Matei Păun a vorbit, într-un interviu publicat joi, despre relația cu noul președinte Nicușor Dan, și despre legăturile cu Rusia. În campanie, Păun a reprezentat un punct fix unde Dan a fost atacat, iar actualul președinte al României nu s-a delimitat de relația cu el.

Matei Păun este un bancher cu experiență de peste 20 de ani și care a avut, în trecut, legături de afaceri în Belarus și Federația Rusă.

El susține că ar fi donat câteva mii de euro pentru campania lui Nicușor Dan din 2012 la Primăria Capitalei, iar ulterior a coordonat campania lui Nicușor Dan (la Primăria Capitalei) și a USR (la Parlament) în 2016.

Relația cu Nicușor Dan

"În 2012 am făcut o donație undeva pe la 1000 sau 2000 de euro, cum au făcut și alți oameni la vremea respectivă. Ca să ne înțelegem, nu i-am pus firma la dispoziție. Toate campaniile lui Nicușor au fost finanțate de oameni care au donat mai mulți sau mai puțini bani, dar în cadrul legislativ în vigoare, în limitele impuse de stat", a declarat Matei Păun într-un interviu acordat HotNews.

Întrebat cum ar descrie relația cu actualul președinte al României, Matei Păun susține că este "o persoană care a crezut în Nicușor și care crede în continuare în Nicușor și consideră firesc să se implice pentru a-l susține și a-și îndeplini viziunea pe care o are cu privire la această țară".

"Am un respect foarte mare pentru cei care se implică efectiv în politică și își asumă acest lucru. Și am hotărât să mă implic cum pot. Așa am ajuns să-i coordonez campania din 2016 pentru primărie, lucru care s-a repetat în campania pentru parlamentare, de data aceasta din partea USR (...) În 2020, dată fiind susținerea din partea PNL-ului și USR-ului, campanie efectivă a fost condusă de o firmă de consultanță specializată. Am fost implicat cu sfaturi, doar până când campania a fost preluată efectiv de partide", a spus el.

Acesta a dezvăluit, de asemenea, și ce rol a jucat în campaniile din 2024 și 2025, când Nicușor Dan a candidat pentru primăria Capitalei, iar ulterior pentru președinția țării.

"În diverse momente am fost implicat în mai multe aspecte, de la strategia legată de online, la strategia de fundraising, la discuții legate de voluntari. Permiteți-mi să păstrez niște dezvăluiri și pentru bătrânețe, când poate voi scrie niște memorii, dar nu am nimic de ascuns. Colaborarea a fost într-o zonă absolut normală de campanie electorală, de competiție politică și nu am fost deloc singur, sunt colegi care au făcut același lucru", a susținut Matei Păun.

Legăturile cu Rusia și ce crede despre Putin

Matei Păun a dezvăluit că legăturile sale cu Rusia au fost strict profesionale și s-au desfășurat într-o perioadă de tranziție istorică. El a lucrat între 1994 și 1997 pentru un fond de investiții american, Firebird Management, unul dintre primele care au pariat pe piețele din fosta Uniune Sovietică.

Deși era stabilit la New York, a avut contacte constante cu Rusia, Ucraina, Kazahstan și alte țări din regiune, participând la delegații și investiții în companii mari din domeniul infrastructurii, telecomunicațiilor și energiei, inclusiv Gazprom. Păun subliniază că nu a avut niciodată afaceri personale în Rusia, iar implicarea sa s-a încheiat în 1997, odată cu revenirea în România.

Întrebat cum l-ar descrie pe Putin, Matei Păun a susținut că liderul de la Kremlin este "un dictator care e un criminal de război", dar că aici "intervin nuanțele".

"Dacă vrem să avem o strategie cu privire la cum întâmpinăm fenomenul Putin, a nu accepta faptul că el este apreciat în Rusia, înseamnă că ne-ar lipsi o bucată importantă de informație. A crede că el este urât de populație, care de abia așteaptă să-l dea jos, ar fi o greșeală în a formula o strategie cu privire la Rusia", a declarat Matei Păun.

Planuri pentru Cotroceni

Întrebat dacă are vreun plan să meargă la Cotroceni, în calitate de consilier al lui Nicușor Dan, acesta a spus că nu își dorește funcții.

"Nu. Nu-mi doresc funcții, contracte, sinecuri și așa mai departe. Aș fi avut nenumărate oportunități începând cu anul 2016. Cred că aș fi putut fi pe liste eligibile, cred că aș fi putut să fi fost implicat în administrația primăriei, să fi avut contracte, mai știu și eu. Nu numai că nu-mi doresc acum, dar nici nu mi-am dorit și, ca atare, nici n-am avut", a susținut el.

Omul de afaceri Matei Păun este unul dintre motivele pentru care actualul președinte a fost criticat în campania electorală. Păun a fost acuzat că e „pro-rus”, „pro-Putin”, că-l finanțează în secret pe candidat și chiar că îl controlează din umbră pe Nicușor Dan, căruia i-a fost și șef de campanie în 2016. Atunci, Păun s-a și certat cu o aripă influentă din USR, notează HotNews.