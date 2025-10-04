Video Milionarul Gigi Nețoiu îi apostrofează pe români și îi laudă pe nepalezii de la ferma sa: „Ei muncesc. Românii s-au boierit”

Milionarul Gigi Nețoiu, fost acționar la Dinamo, a investit la ferma sa de vite Black Angus din Cetate, județul Dolj, și a lăudat seriozitatea muncitorilor nepalezi. Omul de afaceri a criticat, totodată, atitudinea unor români care refuză să muncească. „Cine muncește în ziua de azi câștigă, cine nu muncește așteaptă”, a spus acesta.

Milionarul Gigi Nețoiu (66 de ani) și-a orientat atenția de la fotbal către agricultură, investind într-o fermă de vite Black Angus în județul Dolj, la Cetate.

La ferma sa lucrează și muncitori din Nepal, iar Nețoiu a avut doar cuvinte de apreciere pentru profesionalismul acestora, evidențiind, în același timp, dificultățile de a găsi forță de muncă locală.

„Să avem grijă de ei, pentru că diferența dintre ei și noi e că noi ne-am învățat să fim boieri. Dacă vrei să iei pe cineva din sat de aici să vină la muncă, vine o zi și după nu mai vine. Ei sunt serioși, muncesc și vor să producă să ducă bani acasă la familie. Ăsta e un lucru foarte bun. Fără nicio ură de rasă. Cine muncește în ziua de azi câștigă, cine nu muncește așteaptă”, a declarat Nețoiu pentru ProSport.