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Nicușor Dan se delimitează de negocierile dintre Veștea și Simion. Cum a răspuns președintele întrebat dacă AUR este prooccidental

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Președintele Nicușor Dan a comentat, în timpul vizitei sale la Gdansk (Polonia), discuțiile dintre premierul desemnat Adrian Veștea și reprezentanții AUR, și a mărturisit, chestionat de jurnaliști, că nu consideră formațiunea condusă de George Simion ca fiind una aliniată valorilor occidentale.  

Consultările președintelui cu delegația AUR. INQUAM Photos / Octav Ganea
Consultările președintelui cu delegația AUR. INQUAM Photos / Octav Ganea

Șeful statului a fost întrebat direct de presă  dacă AUR poate fi catalogat drept partid prooccidental.

„În opinia mea, nu”, a răspuns președintele după un moment de gândire. 

Nicușor Dan a precizat că nu a fost informat în momentul în care Adrian Veștea a decis să poarte discuții cu AUR.  Președintele a insistat că nu ar fi putut interveni în acest proces, întrucât ar fi depășit limitele constituționale ale funcției sale.

Afirmațiile sale vin în contextul în care negocierile lui Veștea cu AUR au generat tensiuni politice din cauza lipsei de comunicare instituțională și a percepției publice privind apropierea lui Nicușor Dan de partidul lui George Simion, după ce președintele și-a mai domolit mesajul radical față de suveraniști.

Șeful statului a reiterat că nu a fost anunțat în prealabil de Negocierile lui Veștea cu liderii AUR:

„Nu, nu. Domnul Veștea a primit un mandat și mai departe a fost sarcina domniei sale”, a explicat președintele, provocat să explice situația. 

Președintele a adăugat că informația privind negocierile circula deja în spațiul public, însă nu avea posibilitatea legală de a interveni.

„Evident că în respectiva zi această informație era cunoscută de multă lume, inclusiv de dumneavoastră, da? Dar ar fi fost dincolo de atributul meu constituțional să intervin”, a subliniat Nicușor Dan. 

Amintim că în seara de 22 iunie,  înaintea începerii votului în Parlament, premierul desemnat Adrian Veștea a mers la sediul AUR pentru discuții privind o posibilă susținere în plen, după ce liderul formațiunii, George Simion, a anunțat public că îl așteaptă la o întrevedere.

Tot joi, președintele a fost întrebat  și dacă dacă Eugen Tomac, consilierul său onorific și fost ministru desemnat, ar fi participat la discuțiile dintre Veștea și parlamentarii AUR. Nicușor Dan a spus că nu are date care să confirme acest lucru.

În ceea ce privește solicitarea AUR pentru alegeri anticipate, președintele a reiterat că un astfel de scenariu ar fi riscant pentru România în acest moment: „Eu cred că ar fi o soluție extrem, extrem de nefericită pentru România, pentru că nu ne permitem, în evaluarea mea, nu ne permitem câteva luni de incertitudine, în special din perspectiva încrederii piețelor financiare față de România”, a declarat Nicușor Dan.

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