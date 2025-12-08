search
Luni, 8 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Trei concluzii după alegerile pentru Primăria Capitalei și câteva lecții pe care sper să le învățăm ca oameni de Dreapta

0
Alegeri Primăria București 2025
0
Publicat:

Victoria lui Ciprian Ciucu la (și pentru!) București este, în egală măsură, un succes personal și confirmarea unui mandat bun în Sectorul 6, dar este în același timp și un semnal politic puternic, venit din inima celui mai mare oraș al țării, că românii au început să ceară fără echivoc o administrație serioasă, predictibilă și civilizată. Oamenii s-au săturat de scandal, de zgomot și de discurs gol. Ei vor și au nevoie de soluții, de lideri care vorbesc mai puțin și construiesc mai mult.

FOTO Inquam/Codrin Unici
FOTO Inquam/Codrin Unici

Această victorie, asupra căreia am meditat în cursul nopții trecute și al acestei dimineți, mă duce către trei concluzii.

Prima este aceea că o campanie modernă, urbană, are nevoie de o oarecare doză de eleganță și decență, chiar și un pic de colegialitate, aș spune.

Sunt lucruri care i-au lipsit, flagrant și strident candidatului USR, fapt dovedit prin repetate atacuri neinspirate și păguboase (așa cum s-a dovedit), împotriva liberalilor.

Sper, în acest context, că rezultatul va fi un semnal de alarmă pentru partenerii noștri de guvernare și, poate, un imbold, prin semnalul dat de alegători, de a se alătura Partidului Național Liberal, partidul marilor și adevăratelor reforme care au dus România pe drumul său european natural încă din secolul nouăsprezece!

A doua concluzie este aceea că liberalul Ciprian Ciucu a câștigat pentru că a demonstrat ceva ce în politica anului 2025 nu se mai poate mima: competența.

Domnul Ciucu a arătat că știe să gestioneze realități complicate, să lucreze cu echipe diverse, să ducă proiecte până la capăt, păstrând în același timp un ton modern, european, fără excese și fără gesturi teatrale. Este, în mod vizibil, tipul de lider urban pe care marile capitale europene îl promovează de ani buni. Prin alegerea lui, Bucureștiul transmite că vrea să joace în aceeași ligă. Și sunt sigur că o va face în următorii ani.

În al treilea rând, acest vot nu poate fi rupt de ceea ce eu numesc, fără niciun fel de exagerare, efectul Bolojan.

Ilie Bolojan a devenit, în ultimii ani, o referință națională de reformă, ordine administrativă și eficiență instituțională. Oamenii văd diferența dintre o administrație care mută hârtii și o administrație care mișcă orașe sau județe întregi către prosperitate și către viitor, la egal cu alte orașe similare din UE! Ei văd ce înseamnă ca primarul să fie primul om la muncă și nu primul la pălăvrăgeală. Iar faptul că PNL are în frunte un lider credibil, cu rezultate vizibile și cu o viziune clară pentru modernizarea statului român a crescut încrederea în mediul urban mare, acolo unde competența este evaluată la virgulă. Și pe bună dreptate.

Ceea ce se întâmplă acum, cu victoria lui Ciucu la București și cu modelul Bolojan devenit reper în și pentru toată țara, este pentru mine începutul unei reconfigurări profunde: urbanul mare votează reforma reală, cea care schimbă în bine viața de zi cu zi, de la transport, termoficare, spații publice, infrastructură, digitalizare, la reguli clare și egale pentru toți.

România așa cum o văd eu are nevoie de această direcție, iar PNL are, poate pentru prima dată după destul de mult timp, șansa să devină partidul reformei puse în practică.

Dar pentru asta trebuie să spunem lucrurilor pe nume: PNL trebuie să se deschidă și mai mult. Dacă vrem să consolidăm aceste rezultate, partidul trebuie să vorbească cu aceeași forță și către urbanul modern, și către ruralul aflat în transformare.

Nu există „două Românii” ireconciliabile! Pentru mine există o singură Românie în schimbare, în care tinerii din orașele mari, antreprenorii, profesioniștii, dar și familiile și antreprenorii de la sat, cer cam același lucru: normalitate, predictibilitate și servicii publice funcționale, care să le sprijine potențialul imens pe care îl au.

Această normalitate are un conținut foarte concret. În urban, înseamnă transport metropolitan și zonal modern, proiectat pe zece ani, nu de la un mandat la altul; înseamnă digitalizare reală a administrației locale, unde cetățeanul își poate rezolva problemele online, nu cu trei dosare sub braț. În rural, înseamnă infrastructură de bază – apă, canal, gaz, drumuri – nu ca promisiuni perpetue, ci ca realitate cotidiană pentru un stat modern. În toată țara, urban și rural împreună, înseamnă programe de sprijin pentru IMM-uri, agricultură și industrii emergente, dublate de o reformă administrativă serioasă și de reducerea birocrației și a risipei!

Acesta este limbajul politic al prezentului. Cine nu-l vorbește, iese din scenă.

Victoria lui Ciprian Ciucu mai arată clar un adevăr care, poate, incomodează vechile reflexe de partid: calitatea candidatului contează mai mult ca oricând.

Oamenii nu mai votează doar „sigla” cu ochii închiși. Românii vor să vadă omul, CV-ul, munca deja făcută, modul în care știe să țină o echipă, să explice un proiect, să-și asume un termen ȘI să-l respecte. Avem nevoie de candidați profesioniști, bine pregătiți, formați prin experiență reală. Ciprian Ciucu a fost acel candidat, iar Ilie Bolojan are meritul de a-l fi susținut.

De aceea, și spun mereu, profesionalizarea candidaților nu mai este opțională. Ea este obligatorie.

Iar aici PNL trebuie să mai facă un pas curajos: atragerea unor partide sau platforme reformiste în interiorul partidului, acolo unde valorile sunt compatibile, pentru a crea o forță politică nouă, modernă, capabilă să câștige și urbanul mare dar și ruralul profund.

În plan național, un partid care vrea să câștige următorul deceniu (nu pentru el, ci pentru țară!) nu are voie să se piardă în teme mărunte. PNL trebuie să vorbească, așa cum face deja prin premierul Bolojan, despre lucruri solide!

Despre reforma statului și profesionalizarea administrației, astfel încât funcționarul public să fie partenerul cetățeanului, nu obstacolul de pe drum.

Despre sprijin pentru economie și crearea de locuri de muncă bine plătite, pentru ca tinerii să poată alege să rămână sau să se întoarcă acasă, nu să plece cu primul avion.

Despre o strategie coerentă pentru atragerea fondurilor europene, inclusiv a celor care vor veni prin viitorul Cadru Financiar Multianual 2028–2034.

De ce? Pentru că țara noastră are în față o șansă istorică: aproape 140 de miliarde de euro pentru dezvoltare, dacă știm să pregătim oameni, proiecte și instituții. Evident, acești bani nu sunt garantați „din oficiu”. Ei se câștigă prin capacitate administrativă, seriozitate și continuitate a proiectelor de la o guvernare la alta.

Iar aici este marea miză pentru PNL: să devină partidul care nu doar vorbește despre Europa, ci știe efectiv să aducă Europa înapoi acasă, în România, în investiții concrete, în școli moderne, spitale funcționale, drumuri sigure, rețele de transport public, infrastructură energetică și digitalizare.

Așadar, din punctul meu de vedere, victoria lui Ciprian Ciucu este chiar mai mult decât un rezultat bun într-o seară de alegeri. Vreau să cred că este un punct de cotitură. El îmi arată că atunci când PNL propune un candidat serios, bine pregătit, cu rezultate la vedere, Bucureștiul răspunde. De asemenea, reformele lui Ilie Bolojan rămân un reper național, dovada că ordinea administrativă și respectul față de banul public pot schimba radical fața unui oraș și a unui județ. Împreună, aceste două exemple spun un lucru clar: există apetit pentru reformă reală în România și există majorități care să susțină reformele PNL. Oamenii sunt conștienți că putem ordine în haosul lăsat de alții.

În fine, rămâne întrebarea esențială: vom avea curajul să transformăm aceste semnale în proiect politic de țară?

Eu spun că dacă PNL va avea mai departe curajul deschiderii, al recrutării de profesioniști, al modernizării interne și al unei viziuni solide pentru România următorilor 10–15 ani, atunci poate câștiga nu doar marile orașe, ci și viitorul întregii țări. Așa cum a mai făcut de-a lungul istoriei.

Pentru mine ține de evidență că România are nevoie de un PNL puternic, capabil să apere valorile liberale, creștin-democrate și europene și să ducă mai departe proiectul modernizării statului. Toți vom câștiga din asta, indiferent de vârstă, indiferent că locuim în urban sau în rural!

Îmi doresc ca PNL să fie partidul care înțelege ce așteaptă, uneori în tăcere, milioane de oameni din orașe și sate: decență, competență și rezultate. Dacă vom construi pe aceste trei cuvinte, vom câștiga mai mult decât niște alegeri. Câștigăm încrederea și viitorul unei națiuni întregi.

Opinii

Mai multe de la Gheorghe Falcă

Cum încearcă Rusia să ne manipuleze. Exemplu concret!
Opinii
Debirocratizare, digitalizare și reforma administrației. Statul în slujba cetățeanului, acum!
Opinii
Un popor care nu-și cunoaște trecutul este condamnat să-l repete. Și să suporte consecințele!
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
digi24.ro
image
Situație bizară în Capitală. 8 candidați au luat mai puține voturi decât semnăturile necesare pentru depunerea candidaturilor
stirileprotv.ro
image
Această turistă din SUA a comandat ciorbă de burtă într-un restaurant din București. Cum a reacționat când a aflat din ce este făcută
gandul.ro
image
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”
mediafax.ro
image
Cine este soția lui Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului. Cei doi dețin împreună o firmă de consultanță
fanatik.ro
image
De ce noul primar al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, nu se înțelege cu Nicușor Dan
libertatea.ro
image
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de miniștrii USR, Băluță pierde din cauza lui Grindeanu
digi24.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
"Fetele lui Dan Petrescu au venit în țară și i-au fost alături". Ultimele detalii despre starea antrenorului
digisport.ro
image
Marea 'incompabilitate' a lui Ciprian Ciucu: Cu ce echipă ține noul primar al Capitalei
stiripesurse.ro
image
Cum au fost umilite „vedetele” alegerilor din București. Nețoiu și Burcea au obținut mai puține voturi decât un candidat retras
antena3.ro
image
Primăria, lăsată "moştenire". O tânără conduce o comună din Botoşani după ce părinţii ei au fost primari
observatornews.ro
image
Cum arată cuibușorul de nebunii în care Rodica Stănoiu se ascundea cu 'puiuțul' mai tânăr cu 50 de ani. Fosta ministresă 'renăscuse' lângă iubit
cancan.ro
image
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
prosport.ro
image
Temperatura ideală pentru locuinţă: nici 19 grade, nici 22. Aşa vei face şi economii la facturi
playtech.ro
image
Ngezana, ultimele informații despre stoperul sud-african. „Când te doare ceva, șchiopătezi! El, însă?!”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Lucruri mai puțin știute din tinerețea lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei
digisport.ro
image
SURSE La Guvern se pregătesc 2 OUG-uri: Îngheață toate salariile din sistemul bugetar
stiripesurse.ro
image
Doamne, câtă durere! Ea este mama care a fost găsită moartă alături de gemenii săi! Toți 3 au fost împușcați în propria locuință! Femeia se afla în plin proces de divorț cu fostul soț
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Ciprian Ciucu. Cristina Simona este o femeie foarte frumoasă și deșteaptă. Ce job greu are. Noul primar general și soția lui au împreună o fetiță
romaniatv.net
image
Urmează ierni apocaliptice și furtuni extreme? Avertismentul dur al meteorologilor
mediaflux.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere
click.ro
image
Cristian Gațu se căsătorește la vârsta de 80 de ani, după ce și-a părăsit nevasta: „Va fi doar între noi”. Când va avea loc evenimentul
click.ro
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
Kate Middleton și Prințesa Charlotte foto profimedia jpg
Momentul superb mamă-fiică dintre Kate Middleton și Prințesa Charlotte! Au strălucit la concertul special de colinde
okmagazine.ro
aaron burden CKlHKtCJZKk unsplash jpg
Obiceiuri-cheie recomandate de psihologi care îți pot îmbunătăți viața
clickpentrufemei.ro
Lansatoare multiple de rachete Katiușa, în timpul Bătăliei de la Stalingrad (foto: Commons: RIA Novosti)
Rachetele Katiușa importate de România populară
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere

OK! Magazine

image
Felicitarea regală a anului: Familia Princiară din Monaco strălucește în atmosfera de Crăciun

Click! Pentru femei

image
Nu numai că arată ca un copil, dar se și poartă ca unul! Ce imaturitate a comis logodnicul lui Miley Cyrus

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă