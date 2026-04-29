Tensiuni la vârful Apărării: Miruță își asumă „cea mai modernă armă din lume”, după ce s-ar fi opus inițial proiectului

Ministrul Apărării, Radu Miruță, este acuzat de dublu discurs după ce a lăudat public proiectul privind dezvoltarea „celei mai moderne arme de asalt din lume”, în condițiile în care, potrivit unor surse, s-ar fi opus inițial proiectului Ministerului Afacerilor Interne.

Surse din interiorul sistemului susțin că, în ședințele anterioare, ministrul Radu Miruță și o parte din echipa sa s-ar fi opus proiectului MAI privind dezvoltarea „celei mai moderne arme de asalt din lume”, încercând să blocheze implementarea acestuia.

Potrivit acelorași surse, schimbarea de discurs ar fi apărut abia după ce inițiativa a primit undă verde și a intrat într-o fază avansată de aprobare, potrivit știripesurse.

„Acest proiect este sub autoritatea MAI care trebuie să vină în această Comisie, așa cum am venit noi astăzi. Această armă este în discuție pentru a se face la Cugir, la fabrica de arme, iar muniția asociată acestui contract să se producă la Sadu, pentru că acolo sunt caracteristicile specifice”, a declarat ministrul Apărării.

Proiectul vizează producția unei arme de asalt la fabrica din Cugir, în timp ce muniția ar urma să fie realizată la Sadu, în funcție de specificațiile tehnice. Sistemul nu ar fi destinat exclusiv Armatei României, ci și altor structuri din domeniul securității, precum MAI, SRI sau SPP.

„Este vorba despre un pachet mai mare: armă de asalt, pistol, de diverse calibre”, a spus Miruță.

Totodată, oficialul a precizat că noua armă nu va fi destinată exclusiv Armatei: „O va folosi MApN, bucată din comandă. Restul bucății va fi folosită de MAI, SPP, SRI.”

Ministrul a insistat și asupra importanței programului SAFE pentru economia și industria națională: „Realizarea majoră de astăzi este că după o muncă de atâtea luni în jurul acestui program SAFE, am reușit să protejăm realizarea acestui program chiar în haosul acesta politic.”

Programul SAFE, finanțat la nivel european, alocă României aproximativ 16,68 miliarde de euro pentru proiecte de apărare și infrastructură, dintre care peste 8 miliarde sunt deja incluse într-un prim pachet analizat de Parlament. Condițiile financiare prevăd termene lungi de rambursare, de până la 45 de ani, și o perioadă de grație de 10 ani.