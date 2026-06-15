Conducerea PSD, în ședință după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier

Consiliul Politic Național al Partidului Social Democrat se reunește luni, 15 iunie, de la ora 15.00, în format online.

Reuniunea are loc într-un moment-cheie pentru scena politică, după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru și i-a încredințat mandatul de a forma un nou guvern.

Decizia a venit după retragerea lui Eugen Tomac, care și-a depus mandatul de premier.

Poziția PSD este considerată esențială pentru viitorul executiv. Cu 129 de parlamentari, social-democrații reprezintă cea mai mare forță politică din Parlament și pot juca un rol decisiv în formarea unei majorități care să susțină noul guvern.

Pentru învestirea unui executiv sunt necesare cel puțin 233 de voturi în Parlament.

Veștea promite continuarea programului lui Bolojan

În primele declarații după desemnare, Adrian Veștea a afirmat că va prelua integral programul de guvernare al fostului executiv condus de Ilie Bolojan.

„Programul de guvernare pe care l-a avut guvernul Bolojan și care a fost agreat de toate partidele îl voi prelua integral, fără a modifica nicio virgulă”, a declarat premierul desemnat.

Veștea a anunțat că va propune o echipă de miniștri cu experiență administrativă și expertiză profesională, astfel încât noul cabinet să își poată începe activitatea imediat după învestire.

Actual președinte al Consiliului Județean Brașov, funcție pe care o ocupă din octombrie 2024, Adrian Veștea a fost anterior ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. De asemenea, a fost primar al orașului Râșnov timp de 12 ani.

Nominalizarea a provocat tensiuni în PNL

Desemnarea lui Adrian Veștea a generat reacții puternice în interiorul Partidului Național Liberal.

Liderul PNL și premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat că nici el, nici conducerea partidului nu au fost informați în prealabil despre decizia președintelui.

„Am luat act de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii”, a transmis Bolojan.

Acesta a descris nominalizarea drept „un act ostil” și „o evidentă încercare de rupere a PNL” și a anunțat convocarea Biroului Politic Național al partidului pentru stabilirea unei poziții oficiale.

În paralel, lideri ai USR și UDMR au exprimat rezerve față de șansele unui guvern condus de Adrian Veștea de a obține sprijin parlamentar suficient pentru învestire.