Nicușor Dan se confruntă cu cel mai dificil test al mandatului, pe fondul crizei politice din România, scrie Politico

Politico analizează blocajul politic din România și susține că președintele Nicușor Dan se confruntă cu cel mai important test al mandatului său, încercând să convingă partidele să susțină formarea unui nou Guvern.

După destrămarea actualei coaliții, în aprilie, primele două propuneri de premier făcute de șeful statului nu au reușit să obțină sprijinul necesar în Parlament. În aceste condiții, Constituția îi mai oferă președintelui o singură șansă de a desemna un candidat la funcția de prim-ministru care să fie validat de Parlament înainte ca România să ajungă în situația organizării unor alegeri anticipate, notează publicația Politico.

Politico: Alegerile anticipate ar putea favoriza extrema dreaptă

Politico notează că Nicușor Dan încearcă să evite un nou scrutin parlamentar, întrucât partidul AUR conduce în sondaje și ar putea beneficia de organizarea unor alegeri anticipate.

Pe de altă parte, amânarea unei decizii ar putea alimenta presiunile politice asupra președintelui. Publicația amintește că AUR și alte formațiuni au amenințat deja cu inițierea procedurii de suspendare a șefului statului, iar unii analiști consideră că această variantă ar putea câștiga susținere dacă blocajul politic se prelungește.

În același timp, România trebuie să reducă deficitul bugetar și să îndeplinească până la sfârșitul lunii august o serie de reforme pentru a putea accesa aproximativ 11 miliarde de euro din fonduri europene.

Politico mai arată că agențiile internaționale de rating urmăresc cu atenție evoluția situației politice, existând temeri că incertitudinea ar putea duce la retrogradarea ratingului de țară.

Analiști: România se apropie de o criză constituțională

Cristian Pîrvulescu, profesor la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, a declarat pentru Politico că România se află „la începutul unei crize constituționale”.

Acesta susține că mandatul Guvernului interimar ar fi trebuit să expire după 45 de zile, termen care, potrivit interpretării sale, a fost deja depășit.

Politico notează că negocierile dintre partide au continuat joi, însă s-au încheiat fără un acord, iar Nicușor Dan urmează să se întâlnească din nou cu liderii politici.

Potrivit publicației, președintele nu intenționează să desemneze un nou premier înainte ca partidele să ajungă la un acord privind susținerea unui guvern minoritar.

Ce variante sunt luate în calcul

Analistul politic Radu Magdin a declarat pentru Politico că scenariul alegerilor anticipate nu este unul credibil, având în vedere că România nu a organizat niciodată un astfel de scrutin după căderea regimului comunist.

În opinia sa, sunt analizate două variante principale: un guvern minoritar condus de PSD, după ce social-democrații l-au propus pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru, sau un executiv minoritar format în jurul liberalilor și al altor partide de centru-dreapta.

Politico menționează și un al treilea scenariu aflat în discuție: o rotație la guvernare între un cabinet minoritar condus de PSD și unul format din partidele de centru-dreapta, până la următoarele alegeri parlamentare, programate în 2028.