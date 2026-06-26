Siegfried Muresan și Ilie Bolojan s-au dus la sediul USR să discute despre prioritățile țării. Fritz: „Oamenii vor să vadă reforme”

Propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de prim-ministru, Siegfried Muresan, precum și liderul PNL Ilie Bolojan au mers vineri la sediul USR pentru discuții cu liderii formațiunii despre prioritățile României.

USR a decis vineri, într-o ședință a Biroului Național, să-l susțină pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.

Câteva ore mai târziu, Siegfried Muresan și Ilie Bolojan au fost invitați la sediul USR pentru o discuție despre prioritățile pentru România.

”Propunerea unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR, cu Siegfried Mureșan premier, este o propunere rezonabilă de compromis care poate debloca această criză. Sperăm că vom primi susținere pentru ea - pentru că oamenii din această țară vor o Românie modernă, vor să vadă reforme, instituții puternice și vor ca munca lor să fie respectată”, potrivit unei postări pe pagina președintelui USR, Dominic Fritz.

De altfel, liderii PNL, USR si UDMR, au făcut declarații de presă după ședințele avute, în care au confirmat susținerea pentru Siegfried Mureșan.

„PNL a încheiat cu câteva minute în urmă ședința Biroului Politic Național, în cadrul căreia a votat sprijinul pentru Siegfried Mureșan. (...) Siegfried Mureșan este un om atașat valorilor europene și am considerat că pentru următoarea perioadă reprezintă o soluție pentru România”, a declarat Ilie Bolojan, liderul PNL, vineri.

În acest moment, scenariul majoritar discutat este formarea unui guvern minoritar pro-occidental, însă rămâne deschisă întrebarea dacă acesta va fi construit în jurul partidelor de dreapta sau în jurul PSD. Divergențele dintre formațiuni persistă, în condițiile în care PSD refuză intrarea USR la guvernare, iar USR respinge varianta unui executiv fără social-democrați.