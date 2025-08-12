search
Marți, 12 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Revolta primarilor PSD. Aleșii locali amenință că trec la AUR dacă Guvernul Bolojan mărește impozitul pe proprietate. „Ne iau oamenii cu furca”| Surse

0
0
Publicat:

Majoritatea primarilor PSD s-au arătat revoltați de măsura propusă de premierul Ilie Bolojan, ca impozitul pe proprietate să crească până la 70%. Aleșii locali i-au transmis lui Sorin Grindeanu că majorarea taxelor va trezi revolta oamenilor, care-i vor penaliza la alegerile locale din 2028. De asemenea, primarii PSD au amenințat că vor trece la AUR dacă Guvernul nu va mai finanța proiectele începute prin programul Anghel Saligny, susțin surse politice pentru Adevărul.

Revolta primarilor din PSD. Foto: Inquam/O.Ganea
Revolta primarilor din PSD. Foto: Inquam/O.Ganea

Liderii PSD încearcă în aceste zile să domolească revolta primarilor. Aleșii locali i-au transmis lui Sorin Grindeanu că ori oprește intenția lui Ilie Bolojan de a crește impozitul pe proprietate, ori pleacă din partid, susțin sursele citate.

“Ne iau oamenii cu furca dacă le mai majorăm și impozitul pe case. Oricum, lumea e nemulțumită de creșterea TVA, de prețuri, de inflație, cum să le spunem că de la 1 ianuarie vor plăti cu 50% sau cu 70% mai mult pentru impozite? E sinucidere politică”, explică unul din primarii PSD pentru Adevărul.

Aleșii locali au amenințat că vor candida din partea AUR în 2028 dacă Guvernul Bolojan nu oprește valul de creșteri de biruri. În replică, Sorin Grindeanu le-a promis că încearcă să-l convingă pe Ilie Bolojan să mai amâne majorarea impozitului pe proprietate, susțin sursele citate.

De altfel, după ședința de luni, PSD i-a cerut premierului să pună mai întâi în aplicare pachetul care ataca privilegiile, apoi să discute în coaliție despre majorarea taxelor. “Oricum suntem sub 20% în sondaje. Dacă mai pierdem și primari, vom obține un scor dezastruos la alegerile din 2028”, susține unul din vicepreședinții PSD.

De asemenea, aleșii locali i-au cerut încă o dată lui Sorin Grindeanu ca Guvernul să nu oprească finanțarea proiectelor din Anghel Saligny. Deocamdată, Guvernul condus de Ilie Bolojan analizează care sunt proiectele începute care vor primi în continuare sprijin de la buget. “Banii de la Ministerul Dezvoltării sunt vitali pentru noi. Avem proiecte începute și altele promise în campania de anul trecut. Nu putem să nu livrăm nimic comunității”, a spus, revoltat, un primar social-democrat în discuțiile cu liderii de la București.

Liderul interimar al PSD are, la rândul său, nevoie de sprijinul primarilor, în contextul în care va candida pentru un mandat cu puteri depline la Congresul din toamnă. Până acum, și-a mai anunțat candidatura și senatorul PSD Titus Corlățean, fost ministru de Externe în Guvernul Ponta.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
digi24.ro
image
DNA a descins la Ministerul Energiei. Percheziții la directorul Ionel Georgescu, suspectat de corupție
stirileprotv.ro
image
COPACUL „toxic” de evitat în grădină. Poate contamina grav plantele din curte și afectează structura caselor din apropiere
gandul.ro
image
Nicușor Dan, discuție cu Zelenski: Pacea nu se poate construi fără Ucraina
mediafax.ro
image
Jackie Chan a rămas blocat sub apă în timpul unei filmări. Clipe de groază pentru faimosul actor
fanatik.ro
image
Trump șochează înaintea întâlnirii cu Putin: „Tancurile rusești ajungeau la Kiev în 4 ore”
libertatea.ro
image
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
digi24.ro
image
Primarul Capitalei a venit în studioul GSP și a anunțat o investiție-GIGANT: „Vă spun în premieră”
gsp.ro
image
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe
digisport.ro
image
Europa vrea să interzică total mașinile pe benzină și motorină: Un gigant european se opune puternic și cere o 'trezire la realitate'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a cumpărat cu 35 de lei o geacă din piele dintr-un second hand a găsit ceva cu totul neașteptat în buzunarul acesteia
antena3.ro
image
Turiştii şocaţi de preţurile din Aeroportul Otopeni îşi aduc mâncare de acasă. "Un sandviş la 55 de lei?!"
observatornews.ro
image
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Castraveți picanți în ketchup, perfecți pentru iarnă. Aroma lor te va cuceri din prima
playtech.ro
image
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro TV, a păcălit prefectul și a golit buzunarele afaceriștilor
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Ce păcat". A picat transferul lui Ianis Hagi
digisport.ro
image
VIDEO Românii au început să uite de Grecia, Bulgaria și Turcia: Care este destinația verii anului 2025
stiripesurse.ro
image
Noi detalii în cazul românului acuzat că a ucis două femei, în Italia! Autoritățile aduc în prim-plan o nouă ipoteză
kanald.ro
image
Un meteorit care a lovit o casă s-a descoperit că este mai vechi decât Pământul și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
romaniatv.net
image
Mugur Isărescu intervine în problema pensiilor. Sfatul guvernatorilor pentru oficiali
mediaflux.ro
image
Imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel au stârnit reacții jignitoare: „Ai editat prost pozele. Ăla nu are mâini, tu ești tunată toată”
gsp.ro
image
Fostă concurentă de la Insula Iubirii, într-o închisoare de maximă securitate. Era să fie omorâtă în penitenciar
actualitate.net
image
Andreea Marin, adevărul despre relația cu Ion Țiriac. Cine pe cine a părăsit, de fapt
actualitate.net
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată
click.ro
image
Mitică Dragomir, 57 de ani de căsnicie. Ce îi face soția zi de zi: „Am avut un principiu și îl avem și acum”
click.ro
image
Irinel Columbeanu, scos din datoriile la azil, de fiica lui! Ion Cassian: „Muncește și pentru el!” Din ce va câștiga Irinuca bani?
click.ro
Michael Douglas, Foto Getty (2) jpg
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime
okmagazine.ro
Halle Berry foto Instagram jpg
Halle Berry, părăsită de soț pentru că nu făcea curat și mâncare și n-avea instinct matern
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodia peste care plouă cu binecuvântări după ce Mercur a ieșit din retrogradare. Soarele iese pe strada ei, are parte de tot ce își dorește
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată

OK! Magazine

image
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime

Click! Pentru femei

image
Halle Berry, părăsită de soț pentru că nu făcea curat și mâncare și n-avea instinct matern

Click! Sănătate

image
E dovedit: această vitamină previne pierderile de memorie