Comisia de la Veneția solicită o reuniune pentru „amendamentul Fritz”. Precizările Ministerului Justiției

Ministerul Justiției a transmis miercuri, 4 noiembrie, că vizita delegației Comisiei de la Veneția în România are loc în contextul pregătirii unui aviz privind compatibilitatea prevederilor tranzitorii din Legea integrității (Legea ANI) cu standardele europene și internaționale.

Dominic Fritz Foto: Mediafax

În septembrie, Comisia Europeană a României clarificări privind așa-numitul „amendament Fritz” din Legea integrității, într-o corespondență tehnică purtată între Bruxelles și autoritățile române.

Legea prevede încetarea de drept a mandatelor, la o lună de la intrarea în vigoare, pentru persoanele vizate de anumite decizii anterioare. Printre cei afectați s-au numărat și fostul primar al Timișoarei, Dominic Fritz.

În acest context, Ministerul Justiției a precizat că, pe 15 octombrie, Reprezentanța Permanentă a României la Strasbourg a transmis autorităților române scrisoarea Comisiei de la Veneția, prin care aceasta anunța pregătirea unui aviz privind compatibilitatea dispozițiilor tranzitorii ale Legii nr. 180/2026 cu standardele europene și internaționale.

Avizul urmează să fie adoptat în perioada 11-12 decembrie 2026

„Prin respectiva corespondență, Comisia de la Veneția a solicitat autorităților române sprijin pentru organizarea unor reuniuni, fiind indicate în scrisoare următoarele instituții:

Parlamentul (sesiuni separate cu reprezentanții majorității parlamentare și cu cei ai opoziției);

Administrația Prezidențială;

Curtea Constituțională;

Înalta Curte de Casație și Justiție;

Ministerul Justiției;

Autoritatea Națională de Integritate;

Autoritatea Electorală Permanentă;

Avocatul Poporului.

Comisia de la Veneția a mai solicitat autorităților naționale datele de contact ale unei persoane care să se ocupe de aspectele practice necesare pentru pregătirea proiectului de aviz de către Comisia de la Veneția și a vizitei de țară”, a transmis ministerul

Ministerul Justiției susține că a coordonat, în consultare cu instituțiile vizate, demersurile strict organizatorice pentru pregătirea vizitei Comisiei de la Veneția, la solicitarea Reprezentanței Permanente a României la Strasbourg.

„Totodată, precizăm faptul că rolul Ministerului Justiției a fost exclusiv organizatoric – limitat la facilitarea desfășurării în bune condiții a misiunii Comisiei de la Veneția în România. ”