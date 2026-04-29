Miercuri, 29 Aprilie 2026
Adevărul
Tensiuni la vârful Apărării: Miruță își asumă „cea mai modernă armă din lume”, după ce s-ar fi opus inițial proiectului

Ministrul Apărării, Radu Miruță, este acuzat de dublu discurs după ce a lăudat public proiectul privind dezvoltarea „celei mai moderne arme de asalt din lume”, în condițiile în care, potrivit unor surse, s-ar fi opus inițial proiectului Ministerului Afacerilor Interne.

Radu Miruță alături de șefi din MApN FOTO: Mircea-Cristian Maer
Surse din interiorul sistemului susțin că, în ședințele anterioare, ministrul Radu Miruță și o parte din echipa sa s-ar fi opus proiectului MAI privind dezvoltarea „celei mai moderne arme de asalt din lume”, încercând să blocheze implementarea acestuia.

Potrivit acelorași surse, schimbarea de discurs ar fi apărut abia după ce inițiativa a primit undă verde și a intrat într-o fază avansată de aprobare, potrivit știripesurse.

„Acest proiect este sub autoritatea MAI care trebuie să vină în această Comisie, așa cum am venit noi astăzi. Această armă este în discuție pentru a se face la Cugir, la fabrica de arme, iar muniția asociată acestui contract să se producă la Sadu, pentru că acolo sunt caracteristicile specifice”, a declarat ministrul Apărării.

Proiectul vizează producția unei arme de asalt la fabrica din Cugir, în timp ce muniția ar urma să fie realizată la Sadu, în funcție de specificațiile tehnice. Sistemul nu ar fi destinat exclusiv Armatei României, ci și altor structuri din domeniul securității, precum MAI, SRI sau SPP.

„Este vorba despre un pachet mai mare: armă de asalt, pistol, de diverse calibre”, a spus Miruță.

Totodată, oficialul a precizat că noua armă nu va fi destinată exclusiv Armatei: „O va folosi MApN, bucată din comandă. Restul bucății va fi folosită de MAI, SPP, SRI.”

Ministrul a insistat și asupra importanței programului SAFE pentru economia și industria națională: „Realizarea majoră de astăzi este că după o muncă de atâtea luni în jurul acestui program SAFE, am reușit să protejăm realizarea acestui program chiar în haosul acesta politic.”

Programul SAFE, finanțat la nivel european, alocă României aproximativ 16,68 miliarde de euro pentru proiecte de apărare și infrastructură, dintre care peste 8 miliarde sunt deja incluse într-un prim pachet analizat de Parlament. Condițiile financiare prevăd termene lungi de rambursare, de până la 45 de ani, și o perioadă de grație de 10 ani.

Top articole

Partenerii noștri

image
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
digi24.ro
image
Se amână scumpirea biletelor de la metrou. Ministrul interimar de la Transporturi a pus proiectul în consultare publică
stirileprotv.ro
image
După ce A SCĂPAT de Orban, Ursula von der Leyen insistă pentru eliminarea dreptului de veto al țărilor membre! „UE INEGALĂ!”
gandul.ro
image
Miruță: Ce a dat PSD AUR-ului ca să ajute să treacă puntea asta fără să intre la guvernare?
mediafax.ro
image
Când joacă FCSB barajele de Conference League! Datele oficiale de disputare ale celor două meciuri
fanatik.ro
image
Riscurile economice la care se supune România în urma căderii guvernului Bolojan: scăderea leului, creșterea dobânzilor, pierderea banilor din PNRR, retrogradarea ratingului financiar
libertatea.ro
image
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei de pe coastă Mării Negre
digi24.ro
image
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
gsp.ro
image
Sandra Izbașa, postare în miez de noapte, la două zile după momentul viral cu Poliția și "scoate șprițul ăla"
digisport.ro
image
Liberalul Viorel Cataramă, scrisoare pentru Ilie Bolojan: Demisia din toate funcțiile! Ai mai mulți oameni împotriva ta decât la nuntă în Bihor
stiripesurse.ro
image
Al patrulea cel mai mare oraș din România tocmai a interzis păcănelele: „Următorul pas e interzicerea reclamelor la jocurile de noroc”
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Cazul femeii moarte după lifting facial. Medicul, acuzat şi de alte paciente: "M-a strâmbat"
observatornews.ro
image
Câți bani i-a dat Pro TV lui Ian, pentru cele 17 săptămâni la Desafio? Suma e colosală
cancan.ro
image
Casa de Pensii a anunțat prețul pentru tratamentele balneare. Cum obțin pensionarii o reducere de 2.300 lei?
newsweek.ro
image
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
prosport.ro
image
Câte sedii ANAF rămân în fiecare județ. Criteriile după care vor fi închise și ce se întâmplă cu angajații
playtech.ro
image
Regula Burleanu la nivel mondial: FIFA schimbă istoria fotbalului! Obligatoriu un fotbalist sub 21 de ani la toate meciurile din lume
fanatik.ro
image
Situație complicată pentru românii care nu-și găsesc de muncă de luni bune și vor să plece în străinătate. „Aștept ziua de mâine, aplic și nu este nimeni interesat”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Real Madrid și-a ales noul antrenor! ”Variantă de neimaginat”
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Ieșirea PSD de la guvernare: zestrea de care se despart social-democrații
cotidianul.ro
image
ULTIMA ORĂ: Şi-a dat DEMISIA din Guvern
romaniatv.net
image
Se recomandă cetățenilor să facă rezerve în casă. Bani cash în caz de colaps digital
mediaflux.ro
image
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Antonia a izbucnit în lacrimi în direct la radio. Ce i-a spus Alex Velea a emoționat pe toată lumea. Până și Oana Zamfir a început să plângă (VIDEO)
actualitate.net
image
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui român”
click.ro
image
Andreea Marin, strălucitoare la prezentarea de modă Elena Perseil. Ce vedete au urcat pe podium. „Pentru Violeta mi-a plăcut o rochie roșie ca focul”
click.ro
image
Alina Sorescu, strictă și categorică! De ce nu petrece artista zilele de naștere ale fetelor ei împreună cu fostul soț: „Am suferit prea mult”
click.ro
Charles, Trump, Camilla, Melania, dineul de stat, Profimedia (3) jpg
Regele Charles nici măcar nu mai ciocnește cu șampanie. Întocmai ca nora sa Kate, trecută și ea prin cancer, și monarhul a renunțat la alcool
okmagazine.ro
Rulouri cu sunca si dovlecei Sursa foto shutterstock 1148367677 jpg
Răsfăț sănătos și rapid. Rulouri cu șuncă și dovlecei, perfecte când ești pe fugă
clickpentrufemei.ro
Regele Mihai (GettyImages 105216810 jpg
Ultimii curteni ai Casei Regale, în anii republicii comuniste
historia.ro
