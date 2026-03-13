Vineri, 13 Martie 2026
Adevărul
Zelenski explică ce înseamnă decizia SUA de a relaxa sancțiunile pentru petrolul rusesc: „Nu este decizia corectă"

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat că derogarea acordată de Statele Unite pentru sancțiunile asupra petrolului rusesc ar putea întări poziția Moscovei și ar amenința eforturile diplomatice.

Zelenski critică decizia SUA de a relaxa sancțiunile pentru petrolul rusesc FOTO: Profimedia

În contextul crizei energetice provocate de tensiunile din Strâmtoarea Ormuz, Washingtonul a anunțat o derogare temporară de 30 de zile de la sancțiunile impuse petrolului rusesc. Decizia a stârnit critici din partea liderului de la Kiev, aflat în vizită la Paris pentru discuții cu președintele Emmanuel Macron.

Numai această relaxare din partea Statelor Unite ar putea oferi Rusiei aproximativ 10 miliarde de dolari pentru război. Acest lucru, cu siguranță, nu ajută la pace. Cred că ridicarea sancțiunilor va duce, în orice caz, la o consolidare a poziției Rusiei care cheltuiește banii din vânzările de energie pe arme, iar toți acești bani sunt apoi folosiți împotriva noastră. Prin urmare, ridicarea sancțiunilor doar pentru ca mai multe drone să zboare ulterior spre tine nu este, în opinia mea, decizia corectă”, a declarat Zelenski, citat de Associated Press.

De partea cealaltă, președintele francez Emmanuel Macron a subliniat că majoritatea sancțiunilor împotriva Rusiei rămân în vigoare și că derogarea anunțată de Washington este limitată, fiind adoptată în circumstanțe excepționale.

Decizia Statelor Unite a provocat reacții și la Berlin. Cancelarul Friedrich Merz a spus: „Șase membri ai G7 și-au exprimat foarte clar opinia că acesta nu este semnalul corect de transmis. În prezent, există o problemă de preț, dar nu o problemă de aprovizionare. Și, în acest sens, aș dori să știu ce motive suplimentare au determinat guvernul SUA să ia această decizie”.

Autoritățile americane au explicat că țările pot cumpăra petrol și produse petroliere rusești sancționate, care se află deja pe nave în mare. Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, a precizat că măsura este temporară și are scopul de a „promova stabilitatea piețelor globale de energie” în timpul conflictului din Orientul Mijlociu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Misterul dispariției avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului
digi24.ro
image
Zelenski a semnat decretul. România este singurul stat vecin căruia Ucraina îi serbează limba. Data aleasă
stirileprotv.ro
image
Ce salariu are un paznic de noapte în 2026, în funcție de orașul din România în care lucrează
gandul.ro
image
Victor Alistar: „Ne aflăm după amputarea severă a statutului magistraților”
mediafax.ro
image
Cum îl ajută Simona Halep pe tatăl său, în afaceri. Imaginile care au cucerit pe toată lumea
fanatik.ro
image
Atenție, români! Dubaiul arestează oamenii care postează fotografii și clipuri de la atacurile iraniene! Ce riscă cine filmează dronele și reacția lui Andrew Tate
libertatea.ro
image
Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc din pământ în Japonia
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
"Cea mai frumoasă fată din lume" a primit inelul, la 20 de ani de la fotografia care a uimit o lume întreagă
digisport.ro
image
„Nostradamus al Chinei" a prezis cum se va sfârși războiul din Iran: „Aceasta va schimba pentru totdeauna ordinea globală"
stiripesurse.ro
image
Scandal legat de piesa României la Eurovision. The Guardian: „Choke me”- o normalizare nesăbuită a unei practici periculoase
antena3.ro
image
Cât plătesc românii la Cluj pentru a afla ora exactă a nașterii, necesară pentru calculul astrogramei
observatornews.ro
image
Amendă de 12.000 lei, introdusă în 2026, pentru toți românii care locuiesc la bloc și comit această greșeală
cancan.ro
image
Consiliul Fiscal, mesaj dur: Pensia anticipată, eliminată. Vârsta de pensionare crescută. Când se va întâmpla?
newsweek.ro
image
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
prosport.ro
image
Când intră pensiile pe card în aprilie 2026. Vin mai devreme banii de Paște sau se păstrează data obișnuită
playtech.ro
image
Orașul mare din România unde se construiește un stadion modern: peste 20 de milioane de euro. Echipa de tradiție care joacă aici
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Inclus de Mircea Lucescu pe lista pentru meciul cu Turcia, a apărut cu un drapel uriaș al Ungariei în mână
digisport.ro
image
Situație alarmantă în Europa: buncărele civile sunt în ruină, iar Bruxelles-ul recunoaște că nu poate face nimic
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
wowbiz.ro
image
Un nou val de aer polar atacă România. Perturbaţia ciclonică vine cu o inversiune termică, avertizează ANM
romaniatv.net
image
EXCLUSIV Primele imagini de la priveghiul lui Iulian Vrabete, basistul Holograf. Fanii își iau rămas bun de la Mugurel VIDEO și FOTO
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Holograf a dezvăluit cauza morții lui Mugurel Vrabete. Motivul pentru care basistul trupei a încetat din viață: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”
actualitate.net
image
Obiectele din casă pe care nu ar trebui să le arunci niciodată: „Sunt de neînlocuit”
click.ro
image
Alina Sorescu, în lacrimi după moartea regretatului Mugurel Vrabete! Cât de apropiați au fost cei doi: „Un om calm, foarte inteligent! Acum vorbește muzica Holograf pentru el!” Solista merge la priveghi!
click.ro
image
Primele fotografii de la priveghiul lui Mugurel Vrabete. Zeci de artiști, îmbrăcați în negru, și-au luat un ultim rămas bun. Ce scrie pe coroanele de flori
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
Valerie Bertinelli și Eddie Van Halen foto Profimedia jpg
Ultimele cuvinte pe care i le-a spus soțului muribund, celebrului chitarist Eddie Van Halen
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
