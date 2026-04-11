Controverse privind posibila incompatibilitate a ministrului Apărării. Radu Miruță ar fi anchetat de ANI SURSE

Controversa privind posibila incompatibilitate a ministrului Apărării, Radu Miruță, capătă noi dimensiuni după apariția unor informații care contrazic declarațiile oficialului. Antena 3 CNN a prezentat vineri seară documente care ar arăta că Miruță a continuat să exercite activitatea de expert tehnic judiciar în timp ce era deputat, deși el a susținut public că nu a realizat nicio expertiză în această perioadă.

Potrivit unor surse citate de postul TV, Agenția Națională de Integritate ar fi deschis o investigație în urma acestor dezvăluiri.

Expertiză depusă în instanță, deși ministrul a negat activitatea

Documentele prezentate arată că, pe 21 februarie 2023, Radu Miruță a depus o expertiză tehnică într-un dosar civil de la Judecătoria Pitești, la peste doi ani după ce fusese ales deputat. Expertiza fusese solicitată de instanță, iar onorariul fusese achitat de partea interesată.

Cu toate acestea, ministrul Apărării a declarat în repetate rânduri că nu a efectuat nicio lucrare în perioada în care a deținut simultan calitatea de parlamentar și cea de expert tehnic judiciar.

Un document din 2021 îl contrazice pe Miruță

Antena 3 CNN a prezentat și un document din 14 octombrie 2021, transmis de Miruță Judecătoriei Mizil, în care acesta anunța că nu mai poate realiza expertize deoarece fusese ales într-o funcție publică și își suspendase PFA-ul prin care își desfășura activitatea.

În mesajul trimis instanței, Radu Miruță explica faptul că, deși rămâne expert tehnic judiciar, nu mai poate efectua lucrări deoarece nu mai are activ instrumentul juridic prin care era plătit, PFA-ul.

Ministerul Justiției a confirmat pentru Antena 3 CNN că un parlamentar este incompatibil cu efectuarea de acte de comerț ca persoană fizică, ceea ce înseamnă că suspendarea PFA-ului îl împiedica legal pe Miruță să mai realizeze expertize, relatează sursa citată.

Totuși în 2023, Miruță a semnat și depus o expertiză în instanță, deși PFA-ul său era în continuare suspendat, relatează sursa citată.

Dosar DIICOT blocat timp de șase luni

O altă situație care ridică semne de întrebare datează din 2022, când Radu Miruță a fost desemnat expert într-un dosar DIICOT privind o fraudă informatică de trei milioane de euro, aflat pe rolul Tribunalului Bihor.

O notă telefonică întocmită de grefier arată că Radu Miruță a fost contactat în repetate rânduri, însă fie nu a răspuns, fie a respins apelurile. Într-un final, dosarul a fost închis prin prescrierea faptelor, iar inculpatul a fost achitat.

Radu Miruță a fost amendat de instanță cu 3.000 de lei pentru întârziere, însă a susținut că nu vede nicio problemă, afirmând că activitatea de expert este una pe care o face „în limita timpului și a disponibilității”.

Situația juridică a PFA-ului

Conform datelor de la Registrul Comerțului, PFA-ul lui Radu Miruță a fost suspendat între 19 ianuarie 2021 și 18 ianuarie 2024. Ulterior, a redevenit activ automat și a fost radiat abia la finalul anului 2024.

Această perioadă ridică întrebări privind compatibilitatea, întrucât statutul de deputat interzice desfășurarea de activități comerciale ca persoană fizică.

Potrivit Antena 3 CNN, Agenția Națională de Integritate s-ar fi autosesizat după dezvăluirea expertizei depuse la Judecătoria Pitești.