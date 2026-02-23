search
Luni, 23 Februarie 2026
Legea bugetului, pe masa Parlamentului abia în luna martie. Analist: „O metodă prin care Guvernul, forțat de împrejurări, reduce cheltuielile"

Publicat:

Guvernul întârzie adoptarea Legii bugetului de stat, urmând ca proiectul să ajungă pe masa Parlamentului abia în luna martie. Deși legea prevede un termen clar, întârzierea nu este o premieră. 

Proiectul Legii bugetului de stat a mai fost adoptat în luna martie FOTO Inquam / George Călin
Proiectul Legii bugetului de stat a mai fost adoptat în luna martie FOTO Inquam / George Călin

Legea bugetului de stat pentru anul 2026 este așteptată în Parlament abia în luna martie, cu o întârziere de peste 3 luni față de termenul legal. Deși primul termen avansat de premierul Ilie Bolojan a fost 20 februarie, distribuirea bugetului pe 2026 a fost amânată. 

Principalul motiv de amânare îl reprezintă cele două reforme pe care Guvernul ar urma sa le aprobe săptămâna viitoare, cea a administrației locale și relansarea economică. Ambele au fost negociate timp îndelungat de Coaliție.

Reduceri forțate forțate de cheltuieli

Dacă în domeniul economic întârzierea bugetului reduce predictibilitatea, pentru Guvern este o metodă de reducere a cheltuielilor, explică analistul economic Adrian Negrescu pentru „Adevărul”:

„Întârzirea bugetului nu face ceva decât să aducă economii în ceea ce privește cheltuiele statului. Autoritățile nu pot cheltui decât o mică fracție din cheltuielile bugetare. Altfel spus, e o metodă prin care guvernul, forțat de împrejurări, reduce cheltuielile, mai ales într-o perioadă în care avem un vârf de plată la nivelul plăților externe. Anul ăsta trebuie să plătim vreo 30 de miliarde de euro în fondul împrumuturilor statului. Și cel mai mare vârf de plată este în această perioadă, în primavara acestui an”.

În schimb, pentru „autoritățile locale, cele care își propuneau să facă investiți în 2026, da, e o problemă, pentru că se vor prelungi cu licitațiile până prin toamnă. Și e puțin probabil ca multe dintre lucrările edilitare la nivel local să fie realizate în 2026”, mai explică analistul.

În principal, economia reală are de suferit din prisma accesului la banii publici, subliniază analistul. „Mă refer aici în special la companiile care lucrează cu statul și care probabil vor avea dificultăți în a-și rezolva problemele de cashflow în relația cu statul. Sunt multe facturi care au fost amânate anul trecut cu plata în 2026 și probabil vor mai trebui să mai așteptă aceste companii până când statul va aproba bugetele și mai departe autoritățile locale vor aproba la rândul lor bugetele locale. E o întârziere pe care mulți și-au asumat-o, e o întârziere care, da, creează multe probleme, mai ales pentru firmele slab capitalizate care nu au din ce să reziste în această perioadă până vor primi banii pentru lucrările prestate în contul statului român”.

„Altfel spus, e un buget de criză, e un buget de austeritate, e un buget care vine să taie semnificativ din cheltuieli pentru a ne încadra în ținta de deficit de 6,2%, așa cum am convenit cu autoritățile europene”, concluzionează Adrian Negrescu. 

Legea Bugetului de stat, adoptată târziu ani la rând

Nu este prima dată când bugetul depășește termenul legal de adoptare și nici prima dată când ajunge pe masa Parlamentului în luna martie. Guvernul României, indiferent de cabinet, nu a reușit ani la rând să respecte Legea privind finanțele publice, care prevede că bugetul național pentru anul următor trebuie aprobat de Parlament până pe 15 noiembrie.

Anul trecut, Parlamentul a aprobat bugetul de stat la începutul lunii februarie, pregătit de Cabinetul Ciolacu 2. Primul cabinet condus de Marcel Ciolacu a reușit să aprobe Legea bugetului de stat pe 2024 la finalul anului, în decembrie. Tot în luna decembrie a reușit și cabinetul condus de fostul premier Nicolae Ciucă să vină cu Legea bugetului de stat pe anul 2023, deși acesta declara anterior că dorește să fie adoptată în noiembrie. Tot în decembrie, cu același cabinet, a intrat la vot în Parlament Legea bugetului de stat pe 2022.

Proiectul Legii bugetului de stat pe 2021 a fost adoptat de Parlament în a doua zi din luna martie, în timpul Guvernului Ludovic Orban, iar Legea bugetului de stat pe 2020 a fost adoptată cu asumarea răspunderii guvernului condus de același premier la finalul lunii decembrie.

