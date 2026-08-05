Șoferii nu mai riscă, deocamdată, suspendarea permisului pentru amenzi neachitate. Curtea de Apel București a suspendat hotărârea Guvernului

Curtea de Apel București a suspendat Hotărârea de Guvern (HG) potrivit căreia șoferii care nu își achită amenzile de circulație să aibă suspendat dreptul de a conduce.

Decizia nu anulează definitiv măsura, dar îi blochează aplicarea până la soluționarea recursului anunțat de Guvern sau până la o nouă hotărâre a instanțelor, scrie Mediafax.

Actul suspendat este Hotărârea Guvernului nr. 530 din 9 iulie 2026, prin care fuseseră aprobate normele metodologice pentru aplicarea prevederilor din Ordonanța de Urgență nr. 7/2026 referitoare la amenzile contravenționale neachitate.

Potrivit procedurii adoptate de Guvern, șoferii cu amenzi de circulație neachitate urmau să primească o somație și un termen de 90 de zile pentru plată. Dacă nu își achitau datoriile în acest interval, permisul le-ar fi fost suspendat proporțional cu suma restantă, câte o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați.

Suspendarea hotărârii de guvern înseamnă că autoritățile nu mai au, deocamdată, normele procedurale necesare pentru punerea în aplicare a sistemului.

Șoferii pot fi în continuare executați silit pentru amenzile neachitate, iar obligațiile fiscale nu dispar. Este blocată doar procedura nouă prin care neplata amenzii ar fi dus și la suspendarea permisului.

Executivul a anunțat că va ataca hotărârile Curții de Apel București. Recursul va stabili dacă actele rămân suspendate sau dacă pot fi aplicate până la judecarea proceselor privind anularea lor.

Până la o nouă decizie, simpla neplată a unei amenzi nu poate declanșa suspendarea permisului prin mecanismul aprobat în luna iulie.

Amenzile rămân însă datorii către bugetele locale, iar autoritățile pot utiliza în continuare mijloacele obișnuite de recuperare a acestora, inclusiv poprirea conturilor sau executarea silită.