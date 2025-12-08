Trei concluzii după alegerile pentru Primăria Capitalei și câteva lecții pe care sper să le învățăm ca oameni de Dreapta

Victoria lui Ciprian Ciucu la (și pentru!) București este, în egală măsură, un succes personal și confirmarea unui mandat bun în Sectorul 6, dar este în același timp și un semnal politic puternic, venit din inima celui mai mare oraș al țării, că românii au început să ceară fără echivoc o administrație serioasă, predictibilă și civilizată. Oamenii s-au săturat de scandal, de zgomot și de discurs gol. Ei vor și au nevoie de soluții, de lideri care vorbesc mai puțin și construiesc mai mult.

Această victorie, asupra căreia am meditat în cursul nopții trecute și al acestei dimineți, mă duce către trei concluzii.

Prima este aceea că o campanie modernă, urbană, are nevoie de o oarecare doză de eleganță și decență, chiar și un pic de colegialitate, aș spune.

Sunt lucruri care i-au lipsit, flagrant și strident candidatului USR, fapt dovedit prin repetate atacuri neinspirate și păguboase (așa cum s-a dovedit), împotriva liberalilor.

Sper, în acest context, că rezultatul va fi un semnal de alarmă pentru partenerii noștri de guvernare și, poate, un imbold, prin semnalul dat de alegători, de a se alătura Partidului Național Liberal, partidul marilor și adevăratelor reforme care au dus România pe drumul său european natural încă din secolul nouăsprezece!

A doua concluzie este aceea că liberalul Ciprian Ciucu a câștigat pentru că a demonstrat ceva ce în politica anului 2025 nu se mai poate mima: competența.

Domnul Ciucu a arătat că știe să gestioneze realități complicate, să lucreze cu echipe diverse, să ducă proiecte până la capăt, păstrând în același timp un ton modern, european, fără excese și fără gesturi teatrale. Este, în mod vizibil, tipul de lider urban pe care marile capitale europene îl promovează de ani buni. Prin alegerea lui, Bucureștiul transmite că vrea să joace în aceeași ligă. Și sunt sigur că o va face în următorii ani.

În al treilea rând, acest vot nu poate fi rupt de ceea ce eu numesc, fără niciun fel de exagerare, efectul Bolojan.

Ilie Bolojan a devenit, în ultimii ani, o referință națională de reformă, ordine administrativă și eficiență instituțională. Oamenii văd diferența dintre o administrație care mută hârtii și o administrație care mișcă orașe sau județe întregi către prosperitate și către viitor, la egal cu alte orașe similare din UE! Ei văd ce înseamnă ca primarul să fie primul om la muncă și nu primul la pălăvrăgeală. Iar faptul că PNL are în frunte un lider credibil, cu rezultate vizibile și cu o viziune clară pentru modernizarea statului român a crescut încrederea în mediul urban mare, acolo unde competența este evaluată la virgulă. Și pe bună dreptate.

Ceea ce se întâmplă acum, cu victoria lui Ciucu la București și cu modelul Bolojan devenit reper în și pentru toată țara, este pentru mine începutul unei reconfigurări profunde: urbanul mare votează reforma reală, cea care schimbă în bine viața de zi cu zi, de la transport, termoficare, spații publice, infrastructură, digitalizare, la reguli clare și egale pentru toți.

România așa cum o văd eu are nevoie de această direcție, iar PNL are, poate pentru prima dată după destul de mult timp, șansa să devină partidul reformei puse în practică.

Dar pentru asta trebuie să spunem lucrurilor pe nume: PNL trebuie să se deschidă și mai mult. Dacă vrem să consolidăm aceste rezultate, partidul trebuie să vorbească cu aceeași forță și către urbanul modern, și către ruralul aflat în transformare.

Nu există „două Românii” ireconciliabile! Pentru mine există o singură Românie în schimbare, în care tinerii din orașele mari, antreprenorii, profesioniștii, dar și familiile și antreprenorii de la sat, cer cam același lucru: normalitate, predictibilitate și servicii publice funcționale, care să le sprijine potențialul imens pe care îl au.

Această normalitate are un conținut foarte concret. În urban, înseamnă transport metropolitan și zonal modern, proiectat pe zece ani, nu de la un mandat la altul; înseamnă digitalizare reală a administrației locale, unde cetățeanul își poate rezolva problemele online, nu cu trei dosare sub braț. În rural, înseamnă infrastructură de bază – apă, canal, gaz, drumuri – nu ca promisiuni perpetue, ci ca realitate cotidiană pentru un stat modern. În toată țara, urban și rural împreună, înseamnă programe de sprijin pentru IMM-uri, agricultură și industrii emergente, dublate de o reformă administrativă serioasă și de reducerea birocrației și a risipei!

Acesta este limbajul politic al prezentului. Cine nu-l vorbește, iese din scenă.

Victoria lui Ciprian Ciucu mai arată clar un adevăr care, poate, incomodează vechile reflexe de partid: calitatea candidatului contează mai mult ca oricând.

Oamenii nu mai votează doar „sigla” cu ochii închiși. Românii vor să vadă omul, CV-ul, munca deja făcută, modul în care știe să țină o echipă, să explice un proiect, să-și asume un termen ȘI să-l respecte. Avem nevoie de candidați profesioniști, bine pregătiți, formați prin experiență reală. Ciprian Ciucu a fost acel candidat, iar Ilie Bolojan are meritul de a-l fi susținut.

De aceea, și spun mereu, profesionalizarea candidaților nu mai este opțională. Ea este obligatorie.

Iar aici PNL trebuie să mai facă un pas curajos: atragerea unor partide sau platforme reformiste în interiorul partidului, acolo unde valorile sunt compatibile, pentru a crea o forță politică nouă, modernă, capabilă să câștige și urbanul mare dar și ruralul profund.

În plan național, un partid care vrea să câștige următorul deceniu (nu pentru el, ci pentru țară!) nu are voie să se piardă în teme mărunte. PNL trebuie să vorbească, așa cum face deja prin premierul Bolojan, despre lucruri solide!

Despre reforma statului și profesionalizarea administrației, astfel încât funcționarul public să fie partenerul cetățeanului, nu obstacolul de pe drum.

Despre sprijin pentru economie și crearea de locuri de muncă bine plătite, pentru ca tinerii să poată alege să rămână sau să se întoarcă acasă, nu să plece cu primul avion.

Despre o strategie coerentă pentru atragerea fondurilor europene, inclusiv a celor care vor veni prin viitorul Cadru Financiar Multianual 2028–2034.

De ce? Pentru că țara noastră are în față o șansă istorică: aproape 140 de miliarde de euro pentru dezvoltare, dacă știm să pregătim oameni, proiecte și instituții. Evident, acești bani nu sunt garantați „din oficiu”. Ei se câștigă prin capacitate administrativă, seriozitate și continuitate a proiectelor de la o guvernare la alta.

Iar aici este marea miză pentru PNL: să devină partidul care nu doar vorbește despre Europa, ci știe efectiv să aducă Europa înapoi acasă, în România, în investiții concrete, în școli moderne, spitale funcționale, drumuri sigure, rețele de transport public, infrastructură energetică și digitalizare.

Așadar, din punctul meu de vedere, victoria lui Ciprian Ciucu este chiar mai mult decât un rezultat bun într-o seară de alegeri. Vreau să cred că este un punct de cotitură. El îmi arată că atunci când PNL propune un candidat serios, bine pregătit, cu rezultate la vedere, Bucureștiul răspunde. De asemenea, reformele lui Ilie Bolojan rămân un reper național, dovada că ordinea administrativă și respectul față de banul public pot schimba radical fața unui oraș și a unui județ. Împreună, aceste două exemple spun un lucru clar: există apetit pentru reformă reală în România și există majorități care să susțină reformele PNL. Oamenii sunt conștienți că putem ordine în haosul lăsat de alții.

În fine, rămâne întrebarea esențială: vom avea curajul să transformăm aceste semnale în proiect politic de țară?

Eu spun că dacă PNL va avea mai departe curajul deschiderii, al recrutării de profesioniști, al modernizării interne și al unei viziuni solide pentru România următorilor 10–15 ani, atunci poate câștiga nu doar marile orașe, ci și viitorul întregii țări. Așa cum a mai făcut de-a lungul istoriei.

Pentru mine ține de evidență că România are nevoie de un PNL puternic, capabil să apere valorile liberale, creștin-democrate și europene și să ducă mai departe proiectul modernizării statului. Toți vom câștiga din asta, indiferent de vârstă, indiferent că locuim în urban sau în rural!

Îmi doresc ca PNL să fie partidul care înțelege ce așteaptă, uneori în tăcere, milioane de oameni din orașe și sate: decență, competență și rezultate. Dacă vom construi pe aceste trei cuvinte, vom câștiga mai mult decât niște alegeri. Câștigăm încrederea și viitorul unei națiuni întregi.