stat va ajunge în Parlament doar după data de 9 decembrie, deci peste aproape trei săptămâni.

Apoi, vor urma dezbaterile din comisiile de specialitate, care se anunță unele cu scântei. Surse din PNL au precizat pentru „Adevărul” că o parte a aleșilor din Parlament sunt supărați că PSD nu a vrut să cedeze pe tema contractelor part-time. Așa că vor veni cu amendamente privind mai multe măsuri liberale în momentul dezbaterilor parlamentare. Discuțiile în comisii ar urma să fie în perioada 12-16 decembrie.