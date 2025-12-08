Ce planuri are Anca Alexandrescu după ce s-a clasat pe locul doi la alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei. „Am obligația să fac ce am promis”

Anca Alexandrescu a anunțat luni ce planuri are după ce s-a clasat pe locul doi la alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei: de marți seară, 9 decembrie, redevine moderatoarea emisiunii care a consacrat-o, "Culisele statului paralel".

"Începând de mâine seară redevin moderatorul TV, Anca Alexandrescu, pentru că trebuie să-mi țin promisiunile față de miile de bucureșteni cu care m-am întâlnit în această săptămână. Am obligația să mă reîntorc și să fac ceea ce am promis, pentru a ne putea recupera țara", a afirmat Alexandrescu într-o intervenție la Realitatea TV.

”Nu este timp să discutăm ce s-a întîmplat în aceste alegeri. Sunt singurul om care a reușit să-l înving pe Nicușor Dan. Este victorie uriașă că am reușit să învingem USR și sistemul, o victorie importantă împotriva mafiei care a aruncat milioane de euro pe candidatul Daniel Băluță. Este inadmisibil ca milioane de euro să fie aruncate pe campanii electrorale pentru găști. Treaba mea e să-i ținem pe suveraniști și să ducem mai departe ceea ce românii m-au rugat. Românii au nevoie de noi. Nimeni nu se aștepta să luăm acest scor. Când am intrat în luptă nici măcar 5% nu mi și se dădea. Am să rămân dreaptă, o suveranistă convinsă și mă voi apăra de cei care mă vor acuza că fac propagandă pentru suveraniști. Voi continua pe acest drum al credinței, al unității și doar împreună vor învinge”, a mai spus Anca Alexandrescu.

Candidatul PNL Ciprian Ciucu a câștigat detașat alegerile pentru Primăria Capitalei în 5 din cele 6 sectoare ale Bucureștiului. Liberalul se situează la un scor de peste 36%, având un avans de circa 83.000 de voturi față de ocupanta locului al doilea, Anca Alexandrescu, susținută de AUR, aflată la aproximativ 22%.

Plasarea Ancăi Alexandrescu pe locul 2 contrazice atât estimările exit-poll, cât și un sondaj INSCOP, care îl indicau pe candidatul PSD Daniel Băluță drept principalul contracandidat al lui Ciucu.

Pe locul al treilea se află candidatul PSD, Daniel Băluță, cu 20,51%. El este și candidatul care a obținut majoritatea voturilor în sectorul 4, unde este primar.