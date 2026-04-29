Cele 16 voturi care l-ar putea salva pe Ilie Bolojan. Anunțul-surpriză care complică reușita moțiunii depuse de PSD și AUR

Un grup de 16 parlamentari anunță că nu va susține moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan în lipsa unei formule clare de guvernare.

Moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan ar putea întâmpina un obstacol neașteptat chiar înaintea votului din Parlament, după ce parlamentarii care au intrat în legislativ pe listele Partidului Oamenilor Tineri, condus de Anamaria Gavrilă, dar activează acum în grupul parlamentar Uniți pentru România, au anunțat că nu vor susține demersul în forma actuală, deşi au semnat moţiunea.

Este vorba despre 16 senatori și deputați ale căror voturi pot deveni decisive la scrutinul programat pentru 5 mai, în condițiile în care majoritatea necesară pentru adoptarea moțiunii este una fragilă.

Poziția grupului vine la doar o zi după ce lidera POT, Anamaria Gavrilă, a transmis că parlamentarii formațiunii pe care o conduce au semnat moțiunea de cenzură, însă a cerut în același timp ca PSD și AUR să prezinte clar ce formulă politică propun după eventuala cădere a Executivului.

Mesajul a fost interpretat ca o delimitare de inițiatorii moțiunii, în condițiile în care semnarea documentului nu echivalează automat cu votul favorabil în plen, notează Mediafax.

Cum ar putea influența cele 16 voturi rezultatul

Moțiunea de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan a fost citită miercuri, 29 aprilie, în plenul reunit al Parlamentului, iar dezbaterea și votul, care va fi secret, cu bile, au fost programate pentru marți, 5 mai, de la ora 11:00.

Documentul a fost semnat de peste 250 de parlamentari, însă pentru adoptare sunt necesare 233 de voturi, adică majoritatea absolută a parlamentarilor.

În acest context, guvernul condus de Ilie Bolojan poate rămâne în funcție dacă cel puțin 22 dintre parlamentarii care au semnat moțiunea nu își exprimă votul în favoarea acesteia.

Anunțul venit din zona foștilor parlamentari POT pune presiune suplimentară pe PSD și AUR, care trebuie acum nu doar să mențină sprijinul politic deja anunțat, ci și să convingă parlamentarii nehotărâți că există un plan politic clar pentru perioada de după un eventual vot de demitere.

Din ce în ce mai multe voci arată faptul că miza votului de săptămâna viitoare nu se reduce doar la schimbarea Guvernului, ci și la întrebarea cine ar putea prelua responsabilitatea guvernării într-un moment politic tensionat.