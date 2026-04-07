În ce condiții se vor antrena românii care doresc să devină soldat sau gradat voluntar. Ultimele pregătiri

Radu Miruță, ministrul Apărării, a vizitat marți, 7 aprilie, împreună cu generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, Batalionul 265 Poliție Militară, una dintre unitățile militare în care se va desfășura instruirea soldaților și gradaților voluntari în termen (SGVT).

Programul are ca obiectiv formarea unei rezerve operaționale tinere și bine pregătite.

În funcție de rezultatele obținute, tinerii vor putea opta pentru continuarea unei cariere militare, precizează MApN într-un comunicat.

„Ne dorim ca prin acest program să formăm nu doar militari bine instruiți, ci și cetățeni pregătiti pentru provocările actuale. SGVT reprezintă o investiție atât în capacitatea de apărare, cât și în reziliența societății românești”, a declarat ministrul Apărării.

Gheorghiță Vlad: „Condițiile oferite sunt la standarde ridicate”

Potrivit MApN, înl 2026, Armata României oferă „condiții moderne de cazare, hrănire, instruire și pregătire fizică”.

„Infrastructura unităților a fost modernizată, iar condițiile oferite sunt la standarde ridicate. Ne-am asigurat că facilitățile de cazare, hrănire și pregătire răspund cerințelor unui proces de instruire eficient și adaptat realităților actuale”, a declarat șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad.

După aprobarea bugetului, MApN a demarat procesul de avizare a actelor normative necesare implementării programului SGVT.

Pentru anul 2026 este planificată instruirea a aproximativ 3.500 de tineri.