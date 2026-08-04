Secretul din spatele rachetei ucrainene care ar putea rivaliza cu Patriot

Rachetă antibalistică FP-7.x, dezvoltată de compania ucraineană Fire Point, va fi, în prima sa variantă, probabil mai apropiată de racheta Patriot PAC-2, interceptarea urmând să fie realizată prin detonarea încărcăturii explozive. Următoarele modificări ale rachetei vor funcționa însă pe baza tehnologiei „hit-to-kill", adică prin distrugerea țintei prin impact direct, fără utilizarea unui focoas explozie. Informația a fost confirmată, într-un interviu acordat publicației The War Zone, de directoarea generală a Fire Point, Irina Tereh.

Rachetă antibalistică FP-7.x

Provocarea principală: capul de ghidare

Potrivit acesteia, producția propriu-zisă a rachetelor antibalistice este deja pregătită, problema rămasă fiind legată de capul de autoghidare al rachetei. Tereh a precizat că, în acest domeniu, Fire Point colaborează cu două companii europene și una ucraineană, fără a putea preciza deocamdată care dintre variante va fi finalizată prima.

„Obiectivul final este ca întregul sistem de interceptare să coste mai puțin de un milion de euro. Cred că, având în vedere intervalul de preț estimat pentru capetele de autoghidare, discutat împreună cu partenerii noștri, acest lucru este posibil. Probabil nu chiar din primele versiuni, dar cu siguranță în producția de serie", a explicat directoarea companiei.

Accentul este pus pe capetele de autoghidare cu infraroșu, una dintre variante fiind dezvoltată de compania germană Diehl Defense. Tereh a refuzat să dezvăluie identitatea celorlalți parteneri, menționând că nu a primit acordul acestora pentru a fi făcuți publici.

În privința termenelor, reprezentanta companiei a precizat că este dificil de oferit o estimare exactă, însă Fire Point se așteaptă la rezultate concrete în următoarele câteva luni. În cazul unei dezvoltări și testări reușite, compania își propune să producă cel puțin 2.000 de interceptoare pe an, urmând ca extinderea producției să fie discutată ulterior.

Proiectul Freya și primele teste ale FP-7.x

La începutul lunii iulie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski anunțase lansarea, împreună cu partenerii internaționali, a proiectului Freya — un nou sistem antibalistic conceput ca alternativă mai ieftină la sistemul Patriot.

Totodată, intenția Fire Point de a dezvolta un sistem propriu de apărare antiaeriană fusese anunțată încă din primăvară, compania declarând la acel moment că obiectivul este reducerea costului de interceptare a unei rachete balistice sub pragul de un milion de dolari, cu planuri de a ajunge la interceptări reale până la finalul anului 2027.

La începutul lunii iunie, co-fondatorul și inginerul-șef al Fire Point, Denis Știllerman, declarase că racheta sol-aer FP-7.x fusese testată "cu un succes considerabil".

Ce se întâmplă cu racheta ucraineană FP-9

Pe de altă parte, compania Fire Point a infirmat zvonurile privind utilizarea în luptă a rachetei balistice FP-9. Potrivit directoarei generale Irina Tereh, într-un interviu acordat publicației The War Zone, racheta este, deocamdată, doar în curs de pregătire pentru primul zbor de testare.

O infrastructură construită de la zero

Aceasta a explicat că, pentru fabricarea acestei rachete, compania a fost nevoită să construiască o întreagă infrastructură dedicată turnării combustibilului solid pentru rachete, în cantitățile necesare.

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„Motorul propriu-zis conține 4,6 tone de combustibil solid, comparativ cu racheta FP-7, care folosește doar o tonă... În prezent, motoarele sunt deja în curs de turnare. Așadar, ne așteptăm la lansări de testare cât mai curând posibil. Soluția de navigație și restul componentelor rachetei sunt deja finalizate. A mai rămas un ultim detaliu la nivelul motorului — iar apoi vom fi pregătiți de lansare", a declarat Terekh.

Aceasta a adăugat că, deși compania are stabilite termene concrete pentru finalizarea proiectului, a refuzat să le facă publice, menționând doar că lansarea este planificată pentru toamna acestui an.

Nouăzeci de locații de producție, pentru a reduce riscurile

Tereh a mai precizat că, pentru fabricarea motoarelor cu combustibil solid, în Ucraina au fost construite mai multe uzine, alături de una suplimentară în Danemarca, fapt care influențează logistica producției. Din motive obiective, compania nu poate concentra întreaga producție într-o singură locație.

„În prezent avem 90 de astfel de locații. Când spun uzină, mă refer la întregul ecosistem, incluzând logistica și depozitele — totul este disimulat și distribuit astfel încât componentele critice să fie mereu duplicate, triplicate, chiar cvadruplicate. Este vorba despre investiții suplimentare semnificative și, desigur, despre riscuri și timp suplimentar alocat logisticii, dar, din nou, nu avem de ales", a explicat directoarea companiei.

La începutul lunii iulie, agenția Bloomberg sugerase că Ucraina ar fi putut folosi pentru prima dată, în condiții de luptă, o rachetă balistică de producție proprie, existând speculații conform cărora ar fi vorba despre racheta FP-9.

Câteva săptămâni mai târziu, pe fondul relatărilor despre un atac masiv asupra regiunii Moscovei, co-fondatorul Fire Point, Denis Știllerman, a publicat un videoclip cu lansarea unei rachete, fără a preciza însă despre ce tip de rachetă era vorba sau care a fost ținta atacului.

Fire Point dezvoltă propriul motor turboreactor pentru rachete

Compania de apărare Fire Point dezvoltă propriul motor turboreactor pentru racheta Flamingo , care urmează să înlocuiască motoarele turbofan Ivchenko AI-25 fabricate de uzina Zaporojie Motor Sich. A declarat Iryna Terekh, directorul general al Fire Point, într-un interviu pentru revista The War Zone .

Ea a menționat că AI-25 TL a fost primul motor cu care racheta a început să zboare, dar nu singurul, ci doar unul dintre cele cinci folosite pentru Flamingo.

„În același timp, am început să dezvoltăm propriul nostru motor turboreactor cu același birou de proiectare care a dezvoltat AI-25 TL cu mulți ani în urmă și l-am construit special pentru drone, nu pentru aviație. Și a durat mult timp, mai mult de un an și jumătate. Și acum asamblăm primele 10 prototipuri ale viitoarelor motoare turboreactor din producția noastră”, a spus Terek.

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Directorul general al companiei a adăugat că crearea unui turboreactor este mai dificilă decât a unei rachete, dar doresc să finalizeze testarea tuturor mostrelor și să facă ajustări până la sfârșitul anului. În consecință, intenționează să le lanseze în producție de masă anul viitor.Când a fost întrebată despre eficacitatea rachetei Terek, ea a spus că aceasta are „nuanțe care trebuie luate în considerare la planificarea unei misiuni”, dar după o serie de aplicații practice, compania a reușit să creeze o contramăsură foarte eficientă împotriva sistemelor de apărare aeriană terestre, cum ar fi Pantsir și Tor.

„Practic, a mai rămas o singură amenințare pentru Flamingo, și anume aviația. Nu o putem combate cu adevărat. Altfel, este vorba de jumătate din perfecțiunea tehnică a rachetei și jumătate din arta planificării misiunii. Așadar, pentru a zbura cât mai jos posibil, pentru a planifica corect misiunea, pentru a înțelege altitudinile, nu ne putem permite luxul de a ne pregăti înainte de atacul final, pentru că atunci radarele ne vor vedea”, a spus ea.

La remarca jurnalistului conform căreia, potrivit experților, modelele Flamingo au demonstrat „ o eficiență scăzută ”, Terek a răspuns că proiectanții nu erau magicieni.

„Dacă cineva ar putea crea o rachetă de croazieră într-un an și apoi să recupereze toți banii cheltuiți pe această rachetă provocând pagube în teritoriul inamic, ar putea arăta rezultate mai bune și mai eficiente”, a adăugat reprezentantul companiei.

Proiectantul șef și cofondatorul companiei de apărare Fire Point, Denis Știlerman, a recunoscut că oligarhul Timur Mindici l-a ajutat să obțină acces la arhive secrete din epoca sovietică din Ucraina, care conțineau informații despre tehnologia rachetelor și date despre producția sistemului de rachete S-300. Aceste materiale au ajutat la dezvoltarea rachetei balistice cu rază lungă de acțiune FP-7x.