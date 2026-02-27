Claudiu Năsui îl acuză pe Sorin Grindeanu că vrea să blocheze orice reformă. „Dacă i-ar fi păsat, ar fi propus el reforme”

Deputatul USR Claudiu Năsui a acuzat, vineri, PSD, că vrea să blocheze orice potențială reformă, după ce liderul social-democrat Sorin Grindeanu a lansat o serie de critici și amenințări la adresa premierului Ilie Bolojan.

„Mi se pare că sunt declarațiile unui om care vrea să blocheze absolut orice potențială reformă, dar lucrurile acestea erau clare încă de acum șapte luni, adică era clar de acum șapte luni că puterea Guvernului Bolojan era mare atunci și va fi erodată cu timpul, mai ales că primele măsuri care au fost luate au fost unele de natură să-i scadă popularitatea”, a declarat Claudiu Năsui într-un interviu pentru RFI.

Replica vine după ce, într-un interviu acordat săptămâna aceasta G4Media, liderul PSD a anunțat că va propune un vot intern în partid, pentru ca formațiunea să decidă dacă vrea să rămână în coaliție cu Ilie Bolojan premier sau dacă vrea alt prim-ministru de la PNL.

După ce Sorin Grindeanu l-a acuzat pe Ilie Bolojan că nu este premierul României, ci mai degrabă al USR, Claudiu Năsui a replicat: „Asta e o judecată personală a domnului Grindeanu. Deocamdată, ce pot să spun este că pe partea de implementări de reforme, Guvernul Bolojan a stat foarte slab, tăierile de cheltuieli nu sunt o reformă și încă n-am ajuns la punctul acela în care să vedem vreo reformă semnificativă. Dacă domnului Grindeanu chiar i-ar fi păsat de lucrurile acestea, ar fi propus el reforme, ar fi fost el sau PSD-ul ar fi spus lucruri și atunci l-ar fi pus pe domnul Bolojan în situația de a le refuza, dar aici vedem doar o critică politică, fără prea mare impact pe viețile oamenilor”.

Năsui a susținut, totodată, că PSD ar putea vota bugetul de stat pe 2026, dar numai după ce-l va modifica în Parlament.

„PSD-ul va vota bugetul. Întrebarea e dacă va vota bugetul amendat sau nu. PSD poate cu AUR să depună orice amendament la buget, deci ei pot să facă ce buget vor ei, ca să înțelegem. Ministerul Finanțelor propune un buget Parlamentului, Parlamentul modifică cu majoritatea și iese un buget. Deci eu nu cred că PSD nu va vota bugetul, mai degrabă, poate îl va modifica în sensul dorit, împreună cu AUR sau cu o majoritate pe care o va construi în Parlament”, a declarat Năsui.