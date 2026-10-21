Călin Georgescu, acuzat că a încercat să găsească microfoanele procurorilor din casa lui și să distrugă sistemele de supraveghere

Călin Georgescu ar fi apelat la un bărbat de 35 de ani pentru a descoperi dispozitivele de înregistrare instalate de anchetatori în locuința sa din Mogoșoaia și pentru a compromite sistemele de supraveghere. Potrivit DIICOT, verificările ar fi avut loc la doar cinci zile după o percheziție efectuată în imobil, iar tentativa de perturbare a echipamentelor judiciare a eșuat. Procurorii au descins miercuri, 21 octombrie, la două adrese din București.

Percheziții DIICOT într-un dosar legat de Călin Georgescu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Potrivit comunicatului DIICOT, Călin Georgescu, în vârstă de 64 de ani, are calitatea de inculpat într-un alt dosar instrumentat de structura centrală a instituției. Presupusele fapte ar fi avut loc după ce procurorii efectuaseră o percheziție la imobilul din Mogoșoaia.

Conform anchetatorilor, la 26 septembrie 2026, bărbatul de 35 de ani ar fi scanat sau verificat imobilul lui Călin Georgescu, la solicitarea acestuia. Scopul ar fi fost identificarea dispozitivelor de înregistrare audio-video folosite de organele judiciare, precum și alterarea datelor informatice ori perturbarea funcționării sistemelor utilizate pentru punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică.

„Demersul ar fi avut loc la cinci zile după ce, pe 21 septembrie, procurorii DIICOT au efectuat o percheziție domiciliară la aceeași adresă, în cadrul unui dosar penal în care fuseseră dispuse și măsuri de supraveghere tehnică. Potrivit procurorilor, cei doi bărbați cunoșteau aceste împrejurări”, se arată în comunicatul procurorilor.

Anchetatorii precizează că rezultatul urmărit, respectiv modificarea datelor informatice și perturbarea ori deteriorarea mijloacelor tehnice folosite de organele judiciare, nu s-a produs, din motive independente de voința celor implicați.

În cadrul anchetei, procurorii DIICOT – Structura Centrală și polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară în București.

Cercetările vizează infracțiuni de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, în formele autoratului și instigării, precum și tentativa la alterarea integrității datelor informatice și la perturbarea funcționării sistemelor informatice.

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal.