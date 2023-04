Angajările la stat, doar prin memorandum. Anul trecut, Guvernul a adoptat memorandumuri pe bandă rulantă

Premierul României a declarat, luni, la Focşani, că se pot face în continuare angajări în sistemul de stat, în funcţie de nevoile ministerelor, dar fiecare instituţie va trebui să facă un memorandum prin care să-şi justifice solicitarea.

„În anul 2022, discutăm de o diferenţă de locuri de muncă în plus la nivelul instituţiilor statului de aproximativ 17.774, dacă ţin bine minte cifrele. Toate acestea s-au întâmplat prin angajările care s-au făcut la nivelul Ministerului Educaţiei, vă aduceţi aminte că am discutat despre programul 'Creşe şi grădiniţe' şi a fost nevoie de încadrarea cu personal, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, peste 5.000 de angajaţi pentru care solicitările au fost rezolvate anul trecut, discutăm de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, pentru că a trebuit să ne mărim aparatul administrativ, să fim în măsură să gestionăm fondurile care au fost alocate României şi s-a dovedit că a fost o măsură bună, pentru că am reuşit să absorbim 11,3 miliarde de euro. Şi desigur, la celelalte ministere, doar că cifrele au fost mici. Totodată, a fost o măsură prin care am stopat angajările la nivelul fiecărei instituţii, lăsând totuşi posibilitatea ca în funcţie de nevoi, prin memorandum, să crească angajările în anumite ministere", a declarat Nicolae Ciucă.

Premierul nu a exclus însă ca angajările în sistemul de stat să fie blocate în perioada următoare. „Dacă în urma analizei de acum, pe care o vom face la Guvern, vom ajunge la concluzia că este necesară o astfel de măsură, o discutăm în coaliţie şi o asumăm şi la nivel guvernamental”, a mai spus premierul Nicolae Ciucă. Șeful Executivului a declarat şi că la acest moment Guvernul discută orice opţiune pentru „chibzuirea bugetului”, mai puţin tăieri de salarii sau renunţarea la investiţii.

Recordul de angajări din ultimii ani

Guvernul Ciucă a ajuns să aibă un record propriu de bugetari în instituții publice exact într-o perioadă în care fusese decisă înghețarea angajărilor la stat, adică în noiembrie 2022.

În iunie 2022, luna când a fost dată ordonanța de urgență pentru înghețarea organizării de concursuri pentru angajări la stat, numărul total era 1.269.712 de persoane. În august, numărul posturilor ocupate la stat ajunsese la 1.254.295. Prin urmare, conducătorii instituțiilor „au recuperat” din plin la capitolul angajări, dacă ne raportăm la acest reper temporal, august 2022, față de noiembrie 2022, adică 1.280.003 persoane. Conform statisticii date publicității vineri, la stat erau ocupate la nivelul lunii februarie 1.276.84 persoane.

Printre instituțiile care au depus în a doua parte a anului 2022 memorandumuri pentru angajări au fost Ministerul Educației, Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor, Secretariatul General al Guvernului, Oficial Național pentru Combaterea Spălării Banilor sau Ministerul Dezvoltarii.

În cazul acestei ultime instituții, dintr-un foc Guvernul a aprobat un memorandum prin care erau permise concursurile pentru nu mai puțin de 1.116 posturi. O altă instituție care a avut memorandum aprobat pentru sute de posturi a fost Ministerul Agriculturii, pentru 477 de posturi.

Toate datele urmează să fie date de ministrul Finanțelor ori zilele următoare, ori după sărbătorile pascale. Între politicieni există și contradicții, dovadă fiind declarațiile lui Marius Budăi (ministrul Muncii).