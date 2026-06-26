România oscilează între ofertele de securitate ale marilor puteri NATO. Politologul Radu Albu-Comănescu explică de ce Bucureștiul se îndepărtează de Paris pentru a colabora strâns cu Berlinul.

Adevărul: Există aparent o anumită rivalitate între aliați precum SUA, Franța și Germania, iar țări ca România tind să se apropie de unul dintre ei în detrimentul celorlalți. Cum se poziționează România în această aparentă competiție geopolitică a ofertelor de securitate, spre ce direcție tinde să încline balanța Bucureștiul?

Radu Albu-Comănescu: Aș spune că în România există mai degrabă o confuzie pentru că, la începutul ofertei franceze, statul român, în perioada interimatului lui Ilie Bolojan ca președinte, prin vocea lui Cristian Diaconescu, pe atunci consilier, ar fi declarat că deocamdată rămânem sub protecția nucleară americană, ceea ce înseamnă totodată un mesaj transmis Washingtonului că privilegiem raporturile de securitate cu ei. După care, asemenea poziții, la repetata ieșire a Franței că continuă să deschidă umbrela, s-au mai diminuat. Ar fi fost invitată și România să participe la această ofertă, la primele discuții privind această ofertă, și am văzut că nu există un „da” ferm din partea noastră, ci o analiză, ceea ce pentru noi înseamnă o prelungire ad infinitum a situației date.

Dar, sincer să fiu, nu știu dacă noi, la rândul nostru, am putea gestiona bine, exact ca și Germania, acest echilibru. Pentru că în măsura în care noi vrem să raportăm parteneriatul cu America, și vedem că facem eforturi considerabile de a fi pe placul Washingtonului, iar Franța, pe lângă relația tradițională pe care noi o romanticizăm mult, Franța va insista să ne fidelizăm pe linia ei doctrinară, vom avea încă o dată o ruptură care nu știm în ce direcție poate să ducă. Pentru că Franța, de exemplu, spre deosebire de alte state, Polonia acum sau Norvegia, care este totuși o țară cu resurse și care prin aceasta știe să se facă respectabilă, spuneam că Franța a ținut România adesea într-o zonă de periferie, într-o zonă secundară, într-o zonă în care manifestările de condescendență și a unor ostilități la adresa intereselor României n-au ezitat să apară.

Și atunci ne putem trezi cu o Franță foarte țâfnoasă care, unilateral, poate să lase România într-o zonă de incertitudini, de crize, pentru că ni s-ar solicita afilierea politică, diplomatică și militară la interesele Parisului.

Istoricul neîncrederii București-Paris: Schengen 2010 și parteneriatul Franței cu Rusia din 2019

Dacă în relația cu partenerul american pare că simțim uneori o lipsă de recunoaștere, cum stau lucrurile pe axa Paris – București?

Cu Franța avem, cum să spun, dincolo de disputele care au mers, știm bine, legate de imaginea românilor în Franța și care, clar, alterează relația culturală dintre cele două țări, creând frustrări mari în timp în România, mai sunt chestiuni foarte punctuale în care Franța n-a fost neapărat alături de România. Și am menționat de fiecare dată interdicția Schengen în 2010, Franța fiind poate chiar primul stat care ne-a interzis accesul la Schengen. Restul au venit pe acest val.

A mai fost parteneriatul pe care Franța dorea să-l încheie peste capul statelor din estul Europei cu Rusia în 2019, vorbindu-ne de acea arhitectură de încredere și securitate cu Rusia, în dauna celei cu America. Deci în 10 ani avem două opoziții franceze care mergeau vizibil împotriva a ceea ce noi definim interes strategic național românesc.

În consecință, oarecum mă pot baza, așadar, pe o țară a cărei clasă politică nu este obișnuită cu Europa Centrală și de Est? În primul rând, face abia acum efortul să înțeleagă relația cu Polonia, pe care încă nu o acceptă ca egal, deși Polonia are capacitatea de reformă economică, rezistență socială, reziliență și prezență diplomatică poate chiar mai mare decât are în acest moment Franța. Deci sunt câteva chestiuni pe care francezii va trebui să le lămurească cu onestitate și să le asume cu la fel de multă onestitate față de Europa Centrală și de Est, pe care a neglijat-o și în care România, care putea să fie un pilon de interese mult mai bine ancorat în liniile franceze dacă Franța ar fi avut un alt tip de comportament, nu mai este neapărat prezentă în această zonă.

De ce doare mai mult „francoscepticismul” decât opoziția Germaniei, Austriei sau a Olandei

Totuși, dacă privim spre state precum Austria, Olanda sau chiar Germania, am văzut episoade de ostilitate și mai directă, mai îndelungată și mai puternică la adresa României. De ce ar percepe Bucureștiul diferit reticența Parisului prin comparație cu acțiunile acestor țări?

Acolo au fost altfel de situații. În cazul Olandei, cu ei am negociat dur și în 2004, în momentul semnării tratatului în care încheiam negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Olanda nu are o relație nici culturală, nici de simpatie istorică cum are Franța cu noi. La fel Austria, fiind o țară care și-a recuperat larghețea în mișcare după căderea comunismului, și Austria a intrat pe o zonă foarte pragmatică și transacționalistă în relațiile cu Europa Centrală și de Est, inclusiv Rusia, de unde multă vreme afilierea la interesele energetice rusești.

Dar cu Franța ceea ce contează și ceea ce schimbă substanța relațiilor pe care le avem în comparație cu alte țări este tocmai relația politică tradițională, afilierea culturală, multă vreme dominantă, și transformarea pe care Parisul a adus-o în societatea românească. Și atunci, evident că modul în care va avea un asemenea impact o decizie franceză va fi altfel perceput în România decât Austria și Olanda.

Fără îndoială, vor mai fi putut fi și alte țări, dar nici Austria, nici Olanda și nici Germania nu au venit totodată cu un discurs paralel și alternativ exact opus, spunând că suntem prieteni, avem o relație istorică de calitate, așa cum face Franța. Franța, când dorește să ne convingă, își amintește că am fost prieteni. Altfel, trece foarte ușor cu vederea peste interesele noastre și vedem că, într-o mare măsură, în primul mandat al lui Emmanuel Macron, strategiile de securitate europeană concepute de Franța excludeau România din principiu, așa cum excludeau și Europa Centrală și de Est.

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Acum, după 2022 și mutarea trupelor franceze în România, discutăm... și eu rămân încă mai departe francosceptic dacă această prezență a trupelor franceze ține mai mult de interesele României, de securizare a spațiului românesc, pe care, sincer, nu cred că este neapărat o prioritate pentru Franța, cât de o repoziționare a Franței prin asumarea unor obligații regionale în interiorul NATO, în ideea că mai târziu vor putea invoca această poziție de responsabilitate europeană a Franței pentru a crea acel pilon european condus de Franța, care, într-o bună zi, s-ar putea să se întoarcă foarte bine împotriva intereselor americane, așa cum discursul politic francez o reclamă de multe ori.

Iluzia autonomiei strategice europene și Flancul Estic al NATO

Asistăm în prezent la o distanțare tot mai vizibilă a Parisului și Berlinului de Washington. Cu ce soluții concrete de securitate pot înlocui aceste două puteri umbrela protectoare a Statelor Unite?

Da, într-adevăr întrebarea este cu ce înțeleg ele să înlocuiască prezența americană. Pentru că este insuficient să spui că Trump nu-mi place, că America nu-mi place sau, în cazul francezilor, „America nu mi-a plăcut niciodată pentru că noi n-am știut să-i înțelegem vreodată”, asta în paranteză fie spus, dar alta este a găsi soluții de înlocuire.

Bucureștiul trebuie să-și pună întrebarea dacă este Franța, sau dacă sunt Franța și Germania dornice, capabile și apte să asume responsabilitățile defensive pe care America le are față de flancul estic în acest moment, în relația cu Polonia, în relația cu România? Cu siguranță nu. Nu au nici mijloacele, nu au nici strategia și nu au nici crederea politică necesară.

Și atunci, toată această poziționare ostilă la adresa Americii izolează, pe de o parte, țările vechiului nucleu sau vechii Europe față de noua Europă care are alte realități strategice și totodată întărește relația din interiorul NATO, și vedem că Donald Trump reacționează spunând că va vedea el cum gestionează această organizație care nu i-a fost de ajutor.

Reorientarea spre Berlin: De ce îi este României mai ușor să lucreze cu Germania decât cu Franța

În tot acest peisaj fragmentat, pare că am asistat la o apropiere tot mai accentuată a fostului guvern Bolojan de Germania, cu oameni filogermani în poziții cheie și decizii pro-Berlin. E corectă această percepție, iar dacă da cum se explică această dinamică?

Cred că da, e o percepție corectă, aș spune. Asta mă face să mă gândesc un pic la sfârșitul anilor '30 și la modul foarte obiectiv când Germania devenise, evident, cel mai mare producător militar din Europa în acea perioadă. Suntem exact în aceeași poziție. Germania, când își propune un lucru, îl face. În acest moment, creșterea producției de armament pentru Germania este pe agendă pentru că, până la urmă, este și o activitate economică dincolo de activitate militară și defensivă și atunci, pe această rută, plus proximitatea geografică, ne este mai ușor să lucrăm cu Germania decât cu Franța, care, pe de altă parte, Franța încă o dată reușește să creeze uneori probleme legate de drepturile de proprietate intelectuală sau tehnologie considerată strategică pe care nu este întotdeauna dispusă, ca să spunem așa, să o împărtășească cu aliații. Pentru că dorește să-și păstreze suveranitatea tehnologică și, evident, atractivitatea, oarecum, a tehnologiei ei.

Și atunci, încă o dată, rămânem, practic, cu niște realități care sunt cât se poate de clare. Trebuie să lucrăm cu Germania, fiind, în acest moment, cel mai mare producător în spațiul muniției pe care îl avem în regiune.

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De ce eșuează marile inițiative de apărare ale Parisului

Cum preconizați că vor evolua aceste inițiative franceze pe continent? Va reuși Parisul să coalizeze și alte state europene în jurul doctrinei sale sau proiectele riscă să își piardă din intensitate și să stagneze?

Să știți că e complicat de spus, din două motive. Această inițiativă poate să rămână pe hârtie. Unu: pentru că un nou președinte, în 2027, posibil că nu îi mai dă curs și nu mai angajează Franța pe politici asumate de Emmanuel Macron. Doi: poate să rămână pe hârtie pentru că Franța, după ce strânge o serie de semnături, nu are capacitatea de a angaja un dialog strategic convingător și lumea s-ar putea să fie nemulțumită, așa cum este, de pildă, de Inițiativa de Intervenție Europeană creată tot de Franța prin invitație, este cea la care mă refeream, cu România, Polonia, și care nu a mai mișcat de ani de zile.

Deci sunt o serie de formate politice, inițiative militare și de securitate care, începute de francezi, rămân doar pe hârtie pentru că nici francezii nu se angajează, pentru că nu au, în primul rând, mentalitatea necesară concepției de alianță. Tipul de concepție politică franceză este, de fapt, axat pe autonomie, independență și un anumit unilateralism. Și atunci, a gestiona o alianță, interesele politice dintr-o alianță, este un pic amăgitor pentru Franța și adesea asemenea chestiuni rămân doar să satisfacă posteritatea unor miniștri sau a unor idei europene din Franța, dar nu să capete carne pe oase și să vedem, într-adevăr, o Europă în care Parisul înțelege să mutualizeze interesele de securitate, nu să încerce doar să-i aducă pe ceilalți la interesele de securitate ale Franței.