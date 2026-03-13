Vineri, 13 Martie 2026
Ilie Bolojan face lumină în subiectul gazelor din Marea Neagră: „Trebuie să ne putem ajuta unii pe alţii”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, 13 martie, că interconectarea reţelelor de energie electrică şi de gaz cu ţările din regiune este importantă pentru susţinerea reciprocă în caz de crize.

Ilie Bolojan, primul ministru al României FOTO: Inquam Photos
Ilie Bolojan, primul ministru al României FOTO: Inquam Photos

Premierul Ilie Bolojan a spus vineri că interconectarea reţelelor energetice este importantă pentru toate ţările din regiune, în contexul exploatării resurselor Neptun Deep.

„Nu înseamnă că, dacă Ucraina sau o altă ţară are capacitate de depozitare, România va depozita gazele în ţara respectivă. Înseamnă că există această posibilitate, suntem în această parte de Europă în care, atunci când putem, ţările din această parte de Europă, pentru a ne asigura rezervele de combustibil, pentru a ne asigura surse de alimentare diverse, trebuie să colaborăm atât pe zona de interconectări - magistrale de gaz, magistrale de reţele electrice de mare putere, zone de stocare, în aşa fel ca atunci când este cazul să ne putem ajuta unii pe alţii”, a spus Ilie Bolojan, în timpul unei vizite în Bihor, potrivit News.

El a declarat că între toate ţările din regiune există sisteme de interconectare, iar cele cu Ucraina şi Serbia au fost dezvoltate mai mult în perioada comunistă, dar trebuie să se lucreze la îmbunătăţirea conectării pe relaţia Ungaria - Austria, pe componenta de electricitate.

„Iar pe partea de gaz, sunt gâtuiri pe coridorul vertical Nord-Sud, în zona Bulgariei, unde mai trebuie crescută capacitatea, în aşa fel încât aceste ţări să aibă posibilitatea de interconectare şi să ne susţinem unii pe alţii în situaţii de criză”, a mai explicat premierul Bolojan.

Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au semnat marți, la București, parteneriatul strategic România - Ucraina, care vizează inclusiv cooperarea în domeniul energiei.

Concret, acest punct prevede ca cei doi lideri să „exploreze posibilitatea” de a folosi facilitățile de stocare de gaz ale Ucrainei pentru a depozita gazul extras din perimetrul Neptun Deep.

„Președinții celor două țări au decis să exploreze posibilitatea de a folosi instalațiile subterane de stocare a gazului pentru a stoca gazul care trece prin Coridorul Vertical de Gaz, precum și gazul extras din producția viitoare din perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră, ceea ce va acoperi nevoile Ucrainei de gaz și va asigura depozitarea în siguranță”, este o traducere a punctului inclus în documentul citat.

Top articole

Partenerii noștri

image
Misterul dispariției avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului
digi24.ro
image
Zelenski a semnat decretul. România este singurul stat vecin căruia Ucraina îi serbează limba. Data aleasă
stirileprotv.ro
image
Ce salariu are un paznic de noapte în 2026, în funcție de orașul din România în care lucrează
gandul.ro
image
Victor Alistar: „Ne aflăm după amputarea severă a statutului magistraților”
mediafax.ro
image
El este omul în jurul căruia se construiește noua echipă a lui Gigi Becali. Ce condiție i-a pus patronul FCSB
fanatik.ro
image
Atenție, români! Dubaiul arestează oamenii care postează fotografii și clipuri de la atacurile iraniene! Ce riscă cine filmează dronele și reacția lui Andrew Tate
libertatea.ro
image
Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc din pământ în Japonia
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
"Cea mai frumoasă fată din lume" a primit inelul, la 20 de ani de la fotografia care a uimit o lume întreagă
digisport.ro
image
„Nostradamus al Chinei" a prezis cum se va sfârși războiul din Iran: „Aceasta va schimba pentru totdeauna ordinea globală"
stiripesurse.ro
image
Scandal legat de piesa României la Eurovision. The Guardian: „Choke me”- o normalizare nesăbuită a unei practici periculoase
antena3.ro
image
Cât plătesc românii la Cluj pentru a afla ora exactă a nașterii, necesară pentru calculul astrogramei
observatornews.ro
image
Amendă de 12.000 lei, introdusă în 2026, pentru toți românii care locuiesc la bloc și comit această greșeală
cancan.ro
image
Consiliul Fiscal, mesaj dur: Pensia anticipată, eliminată. Vârsta de pensionare crescută. Când se va întâmpla?
newsweek.ro
image
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
prosport.ro
image
Când intră pensiile pe card în aprilie 2026. Vin mai devreme banii de Paște sau se păstrează data obișnuită
playtech.ro
image
Revelația sezonului în SuperLiga, subvenții uriașe de la Primărie! Ponderea salariilor în venituri: 95%! Radiografie financiară
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Iranienii ”au întors armele” cu riscul pierderii libertății
digisport.ro
image
Situație alarmantă în Europa: buncărele civile sunt în ruină, iar Bruxelles-ul recunoaște că nu poate face nimic
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
wowbiz.ro
image
Un nou val de aer polar atacă România. Perturbaţia ciclonică vine cu o inversiune termică, avertizează ANM
romaniatv.net
image
EXCLUSIV Primele imagini de la priveghiul lui Iulian Vrabete, basistul Holograf. Fanii își iau rămas bun de la Mugurel VIDEO și FOTO
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Holograf a dezvăluit cauza morții lui Mugurel Vrabete. Motivul pentru care basistul trupei a încetat din viață: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”
actualitate.net
image
Obiectele din casă pe care nu ar trebui să le arunci niciodată: „Sunt de neînlocuit”
click.ro
image
Alina Sorescu, în lacrimi după moartea regretatului Mugurel Vrabete! Cât de apropiați au fost cei doi: „Un om calm, foarte inteligent! Acum vorbește muzica Holograf pentru el!” Solista merge la priveghi!
click.ro
image
Primele fotografii de la priveghiul lui Mugurel Vrabete. Zeci de artiști, îmbrăcați în negru, și-au luat un ultim rămas bun. Ce scrie pe coroanele de flori
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
Valerie Bertinelli și Eddie Van Halen foto Profimedia jpg
Ultimele cuvinte pe care i le-a spus soțului muribund, celebrului chitarist Eddie Van Halen
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
image
Horoscop săptămâna 13-19 martie. Patru zodii renasc la început de primăvară și sunt protejate de Dumnezeu
image
Obiectele din casă pe care nu ar trebui să le arunci niciodată: „Sunt de neînlocuit”

image
Nu trebuia să se afle că e însărcinată, înainte de anunțul oficial! Cine a păstrat secretul Prințesei Kate, de fapt. Surpriză!

image
Horoscop 13–26 martie 2026. Zodia norocoasă a intervalului și schimbările care așteaptă la colț

image
Poţi găsi pisica diferită în 10 secunde?