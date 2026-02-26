search
Joi, 26 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Radu Miruţă îi dă replica lui Sorin Grindeanu, pe tema Avocatului Poporului: „Nu toți pensionarii speciali trebuie omorâţi”/ „De când duce PSD grija ca USR să nu fie afectat de diverse numiri?”

0
0
Publicat:

Radu Miruță i-a răspuns joi seară președintelui PSD, Sorin Grindeanu, după ce liderul social-democrat a cerut ca USR să schimbe propunerea pentru funcția de Avocat al Poporului și să nominalizeze o persoană fără pensie specială.

Radu Miruţă îi răspunde lui Grindeanu cu aceeaşi monedă. FOTO: Facebook/Radu Miruță
Radu Miruţă îi răspunde lui Grindeanu cu aceeaşi monedă. FOTO: Facebook/Radu Miruță

Tensiunile dintre partidele din coaliție au ieșit din nou la suprafață, pe fondul refuzului PSD de a susține candidatura Roxanei Rizoiu, invocând statutul acesteia de „pensionar special”. Ministrul Apărării, Radu Miruță a reacționat joi seară la comentariile președintelui PSD, Sorin Grindeanu, care ceruse ca USR să retragă propunerea pentru funcția de Avocat al Poporului și să nominalizeze o persoană fără pensie specială.

În cadrul unei emisiuni la B1 TV, Radu Miruță a explicat motivele pentru care USR a menținut propunerea și a declarat că atacurile PSD sunt motivate politic și nu reflectă competența profesională a candidatei.

„Noi spunem foarte clar. Suntem împotriva ideii de pensionare specială, dar asta nu înseamnă că toți oamenii care sunt pensionari speciali trebuie omorâți. Să schimbăm legea.

USR are, astăzi, proiect care elimină pensiile speciale, care elimină cumulul de pensie cu salariu. De ce nu se votează? Vă spun eu de ce. Pentru că-l acuză USR pentru două, trei persoane care nu au problemele lor, cu scopul de a-și proteja oamenii lor.

Dacă multă lume ar fi în țara asta cum este ceea ce noi propunem la Avocatul Poporului, ar fi mult mai bună țara asta, într-o poziție mult mai bună. Și de când credeți dumneavoastră că PSD este grijuliu despre brandul USR?

De când duce PSD grija ca USR să nu fie afectat de diverse numiri? Nu duce niciodată grija asta. Duce grija faptului că oamenii buni încep să fie verificați prin comparație cu numirile altora. Duce grija faptului că Avocatul Poporului poate contesta la Curtea Constituțională niște legi care sunt date cu dedicație.

Suntem într-o coaliție, am votat oamenii PSD pe care nu i-am fi votat altfel în diverse poziții, nu pentru că sunt buni”, a spus Radu Miruţă în cadrul emisiunii.

„De asta le e frică”

Ministrul Apărării a subliniat că USR a respectat înțelegerile de coaliție şi a votat propunerile PSD nu neapărat pentru calitatea acestora, ci pentru menținerea echilibrului politic și a funcționării coaliției.

„Astăzi, ce e constituțional și ce e nu e constituțional mai degrabă este politic decât juridic. Astfel de oameni sunt cei care înlocuiesc cioburile sparte și ținute cu dinții acolo prin diverse funcții. De asta le e frică. Nu putem juca cu mănușile albe. Nu putem să scoatem mizeria nemurdărindu-ne pe mâini”, a acuzat Radu Miruţă.

Replica ministrului USR al Apărării vine în contextul declarațiilor din aceeaşi zi ale lui Sorin Grindeanu, care a afirmat că PSD nu susține nominalizarea Roxanei Rizoiu și că ar fi dispus să voteze o altă propunere fără pensie specială sau dacă aceasta renunță la dreptul său.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)
digi24.ro
image
Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Impozit de INFARCT pentru un antreprenor din Cluj! Cât trebuie să plătească pentru o cabană în Munții Apuseni
gandul.ro
image
Racheta secretă rusă care a dinamitat acordul nuclear cu SUA
mediafax.ro
image
Câți bani a pierdut de la UEFA PAOK-ul lui Răzvan Lucescu după eliminarea din Europa League. E salariul românului pe un an
fanatik.ro
image
Chiar a influențat „Regele TikTok” al României alegerile prezidențiale din 2024? Povestea celor aproape un milion de dolari pentru promovarea lui Călin Georgescu
libertatea.ro
image
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
digi24.ro
image
Încă un fost fotbalist de la FCSB, audiat în „dosarul Păulești” » S-a prezentat împreună cu soția: „Am spus tot adevărul”
gsp.ro
image
Ce-a pățit în străinătate ”perla” vândută de Gigi Becali cu 6.000.000 de euro! Mai are contract până în 2027
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Doi pensionari au primit ajutor social timp de 10 ani, deși aveau economii de peste un milion de euro. În final, s-au autodenunțat
antena3.ro
image
Alimentul care costă 9 lei şi pentru care România plăteşte 137 de milioane de euro pe an
observatornews.ro
image
Daniela, o mămică de doar 37 de ani, a murit la 48 de ore după ce și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce i-a adus sfârșitul
cancan.ro
image
Înalta Curte, decizie importantă legată de anularea CASS la pensie. Un pensionar a recuperat deja banii
newsweek.ro
image
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
prosport.ro
image
Centrala consumă brusc mai mult gaz? Care ar putea fi principalele cauze
playtech.ro
image
La 4 ani de când s-a despărțit de Pique, Shakira a luat o decizie surprinzătoare
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Meci "nebun" în Europa: un puști i-a dat hattrick echipei de 247.000.000 de euro! Finalul, absolut dramatic
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Silviu Grigore anunță COD ROȘU în România, vremea SCAPĂ de sub control. Florinela Georgescu explică dezechilibrul termic
romaniatv.net
image
Planul secret al lui Putin, scos la iveală de serviciile secrete. De ce trage de timp Rusia în ”teatrul negocierilor”
mediaflux.ro
image
Încă un fost fotbalist de la FCSB, audiat în „dosarul Păulești” » S-a prezentat împreună cu soția: „Am spus tot adevărul”
gsp.ro
image
Alerga pe malul Dâmboviței și a văzut ceva în apă. Ce a făcut apoi a emoționat mii de oameni: "Ai fost îngerul lui!"
actualitate.net
image
Dan Bălan, reacții în val după concertul „Soundstalgic” din Chișinău. Fanii spun că artistul este „de nerecunoscut” și că „foarte mult a slăbit”
actualitate.net
image
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
click.ro
image
Cele trei zodii care intră în cea mai bună perioadă din viața lor! Horoscopul karmic, mai pozitiv ca niciodată pentru acești nativi
click.ro
image
Oase, spaima concursurilor de supraviețuire. Cât a câștigat la „Power Couple” și la „Asia Express”. Blestemul banilor, ce a pățit acum 7 ani?
click.ro
Regina Letizia si Regele Felipe Casa Majestatii Sale jpg
Crește lista infidelităților Reginei Letizia. În timp ce Felipe flirta cu femei frumoase, soția lui schimba amanții la Palat
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Întrevederea dintre Nicolae Ceauşescu şi Mao Tzedun la Palatul Adunării Reprezentanţilor Populari din China, la 3 iunie 1971 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 3/1971)
Tunul de calibrul 100 mm și înfometarea românilor după 1975
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
image
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală

OK! Magazine

image
Regele Charles, implicat în scandalul fostului prinț Andrew! Au ieșit la iveală e-mailuri explozive ale unui denunțător din 2019

Click! Pentru femei

image
Soțul Selenei Gomez, considerat „dezgustător” și trimis să facă duș. Ipostaza șocantă în care a apărut

Click! Sănătate

image
5 simptome „tăcute” care pot indica un cancer pancreatic