Un viaduct uriaș, construit de Umbrărescu, va face legătura între sectoarele Adjud și Bacău, traversând zona mlăștinoasă și calea ferată de la Cleja și facilitând finalizarea tronsonului Autostrăzii Moldovei A7.

Viaductul va traversa zona mlăștinoasă și calea ferată de la Cleja, ca parte a tronsonului Adjud –Bacău al Autostrăzii Moldovei A7, iar constructorul român Dorinel Umbrărescu lucrează în ritm alert pentru finalizarea acestuia, potrivit Profit.

În această lună, pe șantierul secțiunii Bacău-Pașcani, au fost mobilizați peste 600 de muncitori și aproximativ 400 de autobasculante și utilaje. În zona nodului turbion de la Pașcani se amenajează depozitul de materiale, stadiul fizic de execuție depășind 40% pe loturile 2 și 3.

Pe secțiunea Focșani-Bacău, echipele de muncitori și utilaje lucrează la asfaltarea ultimilor kilometri ai lotului 2, sectorul Sascut –Berești (județul Bacău).

Potrivit sursei citate, pe cei 21,78 km ai lotului 2, care nu sunt încă deschiși traficului (sectorul Adjud – Răcăciuni), UMB Spedition mobilizează peste 350 de oameni și 100 de utilaje, desfășurând mai multe tipuri de lucrări simultan.

Autostrada A7, finanțată prin PNRR, va lega Moldova de Muntenia și va ajunge până la granița cu Ucraina, având aproape 440 km la finalizare.

Cursă contracronometru pentru salvarea banilor din PNRR

Aproximativ 120 kilometri din Autostrada Moldova (A7) trebuie finalizați până în august 2026, termenul-limită stabilit prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Dintre aceștia, circa 96 kilometri sunt finanțați integral din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene, prin componenta de granturi a PNRR, ceea ce face ca respectarea calendarului de execuție să fie esențială pentru evitarea pierderii acestor resurse.

Cel mai avansat tronson rămas în lucru este cel de circa 22 kilometri dintre Adjud Nord și Răcăciuni, parte din Lotul 2 Focșani – Bacău. Mai puțin de jumătate din acest lot fusese deschis în decembrie 2024, iar imaginile recente surprinse din dronă arată un constructor mobilizat pe tot restul tronsonului și lucrări foarte avansate.

Acest proiect reprezintă prima autostradă din România aflată integral în execuție și este considerat strategic pentru dezvoltarea infrastructurii în Moldova.

În condițiile în care stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 95%, Asociația Pro Infrastructură susține că pe acest segment se poate da drumul circulației până la sfârșitul lunii aprilie, dacă autoritățile își doresc acest lucru. Totuși, autoritățile rămân prudente. Contactat de „Adevărul”, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Alin Șerbănescu, a precizat că toate loturile finanțate prin granturi PNRR au ca termen de execuție august 2026.

„August 2026 pentru tronsonul de la Adjud la Mircești, cele care sunt pe granturi PNRR. De la Mircești la Pașcani (lotul 3) din secțiunea Bacău–Pașcani, care a rămas pe împrumut PNRR, după august, dar tot 2026”, a declarat pentru „Adevărul” Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR.