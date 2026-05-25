Luni, 25 Mai 2026
Se împlinește profeția lui Hagi? Povestea „decarului” despre care spunea că va conduce naționala

Selecționerul Gheorghe Hagi (61 de ani) a anunțat, vineri, un lot de 31 de jucători convocați la echipa națională pentru meciurile amicale cu Georgia și Țara Galilor, cu mențiunea că urmează să fie completat cu fotbaliști de la echipele angrenate în jocurile de baraj din Superligă, informează site-ul FRF.

Conferință de presă în care este prezentat Gică Hagi ca fiind noul selecționer al echipei naționale de fotbal, la sediul FRF din București, 20 aprilie 2026. Inquam Photos / George Călin

Echipa națională a României va disputa două partide de pregătire, primele ale lui Gheorghe Hagi în noul său mandat ca selecționer, cu Georgia pe 2 iunie, de la ora 20:00 (Stadionul Miheil Meshi din Tbilisi) și cu Țara Galilor pe 6 iunie, de la ora 20:45 (Stadionul Steaua din București). Pe lista anunțată de Hagi se află 6 jucători de la campioana Superligii, Universitatea Craiova, care va fi reprezentată de Nicușor Bancu, Alexandru Cicâldău, Vladimir Screciu, Tudor Băluță, David Matei și Ștefan Baiaram.

„Experimentele” Lăcustă și Pârvu

Scopul declarat al selecționerului este să scoată, în urma acestei convocări care are dimensiunea și forma unui trial, nume noi, capabile să-și pună amprenta pe viitorul primei reprezentative. Dacă în calitate de manager la Viitorul/Farul, procesul de selecție i-a reușit la nivel local, în condițiile în care îi avea tot timpul sub observație jucătorii de la prima echipă și pe cei de la loturile de juniori, la națională a eșuat, în scurtul mandat din 2001, în care a avut la dispoziție patru meciuri oficiale.

„Regele” a adus jucători pentru nimeni altcineva nu a avut ochi, dar variantele s-au dovedit fanteziste. Respectivii n-au confirmat. „Regele” a vânturat nume precum portarul Bogdan Vintilă (adus de la FC Național, dar consacrat la FC Argeș), stoperul Dan Lăcustă (legitimat la Astra Giurgiu) și mijlocașul defensiv Florin Pârvu (luat de Dinamo de la Petrolul). Eșecul lor a arătat limitele Diviziei A. Pe Vintilă l-a luat apoi cu el la Bursaspor, în sezonul 2003-2004.

„Decarul a dispărut”

Ulterior, în noiembrie 2016, într-o răbufnire specifică lui, în mandatul de selecționer al lui Christoph Daum, Hagi spunea cu voce tare:

Decarul a dispărut. A dispărut, fraților! A dispărut! Pentru că el a dispărut, nu mai era important, nu mai știa care e rolul lui. Cine face diferența în teren, nu se mai știa. Nu se mai știe. Ăsta e fotbalul românesc, și o să ne coste. Pentru că noi nu putem fi nordici, nu putem fi olandezi, nu putem fi nemți, nu putem fi belgieni. Noi suntem latini. Dragilor, învățați o dată, suntem latini: creativi. Fotbal creativ. Fantezie! Și astea au dispărut. Nu mai avem jucătorul ăsta. De aia publicul nu mai vine la stadion. Ce să vadă? Se roagă și el cum mă rog și eu «bă, dați o pasă ca lumea», cum am văzut la Cicâldău. M-am angrenat la o muncă titanică, jos, dar eu creez decari. Eu am cinci decari, iar unul dintre ei va conduce destinele echipei naționale”.

Supărarea lui Hagi provenea de la faptul că selecționerul neamț îi dăduse lui Alexandru Maxim tricoul cu numărul 10, dar nu l-a utilizat nicio secundă pe mijlocașul de la VfB Stuttgart în cele patru meciuri din preliminarii.

Hagi, rezultate catastrofale în Europa: Cifrele sale cu Viitorul și Farul sunt groaznice

Dezamăgit de Vintilă pentru că nu-l folosea pe Ianis

Hagi se mira cu voce tare că veteranii Florin Cernat și Lucian Sânmărtean erau ocoliți, dar cel mai mare îl durea de tratamentul aplicat lui Ianis, pe care Vintilă, devenit antrenor la lotul de juniori U-17, îl ocolea.

Păi, am crescut decari? Dacă Ianis la lotul lui, de colegul meu, de prietenul meu, de antrenorul meu secund (n.r. Bogdan Vintilă) a fost trecut pe bancă, și avea 20 de assisturi. Calificase echipa la Turul de Elită și i-a băgat rezervă și pe el și pe Coman, care avea o sumedenie de goluri. A zis nu, noi jucăm lungă pe a doua, și tu n-ai voie. Ai presiune cam mare. Ianis i-a zis, «dar mie îmi place presiunea» și a plecat. L-a lăsat cu gura căscată. Și punct. Ce cultivi aia ai. Nu poți să semeni castraveți și să culegi pepeni. Joci fotbalul ăla, dă-i cu lungă și pe a doua, și alergăm după minge de dă boala-n noi. Și facem cârcei ca la Europene. Hai, mă oamenilor să ne trezim! România în 1970 făcea posesie. Noi cu Anglia, pe Wembley, am avut posesie 70 la sută. Mari englezi fugeau după noi, se uitau după minge și ne-au egalat în ultimele minute. Și erau cei mai fericiți că ne-au egalat. This is it”.

Întrebat acum 10 ani dacă Stanciu poate fi decarul naționalei, Hagi a driblat cu eleganță: „Nu vreau să… ai zis bine, decarul nu poate să poarte decât număru 10. Da? El îi face pe ceilalți să înțeleagă că ăsta e numărul meu. Ăla va fi adevăratul decar al României. Când va veni la echipa națională va zice „ăsta-i al meu, nu-mi dă mie antrenorul tricoul. Îl câștig eu. Eu îl câștig, fiindcă ăsta e rolul meu. Sunt născut, simt, sunt cel mai bun”. Îmi asum. După aia să te văd în teren cum pasezi, cum joci, cum faci. Cum faci lumea să râdă în tribună, să simtă că jucăm fotbal. Și atunci, să vedeți cum o să vină publicul. Nu cu lungă și pe mingea a doua, și dă-i și fugi”.

În toamna anului 2016, Viitorul lui Hagi a avut 4 fotbaliști la echipa națională, la acțiunea cu Polonia (0-3) și cu Rusia (0-1): Romario Benzar, Răzvan Marin, Bogdan Țîru și Dragoș Nedelcu. Niciunul nu era decar.

Meciurile din primul mandat al lui Hagi la națională (2001)

5 septembrie: Ungaria - România 0-2 (prel. CM 2002)

6 octombrie: România - Georgia 1-1 (prel. CM 2002)

10 noiembrie: Slovenia - România 2-1 (baraj CM 2002)

14 noiembrie: România - Slovenia 1-1 (baraj CM 2002)

