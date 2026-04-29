Constructorul A7, chemat la Ministerul Transporturilor: se caută soluții pentru salvarea fondurilor PNRR

Dorinel Umbrărescu, patronul UMB, a fost invitat miercuri la Ministerul Transporturilor, pentru discuții cu prim-ministrul și cu miniștrii responsabili în proiecte de investiții cu fonduri europene.

Ministrul Apărării, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a avut miercuri o întâlnire de lucru cu antreprenorul Dorinel Umbrărescu, la care au participat prim-ministrul Ilie Bolojan, ministrul Dragoș Pîslaru, precum și reprezentanți ai CNAIR și CNIR.

Aceștia au analizat stadiul marilor proiecte de infrastructură finanțate prin PNRR și pentru a stabili măsuri concrete astfel încât România să nu piardă fondurile europene alocate.

Dorinel Umbrărescu este patronul firmei UMB care construiește în acest moment Autostrada A7, dar și alte obiective națioanle.

„Lucrăm intens pentru ca România să nu piardă banii europeni de care avem nevoie ca de aer, dacă vrem să trăim mai bine. Cu un guvern în funcție sau cu unul contestat, România trebuie să meargă înainte, în direcția corectă. Nu este vorba despre funcții. Este vorba despre România și despre bunăstarea fiecăruia dintre noi. Eu nu spun vorbe, ci fac pași concreți”, a transmis Radu Miruță pe Facebook.

Ministrul a mai spus că obiectivul priencipal este să nu se piardă banii din PNRR pentru autostrăzi și căi ferate.

”Ne-am așezat la masă cu Dorinel Umbrărescu, antreprenorul care construiește cele mai mari tronsoane de autostradă finanțate prin PNRR. Discuția cu dumnealui si cu CNAIR, CNIR a fost directă și realistă: ce se respectă, ce nu se poate respecta și ce soluții avem. Fără iluzii. Fără amânări. Cu decizii luate la timp, ca România să nu piardă. Prea mult timp s-a vorbit mult și s-a făcut puțin. România are nevoie de infrastructură rutieră și feroviară ca de aer. S-au făcut pași, dar nu sunt suficienți. Avem nevoie de mai multă muncă și de mai multă seriozitate”, a mai spus Radu Miruță.