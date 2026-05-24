De ce revine Transnistria în centrul atenției pe fondul războiului din Ucraina. Noua mișcare a lui Putin stârnește îngrijorări în regiune

Pe măsură ce războiul declanșat de Rusia în Ucraina continuă fără perspective clare de încheiere, un alt conflict înghețat din spațiul ex-sovietic revine treptat în atenția comunității internaționale: situația din Transnistria.

Regiunea separatistă aflată între Republica Moldova și Ucraina, controlată de autorități pro-ruse și susținută militar de Moscova încă din anii ’90, este din nou privită cu îngrijorare după un nou decret semnat de Vladimir Putin.

Kremlinul simplifică acordarea cetățeniei ruse

La 15 mai, liderul rus a aprobat o măsură care facilitează accesul locuitorilor din Transnistria la cetățenia rusă. Noua procedură elimină mai multe condiții obligatorii până acum, precum perioada minimă de rezidență în Rusia, examenele de limbă rusă sau testele privind legislația și istoria Federației Ruse.

Decizia a reaprins temerile privind utilizarea „pașaportizării” ca instrument geopolitic de către Kremlin – o strategie folosită anterior în alte teritorii separatiste din spațiul post-sovietic.

Modelul aplicat anterior în Georgia și Ucraina

În ultimii ani, Rusia a distribuit masiv pașapoarte în regiuni aflate sub influența sa, invocând ulterior necesitatea „protejării cetățenilor ruși” pentru a justifica presiuni politice sau intervenții militare.

Același model a fost aplicat în Abhazia și Osetia de Sud înaintea războiului ruso-georgian din 2008, iar ulterior în Donbas, înaintea invaziei pe scară largă a Ucrainei.

În teritoriile ucrainene ocupate după 2022, cetățenia rusă a devenit, în multe cazuri, aproape obligatorie pentru accesul la servicii medicale, educație sau locuri de muncă.

De ce este diferită situația din Transnistria

Spre deosebire de alte regiuni separatiste, în Transnistria o mare parte a populației deține deja cetățenie rusă. Estimările arată că între jumătate și două treimi dintre locuitori au pașapoarte rusești.

Din acest motiv, analiștii consideră că noul decret nu urmărește neapărat creșterea numărului de cetățeni ruși, ci transmite mai degrabă un semnal politic și strategic, scrie Kyiv Post.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat că măsura ar putea fi folosită de Moscova pentru extinderea bazei de recrutare militară, în contextul pierderilor suferite de armata rusă în Ucraina.

La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a interpretat decretul ca pe un semnal că ambițiile teritoriale ale Kremlinului depășesc regiunea Donbas.

„Cetățenia implică și obligații militare. Este, totodată, un mod prin care Rusia transmite că tratează Transnistria ca pe propriul teritoriu”, a declarat liderul de la Kiev.

Temeri privind destabilizarea regiunii

Pentru Ucraina, Transnistria reprezintă de mai mulți ani o vulnerabilitate de securitate. Serviciile ucrainene de informații au avertizat anterior asupra intensificării activităților militare și logistice în regiune.

Experții consideră însă puțin probabilă deschiderea unui nou front militar clasic din Transnistria, având în vedere izolarea geografică și capacitățile limitate ale contingentului rus aflat acolo.

Temerea principală este legată mai degrabă de posibilitatea unor acțiuni hibride sau de destabilizare politică și economică, atât împotriva Republicii Moldova, cât și în sudul Ucrainei.

Regiunea separatistă este situată în apropierea Odesei și a coridorului strategic al Dunării, esențial pentru exporturile ucrainene după blocarea unor rute maritime de la Marea Neagră.

Schimbare de abordare la Chișinău

În paralel, autoritățile de la Chișinău par să își reevalueze poziția față de Transnistria. Timp de decenii, negocierile au fost construite în jurul ideii acordării unui „statut special” regiunii separatiste în cadrul Republicii Moldova.

În ultima perioadă însă, guvernarea pro-europeană a început să se distanțeze de această formulă, într-un context regional tot mai tensionat și marcat de războiul din Ucraina.