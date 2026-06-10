NATO reacționează după incidentele cu drone din Constanța și Galați: „Am observat mai multe drone pe flancul estic”

Purtătoarea de cuvânt a Alianței Nord-Atlantice, Allison Hart, a afirmat, miercuri, că NATO a observat mai multe incidente cu drone de-a lungul flancului estic.

„Angajamentul NATO de a apăra fiecare centimetru de teritoriu aliat ne obligă să ne adaptăm în mod constant la un peisaj de securitate aflat în continuă schimbare. Ca urmare directă a războiului în desfășurare al Rusiei împotriva Ucrainei, am observat mai multe incidente cu drone de-a lungul flancului nostru estic – atât în aer, cât și pe mare”, a afirmat o purtătoare de cuvânt a Alianței Nord-Atlantice.

Potrivit acesteia, „NATO colaborează îndeaproape cu aliații noștri pentru a ne asigura că vom continua să abordăm această provocare într-un mod eficient și eficace, inclusiv prin discuțiile de astăzi din cadrul Consiliului Nord-Atlantic, axate pe securitatea din zona Mării Negre”.

Afirmațiile vin în contextul în care Consiliul Nord-Atlantic (NAC) s-a reunit miercuri, 10 iunie 2026, la sediul NATO de la Bruxelles. Reuniunea are loc în urma solicitărilor României privind discutarea situației de securitate din zona Mării Negre în cadrul NATO.

Întrunirea are loc după ce, vinerea trecută, 5 iunie, o dronă marină a explodat, în Portul Constanța, avariind o navă și o clădire din apropiere, fără a provoca victime. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat ulterior că autoritățile ucrainene au avertizat România cu 10-15 minute înainte de explozia dronei din Portul Constanța că aceasta transporta explozibil, iar specialiștii trimiși în zonă au fost retrași.

Potrivit unor surse, drona ar fi făcut parte dintr-un grup de drone ucrainene deturnate de Rusia, una dintre ele ajungând în apropierea unei nave încărcate cu metanol, fără a fi detectată la timp din cauza unor deficiențe ale sistemelor de monitorizare.