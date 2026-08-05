Bărbat înarmat, arestat pe terenul de golf al lui Donald Trump înaintea vizitei președintelui în California

Un bărbat înarmat a fost arestat duminică, 2 august, pe un teren de golf deţinut de președintele SUA, Donald Trump, în California, cu două zile înainte de vizita preşedintelui american la faţa locului.

Bărbatul a trezit suspiciuni deoarece „a fost văzut plimbându-se pe terenul de golf, făcând fotografii şi filmând, şi părea să monitorizeze activităţile legate de planificarea măsurilor de securitate”, explică serviciile şerifului din comitatul Los Angeles într-un comunicat, potrivit News.ro.

Jeanine John Taele, în vârstă de 38 de ani, a fost găsit în posesia unui pistol şi a unei muniţii ilegale, potrivit anchetatorilor.

Arestarea a avut loc duminică după-amiază la terenul de golf Trump National din Rancho Palos Verdes. Suspectul este acuzat de port ilegal de armă ascunsă și deținere de muniție interzisă.

Polițiștii au descoperit asupra sa muniție expansivă, iar în mașina parcată la terenul de golf au găsit un pistol încărcat. În urma unei percheziții la locuința sa, anchetatorii au ridicat o pușcă de tip AR modificată ilegal, un pistol, veste antiglonț, încărcătoare de mare capacitate, muniție și caiete cu înscrisuri considerate îngrijorătoare. Suspectul era căutat și în legătură cu un jaf produs anterior în zona Los Angeles.

Ancheta continuă, cu sprijinul Secret Service al SUA, iar oficialii afirmă că ar putea fi formulate ulterior şi alte acuzaţii. Secret Service investighează dacă persoana respectivă reprezenta o ameninţare pentru Trump, a declarat pentru CNN o sursă din cadrul forţelor de ordine federale.

Sursa a declarat anterior pentru CNN că, în prezent, nu există indicii că persoana respectivă ar fi pus la cale un atac asupra preşedintelui, dar a precizat că ancheta este în curs. Trump se afla la bordul avionului Air Force 1, în drum spre California, când agenţii au anunţat arestarea.

Șeriful din Los Angeles a transmis că nu a fost identificată nicio amenințare credibilă la adresa comunității, însă cazul evidențiază importanța colaborării dintre autorități și a intervenției rapide în cazul activităților suspecte.

Arestarea a avut loc înaintea vizitei lui Donald Trump în California, unde urma să critice administrația guvernatorului Gavin Newsom. Ulterior, Trump este programat să meargă la Las Vegas, în contextul intensificării campaniei pentru alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial din noiembrie, care vor decide controlul Congresului.