Radu Miruţă: SAFE salvează Șantierul Naval din Mangalia de la faliment. Programul include nave de patrulare care vor fi construite aici

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că programul SAFE contribuie decisiv la salvarea Șantierului Naval „2 Mai” din Mangalia de la faliment, prin includerea acestuia în proiecte strategice de înzestrare navală.

În cadrul unei conferințe susținute marți, 28 aprilie, ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că programul SAFE a avut un impact semnificativ asupra situației Șantierului Naval „2 Mai” din Mangalia, contribuind la menținerea activității acestuia într-un context economic dificil.

Oficialul a explicat că programul SAFE presupune inclusiv derularea unor proiecte de înzestrare cu rol strategic pentru Forțele Navale. În acest context, el a precizat că au fost comandate patru nave de patrulare, cu o valoare totală estimată la aproximativ 1 miliard de euro, proiecte care vor fi derulate la Șantierul Naval „2 Mai” din Mangalia.

„Cele patru nave de patrulare se vor produce la Şantierul Naval de la Mangalia - 2 Mai, fiind jetonul care salvează acest şantier. Am auzit că astăzi şantierului i s-a declanşat şi procedura de faliment. Este o etapă prin care firma Rheinmetall poate să intre în administrarea acelui şantier şi este o provocare a Guvernului României ca acest lucru să se întâmple cât mai repede. Cu cât se va întâmpla mai târziu, cu atât bucata care se va construi acolo probabil că va fi mai mică, chiar dacă Rheinmetall are obligaţia, sub sancţiunea unor penalităţi, să construiască acolo”, a transmis Radu Miruţă.

Aceste contracte reprezintă, potrivit oficialului, o componentă esențială a planului de modernizare navală și, în același timp, o oportunitate importantă pentru industria de profil din România, subliniind că includerea șantierului din Mangalia în astfel SAFE contribuie direct la stabilizarea activității sale și la menținerea locurilor de muncă, într-un moment în care unitatea se confrunta cu dificultăți financiare și incertitudine privind viitorul său.

Potrivit ministrului Apărării, această decizie are efecte atât din perspectiva apărării naționale, cât și din cea economică, întrucât permite continuarea activității unui obiectiv industrial important din punct de vedere strategic nu doar pentru România, ci şi pentru sud-estul Europei.