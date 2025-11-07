search
Vineri, 7 Noiembrie 2025
Gigi Nețoiu și-a lansat candidatura la Primăria București cu lăutari și berbecuț la proțap. „Capitala are nevoie de un om vesel"

Alegeri Primăria București 2025
Publicat:

Gigi Nețoiu, fost acționar la Dinamo, și-a lansat candidatura la Primăria Capitalei. Evenimentul a avut loc vineri, 7 noiembrie, la Portul Cultural Cetate din Dolj.

Gigi Nețoiu și-a lansat candidatura la Primăria Capitalei FOTO Facebook
Gigi Nețoiu și-a lansat candidatura la Primăria Capitalei FOTO Facebook

De la eveniment nu au lipsit lăutarii, berbecuții la proțap, dar și plăcinte cu brânză, coapte după rețeta poetului Mircea Dinescu. Atmosfera a fost înviorată de umorul celebrilor actori Romică Țociu și Cornel Palade., scrie Fanatik.

„Domnul Gigi Nețoiu candidează la Primăria Capitalei! Bucureștiul are nevoie de un suflu nou, de un suflet, de o stare. Ea lipsește din ultima perioadă. Capitala are nevoie de un om vesel. Vreau să vină un om care să facă un oraș puternic. Care, prin experiența lui, prin harul lui de la Dumnezeu, poate să lucreze pentru oameni”, a spus Cornel Palade.

În discursul său, Nețoiu spune că nu și-a uitat rădăcinile, așa că și-a lansat candidatura în locul său „de suflet” și că, având experiență administrativă, poate să gestioneze corect banii publici și să ajute comunitatea.

„Nu am uitat niciodată unde m-am născut. Primul meu loc de muncă a fost la Cetate. A fost o chestie și de drag, de suflet să îmi lansez aici candidatura. Niciodată nu am uitat de unde am plecat. Dumneavoastră nu votați la București, dar aveți copii care știți foarte bine. Nu mai au locuri de muncă. 

Eu cred că a venit momentul ca și noi, care am plecat de jos și am muncit și știm ce înseamnă să administrezi. De fapt, primăria nu este moștenitoare a unei averi. Sunt banii din taxele dvs. În ultimii ani, nimeni nu mai dă socoteală. Vin, promit și apoi nu îi mai găsește nimeni. Cred că, după 45 de ani, la experiența pe care o am, stând în Capitală, pot să fac niște lucruri și pentru oameni”, a spus Gigi Nețoiu.

Nețoiu: „Eu cred că oamenii de afaceri ar trebui să se implice mai mult”

Încă din luna august, Gigi Nețoiu (66 de ani), fost finanțator la mai multe echipe din fotbalul românesc, printre care granzii Dinamo și FC Universitatea Craiova, își anunța intenția de a candida la Primăria Capitalei. 

Prezent în vară la emisiunea Fanatik SuperLiga, omul de afaceri i-a dezvăluit moderatorului Horia Ivanovici care sunt motivele din spatele deciziei sale de a intra în bătălia electorală pentru Capitală.

„Ne ducem într-o direcție total greşită, s-a văzut în ultimii cinci ani de zile, cu oameni care n-au experiență, care n-au făcut nimic. Eu cred că oamenii de afaceri ar trebui să se implice mai mult. Dom’le, hai să punem unul care a reușit în viață, care a făcut ceva. Tineretul? Foarte bine, să vină și tineri. Eu n-am nimic împotrivă. Eu îi încurajez, am o grămadă de tineri. Am peste o sută şi ceva de oameni cu care lucrez”, a spus Nețoiu.

În aceeași emisiune, candidatul la alegerile pentru Capitală a mai spus și de ce ar trebui să-l voteze bucureștenii.

„Întreabă-mă ce am făcut. Ca să mă votezi, mă întrebi. Am cea mai mare fabrică de Angus din Europa, am fost reprezentant Philip Morris 1995-1998, agricultură pe mai bine de 2.000 de hectare, fabrica de alcool de la Ghidiceni, Vinconul. E foarte greu. Agricultura aici e terminată.

În momentul în care a început războiul cu Ucraina… Toată lumea spunea că nu intră produsele, dar intrau prin Moldova și prin Bulgaria. Eu am rezistat pentru că m-am gospodărit şi am făcut. Foarte greu, la limită. Eu am prins perioada de aproape 15 ani, până se înceapă războiul”, a mai spus el.

Când începe perioada de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei

Pe 7 decembrie, în București, se vor desfășura alegerile pentru Primăria Generală. Campania electorală este semnificativ mai scurtă, durata fiind de doar 15 zile, comparativ cu cele 30 de zile prevăzute pentru alegerile locale organizate la termen.

Pe 12 noiembrie începe perioada de depunere a candidaturilor și se încheie pe 17 noiembrie. Pe 19 noiembrie pot fi depuse contestații, iar pe 20 noiembrie acestea vor fi soluționate.

19 noiembrie - Depunerea contestațiilor

20 noiembrie - Soluționarea contestațiilor 

Campania electorală va începe pe 22 noiembrie și se va încheia pe 6 decembrie, ora 7:00. După acest termen, este interzisă propaganda electorală de orice tip. 

