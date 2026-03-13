Invazie de albine la Indian Wells! Scene epice cu Alcaraz deghizat, după victoria din sferturi. Motivul din spatele apariției comice a ibericului

Liderul mondial Carlos Alcaraz a trecut fără mari dificultăți de britanicul Cameron Norrie, fost campion al turneului din 2021, pe care l-a învins cu 6-3, 6-4 în sferturile de la Indian Wells.

După victorie, Alcaraz a oferit un moment savuros pentru public

La finalul partidei, Carlos a îmbrăcat un costum de albină, un gest simbolic pentru fanii săi din California, cunoscuți drept „Bee Squad”, care au fost prezenți în tribună în număr mare, susținându-l pe toată perioada meciului.

Ideea fanilor vine dintr-un episod devenit celebru la Indian Wells în 2024. Atunci, în timpul unui meci cu Alexander Zverev, jocul a fost întrerupt după ce un roi de albine a invadat terenul. Alcaraz s-a speriat și a părăsit zona de joc, iar intervenția lui Lance Davis a rezolvat situația. Angajatul IW a intrat pe teren cu un aspirator și, fără echipament de protecție, a reușit să „aspire” albinele din calea tânărului iberic înfricoșat.

Momentul a devenit rapid viral pe internet, mai ales datorită reacției lui Alcaraz, iar de atunci albinele au devenit un simbol amuzant asociat cu starul spaniol: „A fost foarte distractiv. M-au ajutat mult, îi priveam și râdeam. Întotdeauna spun că, atunci când râd și mă distrez pe teren, reușesc să joc un tenis bun!”, explica ibericul, la acea vreme.

„Nu le puteam refuza plăcerea. A fost distractiv!”

Prin urmare, Carlos nu s-a simțit rușinat, ba chiar a îmbrățișat cu amuzament intervenția fanilor care, fără oprire, l-au îndemnat să îmbrace costumul.

„Mă amuză enorm să-i vezi în tribune aplaudând şi încurajându-mă în costumul acela. Zilele trecute am petrecut puțin timp cu ei la sfârșitul meciului. Astăzi, mi-au adus un costum de albină şi au început să mă îdemne: "Pune-l, pune-l!". A trebuit să-l probez, pentru ei. M-au aplaudat de la primul până la ultimul punct şi mi-am zis că nu le pot refuza plăcerea. A fost distractiv!”, a explicat Alcaraz, în conferința de presă de după partida cu Norrie.

În cursa pentru al treilea titlu la Indian Wells, Carlos Alcaraz va avea un test important în fața rusului Daniil Medvedev. Spaniolul traversează o perioadă excelentă, cu 16 victorii consecutive în acest sezon. Seria sa impresionantă a început după ce a cucerit primul trofeu al anului la Australian Open, iar forma bună îl transformă într-unul dintre marii favoriți la trofeul din California.