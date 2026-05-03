Mai susține AUR moțiunea? Simion atacă PSD și acuză un jaf de 10 miliarde în programul SAFE

George Simion acuză coaliția de guvernare, inclusiv PSD, de un „jaf uriaș” în programul SAFE. Liderul AUR și-a întrebat urmăritorii de pe rețelele de socializare dacă ar trebui să mai voteze alături de social-democrați moțiunea împotriva Guvernului.

Gorge Simion FOTO Inquam Photos / Alex Nechez
Președintele AUR, George Simion, a acuzat coaliția de guvernare, inclusiv PSD, de un „jaf de proporţii gigantice” în cazul contractelor din cadrul programului SAFE.

„Un tun financiar este dat românilor în aceste zile, mult mai mare decât celebrul scandal al celor 100 de milioane de doze de vaccin. Acum vorbim de mai bine 10 miliarde de euro luaţi împrumut de români pentru înarmarea ţării”, a acuzat Simion într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Liderul AUR a reclamat, totodată, că banii din contractele pentru înzestrarea Armatei Române nu sunt „injectaţi acolo unde trebuie”, referindu-se la industria de armament românească, ci sunt daţi, „în principal, către Germania şi Franţa”.

„De ce ne dăm seama că este vorba de un jaf de proporții gigantice? Nimeni nu vrea să își asume răspunderea. Ciolacu spune că nu el a semnat, Bolojan spune că nu el a semnat”, a adăugat liderul AUR.

El a acuzat coaliția de guvernare din care a făcut parte și PSD că nu vrea să pună la dispoziția parlamentarilor AUR contractele din cadrul programului SAFE.

„Din 15 contracte, toate miros a corupţie. Nu vor să ne prezinte contractele, la fel cum au făcut şi în cazul Pfeizer. Vom face tot ce ne stă în putere să se afle adevărul despre acest tun şi desigur şi să îl oprim. Asta a făcut coaliţia PSD-PNL-UDMR-USR. A jefuit România! Acest model economic bazat pe împrumut fără a pompa acești bani, care ne pot scoate la liman, în industria de armament românească nu trebuie acceptat”, a acuzat Simion.

Președintele AUR și-a întrebat urmăritorii dacă AUR ar trebui să voteze moțiunea de cenzură depusă alături de social-democrați împotriva Guvernului Bolojan: „Trebuie votată moțiunea de cenzură marți? Mergem mai departe? Soluţia AUR este ca aceste contracte de împrumut să nu fie acceptate dacă minim 80% din sume nu sunt introduse în industria de armament românească”.

Ce este SAFE

SAFE, un instrument european cu o valoare totalã de 150 de miliarde de euro, este creat pentru a sprijini statele membre sã facã investiții rapide și importante în industria și tehnologia de apãrare. Prin intermediul unor împrumuturi cu dobândã avantajoasã, România va putea finanța proiecte esențiale pentru modernizarea echipamentelor militare și pentru dezvoltarea capacitãții proprii de producție.

Amintim că Executivul UE a alocat României suma de 16,68 miliarde de euro, prin intermediul noului instrument financiar "Acțiunea pentru securitatea Europei" (SAFE). Aceasta este a doua cea mai mare sumã distribuitã unui stat membru, dupã Polonia, în cadrul acestui program strategic, a informat marți Guvernul și Ministerul Finanțelor.

Scandalul „Blindatelor” 

România se confruntă cu tot mai multe acuzații privind un rezultat prestabilit în cadrul programului de vehicule de luptă pentru infanterie, în valoare de 3 miliarde de euro, pe care l-a acordat către germanii de la Rheinmetall. 

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că decizia a fost luată politic în Cancelaria lui Bolojan și a criticat faptul că sume uriașe sunt direcționate către firme străine în loc să fie investite prioritar în industria națională de apărare. 

Premierul a respins acuzațiile, arătând că planurile tehnice au fost făcute de specialiștii MApN și că „schema” de gestionare (prin Cancelarie) a fost aprobată chiar de Marcel Ciolacu când era premier. Bolojan a garantat că o condiție esențială a negocierilor este ca cel puțin 50% din bunurile achiziționate să fie produse în România.

