Vineri, 5 Decembrie 2025
Adevărul
Alegeri Primăria București 2025

CNSAS: Candidatul la Primăria Capitalei, Gheorghe Nețoiu, a fost securist înainte de Revoluție

Alegeri Primăria București 2025
Publicat:
Ultima actualizare:

Candidatul la Primăria Capitalei, Gheorghe Neţoiu, a fost cadru al Securităţii Municipiului Bucureşti, în perioada 1985 - 1989, a informat vineri, în ultima zi de campanie, CNSAS, precizând că a primit noi informaţii despre acesta.

Claj foto cu Gigi Nețoiu
Gigi Neţoiu şi-a lansat candidatura la Primăria Capitalei. Foto arhivă

„În temeiul prevederilor OUG 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la verificarea candidaţilor pentru alegerile locale din 07.12.2025, Colegiul CNSAS aduce la cunoştinţa opiniei publice următoarele informaţii: (...) Pentru domnul Neţoiu Gheorghe, n. 01.08.1959, candidat la funcţia de primar general al Municipiului Bucureşti, CNSAS a primit la data de 25.11.2025 informaţii noi şi neprocesate, respectiv o fişă de evidenţă cadre, din care rezultă faptul că a fost cadru al Securităţii Municipiului Bucureşti în perioada 1985-1989.

Verificările prevăzute de OUG 24/2008 sunt în curs de finalizare, rezultatul acestora urmând să fie comunicat cu celeritate opiniei publice", spune CNSAS într-un comunicat de presă.

Fost acţionar al echipelor de fotbal Rocar Bucureşti, FC Dinamo Bucureşti şi FC Universitatea Craiova, dar şi deputat în legislatura 2012-2016 ales din partea PP-DD, Gheorghe Neţoiu candidează ca independent pentru funcţia de primar general al Capitalei.

El a fost implicat în dosarul transferurilor din fotbal, primind o condamnare de 3 ani şi 4 luni închisoare. A ieşit condiţionat din închisoare, după ce a executat un an şi 9 luni.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție i-au trimis în judecată, în 2 octombrie 2008, pe Gheorghe Copos, Ioan Becali, Victor Becali, Mihai Stoica, Jean Padureanu, Gheorghe Popescu, Gheorghe Nețoiu și Cristian Borcea, în legătură cu efectuarea de tranzacții ilegale la transferurile unor fotbaliști către cluburi din străinătate, ceea ce a produs un prejudiciu total de aproape 1,5 milioane de dolari în dauna statului și de peste 10 milioane de dolari în dauna a patru cluburi de fotbal.

Apoi, în martie 2014, în baza acelui dosar, Nețoiu a fost condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare în pentru înșelăciune, evaziune fiscală și spălare de bani. În timpul detenției, a suferit un infarct în Penitenciarul din Mehedinți.

A fost eliberat condiționat în 2015, după mai puțin de doi ani, și de atunci s-a concentrat pe afaceri. A fost membru al mai multor partide politice.

Gigi Nețoiu a intrat pe scena politică în anii '90.

Între 1994 și 2008 a fost membru PSD, ocupând între 2003 și 2008 funcția de vicepreședinte al organizației Ilfov. Propus pentru excludere, și-a dat însă demisia în 2008. În 2010 s-a înscris în Uniunea Națională pentru Progresul României (UNPR), unde a fost vicepreședinte timp de doi ani. Pe 15 octombrie 2012 s-a alăturat Partidului Poporului – Dan Diaconescu (PP-DD) și, la alegerile parlamentare din același an, a câștigat un mandat de deputat în circumscripția Dolj, colegiul uninominal 1, pe listele PP-DD. La 21 iulie 2013, Nețoiu a demisionat din PP-DD și s-a reînscris în UNPR.

