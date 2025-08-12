Revolta primarilor PSD. Aleșii locali amenință că trec la AUR dacă Guvernul Bolojan mărește impozitul pe proprietate. „Ne iau oamenii cu furca”| Surse

Majoritatea primarilor PSD s-au arătat revoltați de măsura propusă de premierul Ilie Bolojan, ca impozitul pe proprietate să crească până la 70%. Aleșii locali i-au transmis lui Sorin Grindeanu că majorarea taxelor va trezi revolta oamenilor, care-i vor penaliza la alegerile locale din 2028. De asemenea, primarii PSD au amenințat că vor trece la AUR dacă Guvernul nu va mai finanța proiectele începute prin programul Anghel Saligny, susțin surse politice pentru Adevărul.

Liderii PSD încearcă în aceste zile să domolească revolta primarilor. Aleșii locali i-au transmis lui Sorin Grindeanu că ori oprește intenția lui Ilie Bolojan de a crește impozitul pe proprietate, ori pleacă din partid, susțin sursele citate.

“Ne iau oamenii cu furca dacă le mai majorăm și impozitul pe case. Oricum, lumea e nemulțumită de creșterea TVA, de prețuri, de inflație, cum să le spunem că de la 1 ianuarie vor plăti cu 50% sau cu 70% mai mult pentru impozite? E sinucidere politică”, explică unul din primarii PSD pentru Adevărul.

Aleșii locali au amenințat că vor candida din partea AUR în 2028 dacă Guvernul Bolojan nu oprește valul de creșteri de biruri. În replică, Sorin Grindeanu le-a promis că încearcă să-l convingă pe Ilie Bolojan să mai amâne majorarea impozitului pe proprietate, susțin sursele citate.

De altfel, după ședința de luni, PSD i-a cerut premierului să pună mai întâi în aplicare pachetul care ataca privilegiile, apoi să discute în coaliție despre majorarea taxelor. “Oricum suntem sub 20% în sondaje. Dacă mai pierdem și primari, vom obține un scor dezastruos la alegerile din 2028”, susține unul din vicepreședinții PSD.

De asemenea, aleșii locali i-au cerut încă o dată lui Sorin Grindeanu ca Guvernul să nu oprească finanțarea proiectelor din Anghel Saligny. Deocamdată, Guvernul condus de Ilie Bolojan analizează care sunt proiectele începute care vor primi în continuare sprijin de la buget. “Banii de la Ministerul Dezvoltării sunt vitali pentru noi. Avem proiecte începute și altele promise în campania de anul trecut. Nu putem să nu livrăm nimic comunității”, a spus, revoltat, un primar social-democrat în discuțiile cu liderii de la București.

Liderul interimar al PSD are, la rândul său, nevoie de sprijinul primarilor, în contextul în care va candida pentru un mandat cu puteri depline la Congresul din toamnă. Până acum, și-a mai anunțat candidatura și senatorul PSD Titus Corlățean, fost ministru de Externe în Guvernul Ponta.