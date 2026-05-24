Video China a trimis trei astronauți către stația sa spațială, iar unul dintre ei va rămâne acolo un an. Beijingul vrea să aselenizeze până în 2030

China a trimis duminică, 24 mai, trei astronauți către stația sa spațială, unul dintre ei urmând să rămână acolo timp de un an. Misiunea are loc în contextul în care Beijingul își propune să realizeze o aterizare cu echipaj uman pe Lună până în 2030.

Reuters scrie că Nava Shenzhou-23 a fost lansată la ora 23:08, ora locală, cu ajutorul rachetei Long March-2F Y23, de la Centrul de Lansare a Sateliților Jiuquan din nord-vestul Chinei. La bord se află trei astronauți chinezi.

China a trimis trei astronauți către stația spațială Tiangong, printre care și Li Jiaying, primul astronaut din Hong Kong implicat într-o misiune spațială chineză. Unul dintre membrii echipajului va rămâne pe stație timp de un an, o durată record pentru programul spațial chinez.

Lansarea are loc pe fondul competiției tot mai intense dintre China și Statele Unite pentru explorarea Lunii. Washingtonul acuză Beijingul că urmărește exploatarea resurselor lunare, acuzații respinse de autoritățile chineze.

NASA urmărește să realizeze o aterizare cu echipaj uman pe Lună în 2028, dorind să stabilească o prezență permanentă pe Lună, ca etapă intermediară pentru viitoare misiuni umane spre Marte.

În aprilie, patru astronauți NASA au efectuat o călătorie istorică în jurul Lunii în cadrul misiunii Artemis II, zburând mai departe de Pământ decât orice alt echipaj anterior, în prima misiune lunară cu echipaj din ultimii 50 de ani.

China, care are mai puțin de patru ani până la termenul stabilit pentru 2030, trebuie să dezvolte tehnologii complet noi pentru misiunea lunară și să demonstreze că acestea sunt pregătite pentru zbor.

Astronauții chinezi, obișnuiți cu relativa siguranță a stației Tiangong aflate pe orbită joasă, vor trebui să facă trecerea către misiuni mult mai riscante pe suprafața Lunii.

China trimite din 2021 echipaje de câte trei astronauți pentru misiuni de șase luni pe stația Tiangong și pregătește inclusiv astronauți pakistanezi pentru viitoare zboruri. Programul spațial chinez a accelerat în ultimii ani, iar în 2024 China a devenit prima țară care a adus mostre de pe partea nevăzută a Lunii.

Beijingul își propune o aterizare cu echipaj uman pe Lună înainte de 2030 și construirea unei baze lunare permanente până în 2035, împreună cu Rusia.

În acest scop, autoritățile chineze testează noi rachete, capsule și module lunare dezvoltate special pentru viitoarele misiuni.

Zborul Shenzhou-23 va realiza prima procedură autonomă rapidă de apropiere și andocare cu modulul principal al stației Tiangong, ca pregătire pentru misiunea lunară din 2030. Aceasta va depinde de o andocare automată pe orbita Lunii între capsula Mengzhou și modulul lunar Lanyue.

Oamenii de știință vor studia și efectele radiațiilor, pierderea densității osoase și stresul psihologic asupra organismului uman în timpul misiunii extinse Shenzhou-23.

Totodată, presa de stat chineză a relatat că Beijingul desfășoară primul experiment uman cu „embrioni artificiali” în spațiu, după ce a trimis mostre de celule stem umane către echipajul Shenzhou-22 de pe Tiangong.