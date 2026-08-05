 Bărbat înarmat, arestat pe terenul de golf al lui Donald Trump înaintea vizitei președintelui în California | adevarul.ro
search
Miercuri, 5 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Bărbat înarmat, arestat pe terenul de golf al lui Donald Trump înaintea vizitei președintelui în California

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un bărbat înarmat a fost arestat duminică, 2 august, pe un teren de golf deţinut de președintele SUA, Donald Trump, în California, cu două zile înainte de vizita preşedintelui american la faţa locului.

Donald Trump jucând golf/FOTO: Profiemdia
Donald Trump jucând golf/FOTO: Profiemdia

Bărbatul a trezit suspiciuni deoarece „a fost văzut plimbându-se pe terenul de golf, făcând fotografii şi filmând, şi părea să monitorizeze activităţile legate de planificarea măsurilor de securitate”, explică serviciile şerifului din comitatul Los Angeles într-un comunicat, potrivit News.ro.

Jeanine John Taele, în vârstă de 38 de ani, a fost găsit în posesia unui pistol şi a unei muniţii ilegale, potrivit anchetatorilor.

Arestarea a avut loc duminică după-amiază la terenul de golf Trump National din Rancho Palos Verdes. Suspectul este acuzat de port ilegal de armă ascunsă și deținere de muniție interzisă.

Polițiștii au descoperit asupra sa muniție expansivă, iar în mașina parcată la terenul de golf au găsit un pistol încărcat. În urma unei percheziții la locuința sa, anchetatorii au ridicat o pușcă de tip AR modificată ilegal, un pistol, veste antiglonț, încărcătoare de mare capacitate, muniție și caiete cu înscrisuri considerate îngrijorătoare. Suspectul era căutat și în legătură cu un jaf produs anterior în zona Los Angeles.

Ancheta continuă, cu sprijinul Secret Service al SUA, iar oficialii afirmă că ar putea fi formulate ulterior şi alte acuzaţii. Secret Service investighează dacă persoana respectivă reprezenta o ameninţare pentru Trump, a declarat pentru CNN o sursă din cadrul forţelor de ordine federale.

Sursa a declarat anterior pentru CNN că, în prezent, nu există indicii că persoana respectivă ar fi pus la cale un atac asupra preşedintelui, dar a precizat că ancheta este în curs. Trump se afla la bordul avionului Air Force 1, în drum spre California, când agenţii au anunţat arestarea.

Șeriful din Los Angeles a transmis că nu a fost identificată nicio amenințare credibilă la adresa comunității, însă cazul evidențiază importanța colaborării dintre autorități și a intervenției rapide în cazul activităților suspecte.

Arestarea a avut loc înaintea vizitei lui Donald Trump în California, unde urma să critice administrația guvernatorului Gavin Newsom. Ulterior, Trump este programat să meargă la Las Vegas, în contextul intensificării campaniei pentru alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial din noiembrie, care vor decide controlul Congresului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Proiectul ignorat ani la rând care putea preveni criza de la Cernavodă. Radu Miruță: „Nu s-a mai întâmplat nimic din aprilie 2024”
digi24.ro
image
Nicușor Dan avertizează Parlamentul: Dacă adoptați astfel Legea decarbonizării voi uza de toate prerogativele constituționale
stirileprotv.ro
image
Bolojan anunță noi măsuri pentru economisirea energiei. Va urma o Hotărâre de Guvern pentru situațiile în care reducerea voluntară a consumului nu este suficientă. Cum vor fi afectate marile companii
gandul.ro
image
Un loc emblematic din Europa, luat cu asalt de turiști înaintea eclipsei totale de Soare
mediafax.ro
image
Trabzonspor a făcut anunțul despre transferul lui Mohamed Salah. Egipteanul ajunge în Istanbul și semnează cu turcii
fanatik.ro
image
Dacia Sandero a devenit „mașina ieftină supremă”, consumă 4,2 litri la 100 km și are un preț care va schimba regulile jocului în 2026
libertatea.ro
image
„Lăsați-vă barbă și schimbați traseele”. Kievul bagă spaima în ruși: „ghid anti-asasinare” distribuit de Min. Apărării de la Moscova
digi24.ro
image
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. Eu – 1%!” + De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
gsp.ro
image
Cornel Dinu a pierdut apartamentul în instanță și a ”explodat”: ”O canalie! Nu credeam că există asemenea specimen”
digisport.ro
image
Descoperire inedită: cercetătorii au găsit mecanismul din creier care ne menține motivați toată ziua
click.ro
image
„NATO 3.0”. SUA anunță ce i-au transmis lui Lazurca, la Washington: „Am prezentat în avans abordarea noastră privind Europa”
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
Reacţia unei turiste cipriote când a văzut cât costă o masă la un restaurant din Bucureşti
observatornews.ro
image
Minunea care i-a alinat suferința lui Ropotan după accidentul cu microbuzul lui Dinamo 2. Soția lui, Raluca, este din nou însărcinată!
cancan.ro
image
Pensionar cu pensie de 6.500 de lei. Pe ce salariu a muncit în pe vremea lui Ceaușescu? Câți ani a muncit?
newsweek.ro
image
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
prosport.ro
image
Câți bani mai câștigă șoferii de Uber și Bolt după scumpirea motorinei şi benzinei. Sumele după taxe și carburant
playtech.ro
image
Primul antrenor care refuză să-i ia locul lui Marius Baciu la FCSB: „Nu voi ajunge niciodată acolo!”
fanatik.ro
image
Consecințele negative pe care le poate avea adoptarea euro și cum pot capitaliza politic extremiștii pe această temă. Este România pregătită?
ziare.com
image
Cel mai bun jucător al Cupei Mondiale 2026 a ales între Real Madrid și Barcelona și e gata să semneze!
digisport.ro
image
De ce este recomandat laptele după efort și în timpul infecțiilor. Explicațiile medicilor
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan a răbufnit după votul din Parlament. Scandal uriaş!
romaniatv.net
image
Gata cu buletinele vechi! Cartea de identitate electronică devine documentul standard în România
mediaflux.ro
image
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. Eu – 1%!” + De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
gsp.ro
image
VIDEO Alina Pușcău cere ajutor printr-un mesaj sfâșietor: „Am o boală foarte gravă. Mi s-a dus în oase. La sân, la axilă am cinci tumori. Una în piept”
actualitate.net
image
Preotul Bisericii „Sfânta Treime” din Chichiș i-a oferit lui Călin Georgescu o icoană și o cruce, după slujbă. Ropote de aplauze în lăcașul de cult pentru omagierea fostului candidat
actualitate.net
image
Deea Maxer și-a schimbat viața după căsătorie. S-a mutat într-o casă spațioasă alături de Constantin Cataramă: „E mult de muncă!”
click.ro
image
O turistă din Cipru explică de ce a renunțat la România: „Un singur motiv m-a făcut să nu mai vin”
click.ro
image
Virgil Ianțu, ironie la adresa lui Dan Negru: „V-ați speriat puțin, știu”
click.ro
vedetă foto Instagram jpg
Un actor celebru s-a despărțit de iubita care alegea să se satisfacă singură, neglijându-l constant
okmagazine.ro
Cale ferată (© Fortepan / tm)
Șinele de cale ferată importate de România din Germania, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arată acum Cornelia Patrichi și Sidonia Spătaru, cele mai sexy balerine din „Epoca de Aur”. Secretul sănătății: „Uleiul de măsline”
image
Deea Maxer și-a schimbat viața după căsătorie. S-a mutat într-o casă spațioasă alături de Constantin Cataramă: „E mult de muncă!”

OK! Magazine

image
Superbitatea ținută ascunsă de la Palatul iordanian. Cine este această prințesă de o frumusețe rară?

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?