Ciucă: Vom stabili garnitura membrilor în viitorul Guvern în funcție de competențe și de experiența profesională SURSE

Premierul României a precizat, în cadrul întâlnirii cu liberalii din organizația PNL Timiș, că prezența celor din formațiune la guvernare ar putea fi „revizuită”, dacă nu se ține cont de viziunea lor la nivelul Executivului și după rotativă.

Președintele PNL a continuat luni vizita în organizațiile liberale din țară, după ce în prima parte a zilei s-a văzut cu cei din Vrancea, unde a avut și o ședință. În cadrul reuniunii, premierul României a explicat de ce PNL rămâne în continuare în formula cu PSD la guvernare.

„Pragmatic vorbind, actuala Coaliție reprezintă singura formulă prin care putem guverna eficient România. Dacă PNL va fi pus în situația de a nu-și putea pune în aplicare viziunea de guvernare, prezența noastră în actuala formulă ar putea fi revizuită”, le-ar fi transmis Ciucă liberalilor prezenți, potrivit unor surse politice.

Președintele PNL a vorbit și despre posibile schimbări odată cu rotativa guvernamentală. „Vom stabili garnitura membrilor în viitorul Guvern în funcție de competențe și de experiența profesională”, a continuat liderul de la Palatul Victoria.

Liderul liberal le-a transmis colegilor că la centru echipa PNL urmărește să facă muncă în serviciul public, și nu fac politică sau politici publice „la restaurant”.

Premierul Nicolae Ciucă a transmis un mesaj și la deschiderea conferinţei „Smart Diaspora”, organizată de Universitatea de Vest din Timişoara şi care s-a desfăşurat, luni seară, în Sala Mare a Teatrului Naţional Timişoara.

În mesajul său, prim-ministrul a solicitat debirocratizarea modului de gestionare a graturilor de cercetare şi propunerea a cinci domenii de ştiinţe care să fie finanţate în mod prioritar.

Solicitările premierului

Nicolae Ciucă a făcut şi două anunţuri, unul legat de finanţarea unor domenii prioritare şi altul legat de debirocratizarea modului de gestionare al granturilor pentru cercetare.

„Ca premier am datoria să fac, să fac în aşa fel încât lucrurile să se întâmple în realitate şi să vorbesc. De aceea vreau să fac două anunţuri: Primul: domnule ministru Burduja, vă rog să constituiţi un grup de lucru interministerial astfel ca în cel mai scurt timp să debirocratizăm modul de gestionare al granturilor pentru cercetare. Nu este acceptabil ca un cercetător german să poată achiziţiona un reactiv în 5 ore, iar un cercetător român în 5 luni. Până la semnarea granturilor de reintegrare, estimată în august-septembrie, vă solicit să avem legislaţia debirocratizării adoptată şi operaţională. Cercetătorii trebuie să stea în laboratoare, să se preocupe de conţinutul activităţilor de cercetare, de diseminarea rezultatelor, de concretizarea şi exploatarea acestora prin start-up-uri sau spin-off-uri, nu să piardă timpul cu hârtii şi să se scufunde în birocraţie”, a afirmat Ciucă.

„Al doilea anunţ: vă rog ca în urma acestei conferinţe, ascultându-i pe cercetătorii de elită ai României, să propuneţi cinci domenii prioritare în ştiinţe, domenii pe care să le aprobăm în guvern şi să le finanţăm prioritar. De ce dorim acest lucru? Dacă ne gândim unde am fi fost azi dacă acum 10-15 ani am fi finanţat, aşa cum se discuta atunci, inteligenţa artificială şi vehiculele electrice. Consider că este momentul odată cu renaşterea, aici la Timişoara, dacă aici a fost ales locul unde să renască cercetarea şi inovarea, aici la Timişoara trebuie să nu ratăm această oportunitate în cercetare şi inovare”, a compeltat prim-ministrul.