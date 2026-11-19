Fosta campioană mondială și europeană la gimnastică Corina Ungureanu s-a înscris în USR Prahova și urmează să fie cooptată în conducerea județeană a organizației. Sportiva a explicat de ce a ales să intre din nou în politică și ce schimbări consideră necesare în sportul românesc.

Corina Ungureanu s-a înscris în USR Foto: Arhivă

Președintele USR Prahova, Felix Bulearcă, a anunțat joi, în cadrul unei conferințe de presă, înscrierea fostei gimnaste în partid și demersurile pentru cooptarea acesteia în Biroul Județean.

„Vă informez, de asemenea, că nu este numai un membru nou în USR, ci am și inițiat demersurile de a o coopta în conducerea județeană, mai precis în Biroul Județean al USR Prahova, acolo unde experiența ei va fi valorificată foarte bine”, a declarat Felix Bulearcă, citat de Agerpres.

Corina Ungureanu a mai fost membră PSD, UNPR și PNL

Nu este prima implicare politică a fostei campioane. De-a lungul anilor, Corina Ungureanu a mai făcut parte din PSD, UNPR și PNL. Ea spune că experiențele anterioare au fost scurte și că, în ciuda promisiunilor primite la intrarea în respectivele formațiuni, nu a reușit să contribuie la schimbările pe care le considera necesare în sport.

„Personal, sper să fi acumulat experiența necesară și maturitatea care probabil mi-au lipsit în anii trecuți de a face lucruri concrete pentru sport”, a afirmat aceasta.

Fosta gimnastă a povestit că, în trecut, a avut parte de promisiuni din partea unor oameni care ar fi urmărit să profite de notorietatea unui campion într-un partid, fără să îi ofere ulterior posibilitatea de a-și pune în practică ideile.

„Când mi-am dat seama că vorbesc singură și alerg singură și nu puteam să fac absolut nimic... Nu poți să faci nimic singur, ci trebuie să găsești o echipă de oameni care să înțeleagă că la sport nu ne pricepem toți. Sportul este un domeniu extrem de dificil”, a explicat Corina Ungureanu.

Infrastructura și lipsa antrenorilor, printre problemele sportului românesc

Fosta campioană consideră că una dintre principalele probleme ale sportului românesc este infrastructura, urmată de deficitul de antrenori.

Ea a vorbit și despre activitatea desfășurată la club și în cadrul secției de gimnastică, unde rezultatele obținute în ultimii ani sunt foarte bune. Totuși, spune că implicarea directă în pregătirea copiilor nu este suficientă pentru a rezolva problemele mai ample ale sportului.

„Nu putem să stăm doar să comentăm de pe margine. Și sfatul a fost, cel puțin în ultimul an, «dacă vrei să faci ceva, găsește oamenii cu care poți să o faci și să-ți expui soluțiile»”, a declarat aceasta.

Corina Ungureanu a atras atenția că resursele financiare sunt limitate și că sportul are nevoie de o reorganizare la toate nivelurile, de la sportul de masă și cel de juniorat până la cel de performanță.

„Dar trebuie regândit și reașezat tot ce înseamnă sport la nivel de masă, la nivel de performanță, la nivel de juniorat, la nivel de sport de echipă, de sport individual, de prezențele noastre, din 4 în 4 ani, la nivel olimpic”, a mai spus fosta gimnastă.

Cine este Corina Ungureanu

Născută în 1980, la Ploiești, Corina Ungureanu a făcut parte din generația de aur a gimnasticii românești.

A câștigat două medalii de aur cu echipa României la Campionatele Mondiale de la Lausanne, în 1997, și Tianjin, în 1999. În 1998, la Campionatele Europene de la Sankt Petersburg, a obținut alte două medalii de aur, la sol individual și în competiția pe echipe.

După retragerea din activitatea competițională, a continuat să activeze în gimnastică, devenind antrenoare la Clubul Sportiv Petrolul Ploiești.