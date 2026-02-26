Traian Băsescu cerede că Bolojan este „câștigătorul” în scandalul din coaliție. „Gindeanu dă din gură, iar Bolojan duce bani în țară”

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat joi, 26 februarie, că în disputa dintre premierul Ilie Bolojan și președintele PSD Sorin Grindeanu nu poate fi „câștigător” decât Bolojan, „pentru că el face, în timp ce ăsta dă din gură”.

„Dacă discutăm de disputa Bolojan-Grindeanu, câștigător nu poate fi decât Bolojan, pentru că el face, în timp ce ăsta dă din gură.

Prin încăpățânarea lui și consecvența lui, eu nu spun că a adoptat cele mai bune soluții, dar a adoptat soluții care până la urmă, spre exemplu, vor face ca luna viitoare să primim 2,4 miliarde. Asta e diferența între ce face Bolojan și ce face Grindeanu. Gindeanu dă din gură, iar Bolojan duce bani în țară,” a declarat fostul președinte la Digi24.

Traian Băsescu a declarat că Sorin Grindeanu, prin declarațiile sale recente, își sabotează propriul premier.

„Le văd cum le vede orice politician cu oarecare experiență. Nu este posibil ca în timp ce premierul negociază la comisie, cu comisar, cu director de direcții, ajustarea acestui PNRR în așa fel încât să pierdem cât mai puțini bani, dacă s-ar putea, să nu pierdem deloc.

Deci, în timp ce premierul face acest efort, mesajele care vin de la București sunt: îl dăm afară, ieșim din coaliție, nu-l mai vrem premier. Ăsta cum se numește? Pentru cei care înțeleg ce se întâmplă. Fiți convinsă că orice declarație de la București legată de Guvern ajunge în câteva minute și pe masa Ursulei von der Leyen. Deci, cred că ce face Grindeanu pur și simplu își sabotează propriul premier,” spune Băsescu.

Băsescu a adăugat că Bolojan nu este premierul coaliției sau al unui partid, ci premierul României, care urmărește cu tenacitate realizarea obiectivelor de restabilire a echilibrelor macroeconomice.

„Eu nu le spun reforme. Sunt greu de convins că ce se face se numește reformă. Discutăm de niște ajustări care au ca obiectiv să restabilească deficitul bugetar al României. În niciun caz nu discutăm de mari reforme prin care eu aș înțelege schimbarea unor sisteme.

Adică, spre exemplu, sunt convins că reforma administrativă a României ar genera economii extraordinare în costurile guvernamentale. Pe această reformă nu se face. Se fac niște reduceri de cheltuieli de personal, ceea ce nu înseamnă reformă, sunt niște ajustări,” a explicat Băsescu.

Recent, Sorin Grindeanu a transmis că va propune un vot intern pentru a decide dacă partidul rămâne în coaliție cu Ilie Bolojan în fruntea Guvernului sau dorește un alt premier de la PNL.

Vreau să le propun colegilor din PSD să extindem consultarea internă. O întrebare DA/NU, având în vedere cum funcționează coaliția, dacă să păstrăm coaliția în această formă sau într-o formă mai restrânsă fără USR.

Și dacă mergem înainte cu prim-ministru Ilie Bolojan. Pentru că protocolul poate să rămână la fel, dar cu alt premier dat de PNL”, a spus Sorin Grindeanu în interviul pentru G4Media.