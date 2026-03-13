Zelenski explică ce înseamnă decizia SUA de a relaxa sancțiunile pentru petrolul rusesc: „Nu este decizia corectă”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat că derogarea acordată de Statele Unite pentru sancțiunile asupra petrolului rusesc ar putea întări poziția Moscovei și ar amenința eforturile diplomatice.

În contextul crizei energetice provocate de tensiunile din Strâmtoarea Ormuz, Washingtonul a anunțat o derogare temporară de 30 de zile de la sancțiunile impuse petrolului rusesc. Decizia a stârnit critici din partea liderului de la Kiev, aflat în vizită la Paris pentru discuții cu președintele Emmanuel Macron.

„Numai această relaxare din partea Statelor Unite ar putea oferi Rusiei aproximativ 10 miliarde de dolari pentru război. Acest lucru, cu siguranță, nu ajută la pace. Cred că ridicarea sancțiunilor va duce, în orice caz, la o consolidare a poziției Rusiei care cheltuiește banii din vânzările de energie pe arme, iar toți acești bani sunt apoi folosiți împotriva noastră. Prin urmare, ridicarea sancțiunilor doar pentru ca mai multe drone să zboare ulterior spre tine nu este, în opinia mea, decizia corectă”, a declarat Zelenski, citat de Associated Press.

De partea cealaltă, președintele francez Emmanuel Macron a subliniat că majoritatea sancțiunilor împotriva Rusiei rămân în vigoare și că derogarea anunțată de Washington este limitată, fiind adoptată în circumstanțe excepționale.

Decizia Statelor Unite a provocat reacții și la Berlin. Cancelarul Friedrich Merz a spus: „Șase membri ai G7 și-au exprimat foarte clar opinia că acesta nu este semnalul corect de transmis. În prezent, există o problemă de preț, dar nu o problemă de aprovizionare. Și, în acest sens, aș dori să știu ce motive suplimentare au determinat guvernul SUA să ia această decizie”.

Autoritățile americane au explicat că țările pot cumpăra petrol și produse petroliere rusești sancționate, care se află deja pe nave în mare. Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, a precizat că măsura este temporară și are scopul de a „promova stabilitatea piețelor globale de energie” în timpul conflictului din Orientul Mijlociu.