Ciucă: „Specialiştii PNL să caute soluţii constituţionale pentru comasarea alegerilor”. Ce argumente au liberalii

O echipă a PNL a fost pusă să caute soluțiile legale pentru a putea fi comasate alegerile în 2024. Surse liberale susțin că sunt mai multe argumente, de la reducerea costurilor, favorabilitatea alegătorilor, dar și evitarea „oboselii” electorale.

„Este o discuţie în momentul de faţă. Am discutat la nivelul coaliţiei, am discutat la nivelul PNL chiar în ultima şedinţă a Biroului Politic Naţional despre acest subiect. În acest moment, fiind vorba despre o analiză, am rugat specialiştii din partid să caute soluţii şi desigur, să venim cu o abordare legală, constituţională, nu de altă natură. Dacă va exista, atunci o vom discuta. Dacă nu va exista, nu o vom discuta", a subliniat Nicolae Ciucă, miercuri.

Premierul a precizat că există trei variante pentru posibile scenarii de comasare a alegerilor. „Sunt trei rânduri de alegeri, doar trei pot fi discutate într-o asemenea permutare, ca atare nu există acum altă soluţie decât una dintre cele trei. Urmează să discutăm, să vedem ce ne spun specialiştii pe domenii din fiecare partid", a evidenţiat liderul PNL.

Argumentele din interior PNL pentru comasare

Potrivit unor surse liberale, au fost deja realizate sondaje de opinie care arată că oamenii își doresc mai puține chemări la urne. Un sondaj realizat de PNL indică un procent covârșitor de 67% dintre români care și-au exprimat ferm preferința pentru comasarea unor runde de alegeri. Asta înseamnă că două treimi dintre cetățenii cu drept de vot sunt de acord cu organizarea unor alegeri la comun. Mai mult de atât, conform aceluiași sondaj, 70% dintre respondenți spun că nu ar fi confuzi în situația în care li s-ar înmâna 6 buletine de vot.

Al doilea argument, e cel economic. Organizarea simultană a alegerilor costă mult mai puțin decât organizarea lor separată. Potrivit datelor PNL, primite de la AEP, ultimele patru runde de alegeri au costat aproximativ 516 milioane euro. Așadar, organizate separat, aceste patru alegeri ar consuma peste jumătate de miliard de euro din bani publici. Dacă unele dintre ele s-ar organiza la comun, cheltuielile ar fi optimizate și s-ar putea economi aproximativ jumătate din această sumă: aproximativ 260 milioane euro

Un alt argument al PNL este posibila instabilitate politică, în special la nivel instituțional. „Trecerea de la o rundă de alegeri la alta, în scurt timp, poate însemna un randament redus și în interiorul instituțiilor, atât din punct de vedere al funcționării efective din cauza schimbărilor succesive care au loc în urma alegerilor (primari, consilieri locali, județeni, miniștri, parlamentari), cât și în ceea ce privește implicarea resursei umane din mai multe instituții în procedurile efective de alegeri”, susțin surse liberale. un al patrulea argument este cel al „securității”, adică faptul că s-ar putea crea „incertitudine politică internă” dacă sunt prea multe tipuri de alegeri.

Nu în ultimul rând, ar apărea „oboseala” electorală, dat fiind că alegerile parlamentare, adică scrutinul care va da și viitorul Guvern, va fi ultimul, iar prezența ar putea să fie scăzută. „Patru runde de alegeri într-un timp foarte scurt poate genera o scădere gravă a interesului alegătorilor, urmând ca istoria să consemneze un eventual nou record negativ de prezență”, susțin surse liberale.

Datele de la ultimele alegeri parlamentare arată că prezența a fost de 31,9%, adică un minim istoric. Și la turul I al alegerilor prezidențiale din 2019 a fost o prezență foarte scăzută, fiind dezinteres, dată fiind și miza, în condițiile în care candidații nu păreau să-i pună probleme lui Klaus Iohannis. 51,2% a fost prezența în primul tur.