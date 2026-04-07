Mircea Lucescu a murit. Mesaje de condoleanțe din mediul politic: „Mulțumim pentru momentele extraordinare pe care ni le-ai oferit”

Vestea decesului marelui antrenor Mircea Lucescu de marți, 7 aprilie, a îndurerat întreaga țară. Instituțiile statului și oamenii politici au transmis mesaje de rămas-bun fostului selecționer al echipei naționale.

UPDATE - Mesajul premierului Ilie Bolojan: „Mircea Lucescu a însemnat fotbal, cu „F” mare pentru cel puțin trei generații”

Premierul Ilie Bolojan a transmis, marți seară, un mesaj de condoleanțe în care a scris: „Mircea Lucescu a însemnat fotbal, cu „F” mare pentru cel puțin trei generații. Cei mai norocoși l-au văzut jucând pentru Dinamo București în anii 60 și 70. L-au văzut în rolul de căpitan al naționalei la meciurile Campionatului Mondial din 1970.

Alții abia se nășteau atunci când a început să antreneze. Chiar și cei mai tineri îl cunosc drept legendarul antrenor al lui Șahtior Donets, Galatasaray sau Beșiktaș.

Generațiile viitoare îl vor ști drept antrenorul legendar de al cărui nume se leagă cei mai buni ani ai fotbalului românesc.

Mulțumim, Mircea Lucescu, pentru momentele extraordinare pe care ni le-ai oferit, pe teren sau de pe bancă!

Dumnezeu să îl ierte!

Condoleanțe familiei îndoliate.”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu: „O legendă a sportului ne-a părăsit astăzi”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a transmis la rândul său un mesaj de condoleanțe.

„Dumnezeu să-l odihnească în pace pe Mircea Lucescu! O legendă a sportului ne-a părăsit astăzi, după o viață dedicată fotbalului, care de azi e mai sărac și mai trist. Condoleanțe familiei îndoliate!”, a transmis ministrul Justiției.

Deputatul PNL Alexandru Muraru: „Mircea Lucescu a dus numele României la cel mai înalt nivel”

Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, a scris: „Am aflat cu multă durere vestea trecerii la cele veșnice a marelui Mircea Lucescu.

România pierde nu doar un antrenor uriaș, ci un adevărat ambasador al ei în lume. Prin prestigiul său, prin echipele pe care le-a condus și prin respectul pe care l-a impus peste tot unde a mers, Mircea Lucescu a dus numele României la cel mai înalt nivel. A fost un lord al fotbalului, un om cultivat, poliglot, de o eleganță rară, convins că lectura și studiul sunt esențiale în formarea unui sportiv adevărat.

A avut mereu o legătură specială cu Iașiul, oraș de care s-a simțit profund apropiat și prin soția sa, originară de aici. Nu întâmplător, Iașiul i-a acordat și titlul de Cetățean de Onoare.

Pentru mine, ca rapidist, numele lui Mircea Lucescu va rămâne legat și de sfârșitul anilor ’90, când am trăit renașterea acestei echipe glorioase sub revenirea sa. A fost unul dintre acei oameni care nu doar antrenează, ci schimbă destine, insuflă spirit, reconstruiesc speranță.

Transmit sincere condoleanțe familiei, celor apropiați și tuturor celor care l-au iubit și admirat. Dumnezeu să-l odihnească în pace pe Mircea Lucescu. Memoria lui va rămâne vie în istoria fotbalului românesc și mondial.”

UPDATE Mesajul Administrației prezidențiale

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis marți, 7 aprilie 2026, un mesaj de condoleanțe în urma decesului lui Mircea Lucescu.

„Decesul lui Mircea Lucescu este o veste care întristează profund România. Una dintre cele mai respectate și longevive figuri din istoria fotbalului românesc și european, Mircea Lucescu ne lasă drept moștenire mult mai mult decât excelența sportivă cu care va rămâne mereu asociat numele său. Ne lasă exemplul unei vieți dedicate pasiunii pentru fotbal și al puterii de a merge mai departe, în ciuda dificultăților, pentru atingerea performanței.

Timp de peste șase decenii, ca jucător al echipei naționale și al cluburilor de tradiție, iar mai apoi ca antrenor de elită, acesta a excelat la cel mai înalt nivel. Cu tenacitate și inteligență tactică remarcabile, a obținut trofee importante și a format echipe, dar mai ales caractere.

Mircea Lucescu a contribuit decisiv la afirmarea fotbalului românesc, a inspirat generații de jucători și a fost un adevărat ambasador al României pe marile stadioane ale lumii.

Transmit condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au admirat.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”.

Ministerul Afacerilor Interne: „Un om care a inspirat generații întregi”

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) transmite că „își pleacă fruntea cu adâncă durere în fața dispariției domnului Mircea Lucescu.”

„Am pierdut nu doar un nume uriaș, ci un om care a inspirat generații întregi, un simbol al pasiunii, al muncii neobosite și al credinței în valori autentice. Moștenirea sa morală și profesională va dăinui, iar amintirea lui va rămâne vie în sufletele tuturor celor care l-au admirat și l-au prețuit.

În aceste clipe copleșitoare, suntem alături de familie, de cei apropiați și de toți cei care îi simt lipsa, împărtășind durerea lor.

Drum lin spre lumină și odihnă veșnică!”

Sorin Grindeanu: „Lumea sportului a pierdut astăzi un simbol”

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a transmis pe Facebook că „lumea sportului a pierdut astăzi un simbol, un jucător și un antrenor emblematic, iar noi toți un om valoros care ne-a inspirat prin firea sa puternică și determinarea de care constant a dat dovadă.”

„Mircea Lucescu rămâne un model pentru noi! Suntem alături de familia lui și de cei apropiați. Drum lin, Il Luce!”

Dragoș Pîslaru: „Mircea Lucescu a fost un maestru al fotbalului”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a spus despre Mircea Lucescu că „a fost un maestru al fotbalului și unul dintre cei mai titrați antrenori din istorie.”

„Și-a dedicat întreaga viață performanței. A fost un luptător și asta a demonstrat până la finalul meciului pe care cu toții îl jucăm.

Îi vom fi mereu recunoscători pentru momentele emoționate pe care i le datorăm atât ca jucător, cât și în calitate antrenor. Drum lin spre cer, Luce!”

Radu Miruță: „România a pierdut unul dintre cei mai mari oameni ai sportului”

Invitat la Digi24, Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că „România a pierdut unul dintre cei mai mari oameni ai sportului, un om care a arătat cum poate transforma pasiunea într-o meserie.”

Gabriela Firea: „Mircea Lucescu nu a fost doar un arhitect de destine și un mentor pentru generații întregi de fotbaliști”

Eurodeputata PSD Gabriela Firea spune că „lumina pe care o lasă în urmă «Il Luce» nu se va stinge niciodată”.

„S-a stins o legendă, dar lumina pe care o lasă în urmă «Il Luce»" nu se va stinge niciodată", transmite Gabriela Firea.

Firea adaugă că Mircea Lucescu „nu a fost doar un antrenor excepțional, ci un arhitect de destine și un mentor pentru generații întregi de fotbaliști cărora le-a modelat carierele, dar și caracterele.”

„Pentru mine, rămâne o onoare imensă faptul că, în timpul mandatului de Primar General, am avut privilegiul de a-i recunoaște valoarea incomensurabilă, acordându-i titlul de Cetățean de Onoare al Capitalei. A fost un gest de minimă recunoștință pentru un om care a purtat numele Bucureștiului și al României cu demnitate în întreaga lume.

Gândurile și rugăciunile mele se îndreaptă acum către familia îndurerată - doamna Neli, fiul său Răzvan, nepoți și strănepoți - și către toți cei care l-au iubit.

Se închide un capitol important din istoria mondială a fotbalului. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-l primească în împărăția Sa!”

Marcel Ciolacu: „Pentru generații întregi, «Il Luce» a însemnat pasiune, disciplină și performanță”

Președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, a spus că „pentru generații întregi, «Il Luce» a însemnat pasiune, disciplină și performanță la cel mai înalt nivel.”

„Pentru generații întregi, «Il Luce» a însemnat pasiune, disciplină și performanță la cel mai înalt nivel. Ca jucător, ca antrenor, ca om de fotbal, a lăsat în urmă o carieră impresionantă și un respect câștigat în întreaga lume.”

Continuă prin a transmite că Lucescu „a scris istorie pentru România, de la calificarea la Campionatul European din 1984 până la trofeele cucerite pe marile scene ale fotbalului european”.

„A format jucători, a construit echipe și a ridicat standardele acestui sport. Fotbalul românesc pierde astăzi un simbol.

Dumnezeu să îl odihnească în pace. Mulțumim, Mister.”

Mircea Lucescu a murit marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, după ce s-a confruntat cu probleme cardiace grave.

Tragedia a avut loc la Spitalul Universitar din București, unde Lucescu fusese internat de urgență în urmă cu aproape o săptămână.

Vineri, 3 aprilie, antrenorul a suferit un infarct miocardic acut, chiar în ziua în care urma să fie externat după problemele medicale din ultimele zile, însă evoluția stării sale s-a complicat. Sâmbătă noapte, aritmiile nu au mai răspuns la tratament, iar Mircea Lucescu a fost transferat la Terapie Intensivă.