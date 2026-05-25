Incident aerian grav în apropierea Rusiei: avionul unui oficial britanic a pierdut semnalul GPS

Un avion al Royal Air Force (RAF) care îl transporta pe ministrul britanic al Apărării, John Healey, a suferit o perturbare a semnalului GPS în timpul unui zbor efectuat în apropierea frontierei ruse, la întoarcerea din Estonia, potrivit informațiilor publicate de presa britanică.

Incidentul a avut loc joi, în timpul zborului către Marea Britanie, după ce oficialul britanic participase la întâlniri cu trupele britanice desfășurate în Estonia, stat membru NATO aflat în proximitatea graniței cu Rusia. La bordul aeronavei guvernamentale RAF de tip Falcon 900LX se afla și un jurnalist, care a relatat ulterior că „semnalul satelit al avionului guvernamental a fost întrerupt”.

Problemele tehnice au afectat sistemele de conectivitate de la bord: telefoanele mobile și laptopurile nu au mai avut acces la internet, iar echipajul a fost nevoit să recurgă la metode alternative de navigație pentru a determina poziția aeronavei pe durata zborului, care a fost estimată la aproximativ trei ore.

Potrivit The Guardian, piloții au folosit sisteme secundare, inclusiv navigația inerțială, iar pasagerii au fost informați că avionul putea continua deplasarea în condiții de siguranță, în pofida perturbărilor electronice. Ministerul britanic al Apărării nu a comentat oficial incidentul.

Suspiciuni privind implicarea Rusiei

Deși nu există o confirmare oficială, surse din domeniul apărării de la Londra suspectează că Rusia s-ar afla în spatele bruiajului electronic. Traseul aeronavei era vizibil pe platformele de monitorizare a zborurilor, ceea ce înseamnă că aparatul putea fi identificat în timp real.

Un oficial britanic din domeniul securității a descris situația drept o „interferență rusească iresponsabilă”, subliniind că RAF are proceduri standard pentru operarea în condiții de bruiaj GPS și că astfel de incidente nu reprezintă un risc major pentru siguranța zborului.

Autoritățile britanice au transmis că interferențele asupra sistemelor GPS nu sunt neobișnuite în apropierea enclavei ruse Kaliningrad și în zonele din vecinătatea Rusiei, unde au fost semnalate frecvent activități de război electronic.

Alte incidente

Incidentul survine într-un context deja tensionat între Londra și Moscova.

Recent, autoritățile britanice au acuzat avioane de luptă rusești că au interceptat „în mod repetat și periculos” o aeronavă de supraveghere RAF deasupra Mării Negre. Potrivit Ministerului britanic al Apărării, un avion de tip Su-35 s-ar fi apropiat suficient de mult încât să activeze sistemele defensive ale aeronavei britanice și să afecteze temporar funcționarea pilotului automat.

Cazul amintește de un episod similar produs în 2024, când avionul RAF care îl transporta pe fostul ministru britanic al Apărării, Grant Shapps, a fost afectat de bruiaj GPS în timp ce survola apropierea enclavei Kaliningrad, în timpul unei călătorii de întoarcere din Polonia. Atunci, perturbările au durat aproximativ 30 de minute.

În ultimele luni, mai multe state baltice și nordice au raportat intensificarea incidentelor de bruiaj GPS atribuite Rusiei. Problemele au afectat atât aeronave militare, cât și zboruri comerciale, iar unele companii aeriene au fost nevoite să modifice procedurile de aterizare sau să suspende anumite rute.

Specialiștii în securitate spun că bruiajul GPS face parte din arsenalul de război electronic utilizat de Rusia pentru perturbarea sistemelor de navigație, comunicații și ghidaj ale aeronavelor și dronelor, fenomen care s-a intensificat în regiunea baltică după declanșarea invaziei ruse în Ucraina.