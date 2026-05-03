Duminică, 3 Mai 2026
Adevărul
PNL acuză „binomul” PSD-AUR de jocuri de culise mai vechi: „PSD joacă rolul «responsabilului». AUR joacă rolul «rebelului»”

Cu doar două zile înainte de votul pe moțiunea împotriva premierului Ilie Bolojan, liberalii își radicalizează discursul și acuză o colaborare „de culise” între PSD și AUR încă de la alegerile prezidenţiale din 2024, când social-democraţii ar fi dat voturi pentru George Simion.

George Simion şi Sorin Grindeanu, adversari doar declarativ? FOTO: Inquam/George Călin
„Asta nu mai este o coincidență - este un tipar”

Pe măsură ce momentul votului asupra moțiunii de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan se apropie, tensiunile politice cresc vizibil, iar taberele implicate își intensifică atât negocierile cu parlamentari pe care i-ar putea atrage de partea lor, cât și atacurile publice.

În acest context, Partidul Național Liberal adoptă un discurs tot mai dur la adresa Partidului Social Democrat și a Alianței pentru Unirea Românilor, pe care le acuză că, deşi public se poziţionează ca inamici, în culise colaborează de mult timp pentru a destabiliza PNL şi guvernarea.

Secretarul general PNL Dan Motreanu susține că relația dintre PSD și AUR depășește nivelul unei simple rivalități politice și capătă, în practică, forma unei colaborări de interese, afirmând că cele două partide „sunt două fețe ale aceluiași sistem politic”, chiar dacă în spațiul public se prezintă drept adversari.

„Se declară adversari, dar acționează ca aliați ori de câte ori interesele o cer. Asta nu mai este o coincidență - este un tipar”, a scris el pe Facebook, duminică, 3 mai, cu doar 2 zile înainte de votul pe moţiune.  

Potrivit lui Motreanu, există mai multe indicii care ar sugera o apropiere între cele două formațiuni şi în sprijinul opiniei sale face trimitere la alegerile prezidențiale din 2024, susținând că, în primul tur, liderul AUR, George Simion, ar fi beneficiat de voturi venite din zona electoratului PSD, în urma unor „jocuri din culise”.

De asemenea, el critică poziția social-democraților şi din turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 2025, când aceștia nu și-au exprimat sprijinul pentru Nicușor Dan.În opinia liderului liberal, decizia PSD de a lăsa „votul liber” nu a fost una neutră, ci un calcul politic care ar fi favorizat indirect candidatura lui George Simion, în condițiile în care o parte a electoratului social-democrat ar avea afinități mai apropiate de AUR.

„La prezidențialele din 2024, în primul tur, jocurile din culise au însemnat voturi din zona PSD pentru George Simion.

În 2025, PSD a refuzat să-l susțină în turul doi pe Nicușor Dan - nu dintr-o pretinsă neutralitate, ci din calcul politic, știind că o parte din electoratul său este mai aproape de AUR. «Lăsăm votul liber»” a însemnat, de fapt, ajutor indirect pentru George Simion.

Iar când vine vorba de putere reală? Moțiuni comune, voturi comune, obiective comune. Nici nu e de mirare, când tot mai mulți foști pesediști se înscriu în AUR.

AUR nu este o alternativă reală la PSD. Este, în practică, o anexă utilă — un partid care radicalizează discursul, dar stabilizează sistemul PSD.

PSD joacă rolul „responsabilului”. AUR joacă rolul „rebelului”.

Dar rezultatul e același: menținerea controlului și manipularea electoratului.

Aceasta este adevărata duplicitate:

în public – conflict

în culise – colaborare”, mai spune liberalul.

„Este momentul ca, dacă tot acționează împreună, să își asume acest lucru. Dacă dărâmă Guvernul împreună, să iasă în față și să oficializeze această colaborare. Să formeze Guvernul împreună și să răspundă direct pentru consecințe. Fără jocuri de culise. Fără ambiguitate. Fără teatru politic”, şi-a încheiat Dan Motreanu mesajul.

Ștefureac explică sprijinul populației pentru moțiunea PSD - AUR împotriva Guvernului: românii preferă un trai modest, dar stabil

„Am ajuns să avem o imagine publică de «breloc» al PSD”

La rândul său, Raluca Turcan a transmis un mesaj ferm, marcând apropierea votului decisiv din Parlament pe moţiunea de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan: „AMR: 2 zile”.

„Două zile în care PSD poate decide dacă respectă direcția de care România are nevoie. Dacă respectă regulile interesului public, nu pe cele ale interesului politic imediat. Dacă înțelege că PNL nu mai este manevrabil și că am ales ferm drumul demnității și al respectării deciziilor asumate.

Relația PNL–PSD din timpul guvernărilor comune din ultimii ani a fost o succesiune de compromisuri costisitoare. Am făcut concesii care ne-au îndepărtat de oameni — în special de cei din mediul urban, de antreprenori, de cei activi, care țin economia în picioare. Am lăsat impresia că suntem la cheremul PSD, iar acest lucru s-a văzut și s-a simțit până la firul ierbii. Am ajuns să avem o imagine publică de «breloc» al PSD”, a scris Raluca Turcan pe Facebook.

Fostul ministru al Culturii a făcut şi o trecere în revistă a ce a însemnat pentru PNL guvernarea alături de PSD.

„Poate că am tăcut prea mult atunci când unele decizii interne au fost convenabile pentru PSD. PNL și-a amanetat viitorul electoral pentru o liniște de moment. A urmărit avantaje imediate, în loc să gândească strategic - ca un partid care aspiră la 30%, nu unul care se mulțumește cu 14%.

În 2019, la alegerile europarlamentare, PNL a obținut peste 27% și a câștigat. Am câștigat cu un discurs clar, anti-PSD, cu o identitate asumată. Românii ne-au acordat încrederea exact atunci când am ales să fim noi înșine. Nu eram la masa PSD, ci alternativa la ea.

De atunci, pentru PNL, lucrurile au mers în jos, până la alegerile prezidențiale din 2024 și 2025, când nici măcar nu am ajuns în turul al doilea. O situație rușinoasă pentru un partid care a dat președintele României timp de 10 ani!

Astăzi, lecția este simplă: compromisurile fără direcție erodează, iar costul — politic și de încredere — este uriaș.

De aceea, rezoluția BPN din 21 aprilie este clară: dacă PSD declanșează o criză guvernamentală, PNL nu va mai face parte dintr-o coaliție cu această formațiune. Nu este o amenințare, ci o concluzie la care am ajuns după prea mulți ani în care am acceptat firimituri electorale în detrimentul unui parcurs strategic”, a concluzionat ea.

