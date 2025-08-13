search
Miercuri, 13 August 2025
Raluca Turcan se întreabă dacă USR şi PSD sunt duşmani de faţadă şi parteneri de blocaj. „România are nevoie de o coaliţie, nu de un ring de box politic”

Publicat:

Deputatul PNL Raluca Turcan afirmă, miercuri, că spaţiul public pare dominat în ultimele zile de un schimb continuu de replici între USR şi PSD, care duce la blocarea coaliţiei şi imposibilitatea luării unor măsuri concrete.

Raluca Turcan, deputat PNL FOTO: Mediafax
”USR şi PSD: duşmani de faţadă şi parteneri de blocaj? În ultimele zile, spaţiul public pare dominat de un schimb continuu de replici între USR şi PSD”, a scris, miercuri, pe Facebook, Raluca Turcan, scrie News.

Aceasta afirmă că ”USR ridică subiecte de delimitare ideologică faţă de PSD: funeraliile lui Ion Iliescu, pensiile speciale pentru primari — incluse la pachet cu alte privilegii”, în timp ce ”PSD răspunde cu mesaje populiste, prin care cere guvernului anularea unor politici ale guvernării Ciolacu, pe teme unde oricum există consens larg, cum ar fi eliminarea anumitor privilegii”.

”Rezultatul?

1. Amânarea măsurilor importante — certurile din coaliţie par să blocheze agenda de guvernare.

2. Scandalul politic domină spaţiul mediatic”, a mai transmis Turcan.

Aceasta susţine că ”se naşte o întrebare firească: de ce repetăm acelaşi scenariu şi aşteptăm rezultate diferite?”.

”România are nevoie de o coaliţie care să guverneze şi să comunice unitar, nu de un ring de box politic la nici două luni de la votarea în Parlament a Cabinetului Bolojan. În ritmul acesta, AUR nu trebuie să mai facă nimic, dacă e ajutat involuntar sau nu, de PSD şi USR, captive într-o strategie distructivă pentru nevoia de predictibilitate a României”, a mai transmis deputatul liberal.

Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe Irinel Columbeanu de datorii: „A petrecut cu femeile, trebuia să pună bani și la saltea”
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată

OK! Magazine

image
Aceasta e Familia Regală non-europeană care deţine mai mult din Londra decât Regele Charles

Click! Pentru femei

image
Halle Berry, părăsită de soț pentru că nu făcea curat și mâncare și n-avea instinct matern

Click! Sănătate

image
E dovedit: această vitamină previne pierderile de memorie